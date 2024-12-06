Студия Warhorse представила новый сюжетный трейлер для Kingdom Come: Deliverance 2, продолжения знаменитого средневекового ролевого экшена. В новом видео разработчики углубляются в развитие истории, непосредственно продолжая события первой части. Ранее был показан ролик, знакомящий игроков с первыми 40 минутами геймплея, в котором внимание уделяется сражениям и исследованию обширного мира.

Одним из ключевых элементов второй части станет город Куттенберг, который обещает стать «сердцем» игры. Этот исторический город, наполненный атмосферой средневековой жизни, будет играть важную роль в повествовании.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S — на неделю раньше, чем ожидалось. Игроки смогут снова погрузиться в реалистичную эпоху Средневековья и продолжить приключение, полное интриг и сражений.