SynthVoiceRu выпустила крупное обновление для русской нейроозвучки Kingdom Come: Deliverance 2

Как стало известно, группа SynthVoiceRu выпустила большое обновление для своей нейроозвучки Kingdom Come: Deliverance 2.
Основные изменения:
- Мод больше не заменяет английскую озвучку игры - в настройках игры появилась возможность выбрать русскую озвучку;
- Все персонажи теперь говорят в нормальном темпе. Речь персонажей стала более эмоциональная;
- Интонации стали больше похожи на настоящие;
- Голоса персонажей теперь больше похожи на голоса чешских актёров озвучки, чем на англичан.
- Уменьшена степень сжатия звука (качество стало выше, однако размер увеличился на 2 ГБ);
- Добавлена закадровая версия озвучки поверх чешской.
Озвучка доступна в трех вариантах исполнения: дубляж, закадр с английского и закадр с чешского.
Поставил эту озвучку и очень удивился, не думал, что будет настолько хорошо.
Это точно,доделали вообще класс стало.
Я тоже удивился))))
"Вообще класс стало" дальше доделывать не надо))) только хуже сделаете)))
Дожили до нейроозвучек, может с инопланетного языка тоже будут переводить скоро))))
Давайте пожалуйста такую же обнову и к 1 части.
пример бы хоть выставили
Ну ещё хотя бы 1 обновление и можно ставить.
Да и так норм. Диалогов там много читать устанешь.
Согласен. Предыдущий был очень неплох, часто слышно было то ли иностранный акцент, то ли манера речи, это создавало атмосферу, но игра с такой озвучкой точно не вызывает отторжения
Может кто сравнение сделать старой и новой версии озвучки?)
А где можно послушать, как получилось с новой версией озвучки?)
Отличная озвучка ,студия молодцы !
Пока они не вернут возможность поставить озвучку пса, смысла обновляться нету :)
Барашек Игнацек с блюющими звуками вроде остался)
Вахахах, я тоже не обновляюсь, пока до Барбоса не дойду. Хочется хоть раз послушать )
ГАВ
Если обновление не сработало, удалите папку Mods_Backup
Авторам респект огромный
Один вопрос только теперь, какую версию то качать... дубляж 1, или дубляж 2???? Где чёткость лучше то стала??
зайди на их бусти и одним файлом торрента нормально скачай
👍
На сайте до сих старая версия.
в бей поиск и найдешь где скачать.
А где новую версию скачать 0_о
https://www.playground.ru/redirect/https/boosty.to/synthvoiceru/posts/3ded453b-fe4d-4c16-8aea-f63f06bd9d7b
Спасибо бро
Спс
Отлично, надо опробовать
На нексусе уже обновили, но скорость в "бесплатном режиме" просто ужас, долго ждать придется, уж лучше подожду пока тут автор темы обновит.
Спс, скачал, не знаю как там по сюжету будет, но вот некоторые нпс прибавили в эмоциях, а некоторые убавили, пока все еще чувствуются "маханические" голоса.
Не на столько все замечательно, как в тексте описано.
Мне и старое не плохо, можно поржать.
Нейрозвучку сделали за 3 дня, сейчас улучшают, если не нравится, скидывайся на студию, которая за год сделает и за миллионов 10 =)
Я играл в игры с "потраченным" переводом, так что да, для меня это вполне себе норм 👍🏻
Лучше бы они провели работу над словами, которые кончаются на Е или Ё. Нейронка часто путает как говорить, ведь в сабах, по которым всё и озвучено, буквально нет Ё.
обновленный закадр для 1й части уже попадалось некоторое неозвученное и жаль нету с чешской, только с англ
Подскажите какую всё таки выбрать: дубляж, закадр с английского и закадр с чешского. ??
Я дубляж выбрал
Я выбрал дубляж, чтобы только русский язык было слышно.
А если хочешь как фильм со старой озвучкой, чтобы на заднем фоне была оригинальная озвучка качай закадр какой больше нравится)
Если ты из 90-х, то можно и закадровый) в стиле переводчика Володарского 😅
А так конечно дубляж, какие тут еще могут быть варианты..
Поставил последнюю версию дубляжа и какие-то глюки начались - то невозможно выполнить какое-то действие по квесту, то персонаж с которым надо поговорить пропадает, то кнопку диалога не нажать, приходиться загружать сохранения.
Это прекрасно
Это ачешуенно! Да, озвучка с недостатками, но даже с такой озвучкой мне гораздо приятнее играть, чем с убогой английской. Родной язык всегда приятнее, пусть даже нейросетевой, но родной есть родной. Точка.
Поставил обновленную версию и она шикарна. Персонажи стали соблюдать лучше интонацию , голоса немного изменились в лучшую сторону. Отличная работа SYnthvoice
Не вижу смысла в озвучке так как с оригиналом приятней слушать ! Да и все диалоги проходят с покойных условиях когда можно читать .
Не вижу смысла играть на кривом оригинале, когда можно сыграть с качественной русской нейросетевой озвучкой. Всё-таки родная русская речь априори приятнее на слух, чем чужая...
Лучше играть с аутентичной чешской озвучкой,чем с этим гомнецом.
Тебе лучше - ты и играй, а кому-то уже надоело следить не за игрой, а за строкой субтитров.
Двумя руками за. Задолбали, не нравится перевод, знание английский, немецкий, чешский, молодецы. Играйте как хотите. А мне удобнее так, меня вполне устраивает качество нейро озвучек. И плевать, как там аутентичность, я хочу играть как мне удобнее
Держите нас в курсе!
Играй как хочешь! Ну а мне гораздо приятнее слышать в игре родной русский звук, а не чужой иностранный.