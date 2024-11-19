Свежие подробности и геймплей Kingdom Come: Deliverance 2 из специального стрима с разработчиками

Warhorse Studios провела очередную прямую трансляцию, в ходе которой представители команды поделились новыми подробностями о Kingdom Come: Deliverance 2 — одной из самых ожидаемых ролевых игр следующего года. Во время эфира разработчики продемонстрировали свежие кадры игрового процесса с изучением средневековой Богемии и раскрыли некоторые аспекты её содержания.

Как отметили авторы, показанный геймплей был взят из билда игры, представленного ещё на Gamescom 2024. В ходе демонстрации игрокам показали один из начальных сюжетных квестов. Это второе по счёту основное задание, в котором главный герой Индржих вспоминает события первой части. После этого игрока знакомят с механиками выживания. Например, персонаж может получать травмы разной степени тяжести. В одном из эпизодов Индржих лечится от кровотечения, которое постепенно снижает уровень здоровья и негативно влияет на некоторые перки. Затем в рамках демонстрации авторы исследуют пригород основного города, рассказывая о вариативности боевых комбинаций и проработанности окружения.

Игроков ждёт открытый мир, который станет гораздо разнообразнее, чем в первой части. По словам разработчиков, лесные области заметно отличаются друг от друга и могут неожиданно дополняться уникальными опушками, тропинками или скрытыми водоёмами. Также в игре появится внутриигровая энциклопедия, где будет собрана информация о ключевых персонажах, важных объектах, растениях и животных.

Что касается сюжета, разработчики объяснили, почему вторая часть сбрасывает уровень и навыки героя из оригинальной игры. Индржих чудом выжил после тяжёлой битвы, однако из-за травмы потерял часть своих способностей. Теперь игрокам предстоит восстанавливать навыки героя постепенно, по мере прохождения.

Кроме того, во время стрима было объявлено о старте предзаказов коллекционного издания Kingdom Come: Deliverance 2. Помимо самой игры, оно включает фигурку главного героя верхом на лошади.