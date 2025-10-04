SynthVoiceRu выпустили обновлённую нейроозвучку Kingdom Come: Deliverance 2 с дополнениями

Группа SynthVoiceRu представила очередное обновление нейросетевой озвучки Kingdom Come: Deliverance 2.

В рамках работы команда переозвучила более 300 тысяч реплик, задействовав новую модель SVR_TTS 3.0. Благодаря этому голоса звучат заметно естественнее и выразительнее. По словам авторов проекта, для лучшего результата им пришлось прогонять все реплики 3 раза.

Игрокам доступны три варианта озвучки: полный дубляж, закадровый перевод с английской версии и закадр с оригинального чешского. Скачать можно по ссылке.

Таким образом, проект продолжает развиваться и становится всё ближе к уровню профессиональной локализации.