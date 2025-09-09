Студия Warhorse провела фан-встречу с поклонниками франшизы Kingdom Come: Deliverance в чешском городе Малешов

В чешском городке Малешов в эти выходные состоялась фан-встреча, организованная студией Warhorse.

Мероприятие стало площадкой для общения поклонников франшизы Kingdom Come: Deliverance с разработчиками. Студия поделилась роликом, в котором показаны основные моменты события. Одним из главных эпизодов встречи стал концерт с музыкой из обеих частей франшизы.

В рамках фестиваля разработчики так же напомнили о скором релизе нового дополнения к Kingdom Come: Deliverance 2 - Legacy of the Forge. Его выход состоится уже сегодня в 18:00 по московскому времени.