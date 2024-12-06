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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.6 368 оценок

Студия Warhorse представила новый сюжетный трейлер для Kingdom Come: Deliverance 2

butcher69
Новости

Студия Warhorse представила новый сюжетный трейлер для Kingdom Come: Deliverance 2, продолжения знаменитого средневекового ролевого экшена. В новом видео разработчики углубляются в развитие истории, непосредственно продолжая события первой части. Ранее был показан ролик, знакомящий игроков с первыми 40 минутами геймплея, в котором внимание уделяется сражениям и исследованию обширного мира.

43 минуты начала Kingdom Come: Deliverance 2

Одним из ключевых элементов второй части станет город Куттенберг, который обещает стать «сердцем» игры. Этот исторический город, наполненный атмосферой средневековой жизни, будет играть важную роль в повествовании.

Средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на неделю раньше

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S — на неделю раньше, чем ожидалось. Игроки смогут снова погрузиться в реалистичную эпоху Средневековья и продолжить приключение, полное интриг и сражений.

33
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
demon33251

А оптимизацию представьте для начала.

0
Dmitry229

пока по всем имеющимся слухам, оптимизация там неплохая, поглядим как будет по факту

0
Макс Макс 007

Henry has come to see us!

-1
Janekste

Вот бы Смута была такой... Эх, мечты!

-2