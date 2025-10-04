SynthVoiceRu выпустили обновлённую нейроозвучку Kingdom Come: Deliverance 2 с дополнениями

Группа SynthVoiceRu представила очередное обновление нейросетевой озвучки Kingdom Come: Deliverance 2.
В рамках работы команда переозвучила более 300 тысяч реплик, задействовав новую модель SVR_TTS 3.0. Благодаря этому голоса звучат заметно естественнее и выразительнее. По словам авторов проекта, для лучшего результата им пришлось прогонять все реплики 3 раза.
Игрокам доступны три варианта озвучки: полный дубляж, закадровый перевод с английской версии и закадр с оригинального чешского. Скачать можно по ссылке.
Таким образом, проект продолжает развиваться и становится всё ближе к уровню профессиональной локализации.
Ооооченеь далеко до нормальной озвучки. Аутистам, неумеющим читать сабы - привет!
А ты и фильмы с субтитрами смотришь, а может игры играешь где надо одновременно догнать npc и читать субтитры ?
Если бы озвучка в фильмах была такая же, как здесь, то я бы лучше тоже их с субтитрами посмотрел )
Я бы предпочёл играть с английской озвучкой даже без субтитров, чем с этим трешем.
И не понять о чём игра , притом не понимать квестов и что делать, да вы сударь мастер в извращениях
Почему не с чешской?
Почему-то Божена звучит как старик
А синт до сих пор на несколько голов ниже актуальных возможностей нейронок.
Как пример годноты Shimon Mood тут на сайте можно найти.