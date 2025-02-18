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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9 2 613 оценок

SynthVoiceRu выпустила крупное обновление для русской нейроозвучки Kingdom Come: Deliverance 2

AceTheKing
Новости

Как стало известно, группа SynthVoiceRu выпустила большое обновление для своей нейроозвучки Kingdom Come: Deliverance 2.

Kingdom Come: Deliverance 2 "Русификатор звука - Нейросетевой перевод" [v17.02.2025] {SynthVoiceRu}

Основные изменения:

  • Мод больше не заменяет английскую озвучку игры - в настройках игры появилась возможность выбрать русскую озвучку;
  • Все персонажи теперь говорят в нормальном темпе. Речь персонажей стала более эмоциональная;
  • Интонации стали больше похожи на настоящие;
  • Голоса персонажей теперь больше похожи на голоса чешских актёров озвучки, чем на англичан.
  • Уменьшена степень сжатия звука (качество стало выше, однако размер увеличился на 2 ГБ);
  • Добавлена закадровая версия озвучки поверх чешской.

Озвучка доступна в трех вариантах исполнения: дубляж, закадр с английского и закадр с чешского.

130
51
Комментарии: 51
Ваш комментарий
Abdulla Magomedaliev

Поставил эту озвучку и очень удивился, не думал, что будет настолько хорошо.

33
mangol335

Это точно,доделали вообще класс стало.

2
canismajorisvy

Я тоже удивился))))

0
canismajorisvy mangol335

"Вообще класс стало" дальше доделывать не надо))) только хуже сделаете)))

0
canismajorisvy

Дожили до нейроозвучек, может с инопланетного языка тоже будут переводить скоро))))

0
YouTube_GamesTezi

Давайте пожалуйста такую же обнову и к 1 части.

15
Темный-Властелин

пример бы хоть выставили

10
вупсич пупсич

Ну ещё хотя бы 1 обновление и можно ставить.

3
TRADS80

Да и так норм. Диалогов там много читать устанешь.

2
biokinetix TRADS80
Спойлер

Согласен. Предыдущий был очень неплох, часто слышно было то ли иностранный акцент, то ли манера речи, это создавало атмосферу, но игра с такой озвучкой точно не вызывает отторжения

2
Голубая Лагуна

Может кто сравнение сделать старой и новой версии озвучки?)

3
hamshut

А где можно послушать, как получилось с новой версией озвучки?)

3
Lesh1I

Отличная озвучка ,студия молодцы !

2
Combine-47

Пока они не вернут возможность поставить озвучку пса, смысла обновляться нету :)

1
biokinetix

Барашек Игнацек с блюющими звуками вроде остался)

1
Wlados3d

Вахахах, я тоже не обновляюсь, пока до Барбоса не дойду. Хочется хоть раз послушать )

1
schved Wlados3d

ГАВ

1
stalout

Если обновление не сработало, удалите папку Mods_Backup

1
u3uuuu

Авторам респект огромный

1
u3uuuu

Один вопрос только теперь, какую версию то качать... дубляж 1, или дубляж 2???? Где чёткость лучше то стала??

1
SensibleKnight

зайди на их бусти и одним файлом торрента нормально скачай

2
Imnogamer

👍

0
vfa19

На сайте до сих старая версия.

0
mangol335

в бей поиск и найдешь где скачать.

1
Dzuybachyk S

А где новую версию скачать 0_о

0
ExTReeeM EDITION

https://www.playground.ru/redirect/https/boosty.to/synthvoiceru/posts/3ded453b-fe4d-4c16-8aea-f63f06bd9d7b

4
Dzuybachyk S ExTReeeM EDITION

Спасибо бро

1
u3uuuu ExTReeeM EDITION

Спс

1
askazanov

Отлично, надо опробовать

0
Unmuted

На нексусе уже обновили, но скорость в "бесплатном режиме" просто ужас, долго ждать придется, уж лучше подожду пока тут автор темы обновит.

0
Комментарий удален
Unmuted Tron1k

Спс, скачал, не знаю как там по сюжету будет, но вот некоторые нпс прибавили в эмоциях, а некоторые убавили, пока все еще чувствуются "маханические" голоса.
Не на столько все замечательно, как в тексте описано.

-2
UnfathomableKylian

Мне и старое не плохо, можно поржать.

0
Комментарий удален
Lesh1I

Нейрозвучку сделали за 3 дня, сейчас улучшают, если не нравится, скидывайся на студию, которая за год сделает и за миллионов 10 =)

7
Karygus

Я играл в игры с "потраченным" переводом, так что да, для меня это вполне себе норм 👍🏻

1
AAAndroid

Лучше бы они провели работу над словами, которые кончаются на Е или Ё. Нейронка часто путает как говорить, ведь в сабах, по которым всё и озвучено, буквально нет Ё.

0
SkyraX

обновленный закадр для 1й части уже попадалось некоторое неозвученное и жаль нету с чешской, только с англ

0
zikred

Подскажите какую всё таки выбрать: дубляж, закадр с английского и закадр с чешского. ??

0
Lesh1I

Я дубляж выбрал

5
Karygus

Я выбрал дубляж, чтобы только русский язык было слышно.
А если хочешь как фильм со старой озвучкой, чтобы на заднем фоне была оригинальная озвучка качай закадр какой больше нравится)

1
tesla707

Если ты из 90-х, то можно и закадровый) в стиле переводчика Володарского 😅

А так конечно дубляж, какие тут еще могут быть варианты..

1
Arbalet777

Поставил последнюю версию дубляжа и какие-то глюки начались - то невозможно выполнить какое-то действие по квесту, то персонаж с которым надо поговорить пропадает, то кнопку диалога не нажать, приходиться загружать сохранения.

0
Mad_cloud

Это прекрасно

0
Janekste

Это ачешуенно! Да, озвучка с недостатками, но даже с такой озвучкой мне гораздо приятнее играть, чем с убогой английской. Родной язык всегда приятнее, пусть даже нейросетевой, но родной есть родной. Точка.

0
Slaviandi

Поставил обновленную версию и она шикарна. Персонажи стали соблюдать лучше интонацию , голоса немного изменились в лучшую сторону. Отличная работа SYnthvoice

0
Shigofumi

Не вижу смысла в озвучке так как с оригиналом приятней слушать ! Да и все диалоги проходят с покойных условиях когда можно читать .

-8
Janekste

Не вижу смысла играть на кривом оригинале, когда можно сыграть с качественной русской нейросетевой озвучкой. Всё-таки родная русская речь априори приятнее на слух, чем чужая...

0
EvgenyDMT

Лучше играть с аутентичной чешской озвучкой,чем с этим гомнецом.

-50
Wing42

Тебе лучше - ты и играй, а кому-то уже надоело следить не за игрой, а за строкой субтитров.

29
Scerkrou7 Wing42

Двумя руками за. Задолбали, не нравится перевод, знание английский, немецкий, чешский, молодецы. Играйте как хотите. А мне удобнее так, меня вполне устраивает качество нейро озвучек. И плевать, как там аутентичность, я хочу играть как мне удобнее

14
Langlitz

Держите нас в курсе!

-4
Janekste

Играй как хочешь! Ну а мне гораздо приятнее слышать в игре родной русский звук, а не чужой иностранный.

0