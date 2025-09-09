ЧАТ ИГРЫ
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 5 961 оценка

Студия Warhorse провела фан-встречу с поклонниками франшизы Kingdom Come: Deliverance в чешском городе Малешов

AceTheKing AceTheKing

В чешском городке Малешов в эти выходные состоялась фан-встреча, организованная студией Warhorse.

Мероприятие стало площадкой для общения поклонников франшизы Kingdom Come: Deliverance с разработчиками. Студия поделилась роликом, в котором показаны основные моменты события. Одним из главных эпизодов встречи стал концерт с музыкой из обеих частей франшизы.

В рамках фестиваля разработчики так же напомнили о скором релизе нового дополнения к Kingdom Come: Deliverance 2 - Legacy of the Forge. Его выход состоится уже сегодня в 18:00 по московскому времени.

14
2
Комментарии: 2
North235

Очень красиво и атмосферно получилось. А недавний показ Земского Собора на этом фоне выглядит еще более жалким.

3
K0t Felix

Красивенько, красивенько

3