Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 6 158 оценок

SynthVoiceRu выпустили обновлённую нейроозвучку Kingdom Come: Deliverance 2 с дополнениями

monk70 monk70

Группа SynthVoiceRu представила очередное обновление нейросетевой озвучки Kingdom Come: Deliverance 2.

В рамках работы команда переозвучила более 300 тысяч реплик, задействовав новую модель SVR_TTS 3.0. Благодаря этому голоса звучат заметно естественнее и выразительнее. По словам авторов проекта, для лучшего результата им пришлось прогонять все реплики 3 раза.

Игрокам доступны три варианта озвучки: полный дубляж, закадровый перевод с английской версии и закадр с оригинального чешского. Скачать можно по ссылке.

Таким образом, проект продолжает развиваться и становится всё ближе к уровню профессиональной локализации.

16
8
Комментарии:  8
JackReacher

Ооооченеь далеко до нормальной озвучки. Аутистам, неумеющим читать сабы - привет!

13
Haliburton

А ты и фильмы с субтитрами смотришь, а может игры играешь где надо одновременно догнать npc и читать субтитры ?

4
North235 Haliburton

Если бы озвучка в фильмах была такая же, как здесь, то я бы лучше тоже их с субтитрами посмотрел )

1
EarthyRenatus

Я бы предпочёл играть с английской озвучкой даже без субтитров, чем с этим трешем.

9
Haliburton

И не понять о чём игра , притом не понимать квестов и что делать, да вы сударь мастер в извращениях

1
Tiger Goose

Почему не с чешской?

1
Haranis

Почему-то Божена звучит как старик

5
Grentari

А синт до сих пор на несколько голов ниже актуальных возможностей нейронок.
Как пример годноты Shimon Mood тут на сайте можно найти.

2