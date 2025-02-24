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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9 3 110 оценок

"Сюжет по шкале реализма 1 из 10" - Исторический консультант Kingdom Come 2 рассказал о трудностях работы над RPG

Procy_on
Новости

Джоанна Новак работает в студии Warhorse уже более 10 лет, и ее задача - следить за тем, чтобы продукция чешской студии соответствовала историческим реалиям. По крайней мере, настолько, насколько это возможно в видеоигре для массовой аудитории.

Во время интервью ей задали несколько вопросов о ее опыте работы над ролевыми играми в Warhorse Studios, где у нее, с одной стороны, больше свободы, а с другой - гораздо меньше времени из-за коммерческого характера проектов.

В то же время Новак подчеркнула, что может только советовать студии - окончательное решение о том, следовать ли ее замечаниям, остается за разработчиками. Таким образом, в игру попали такие детали, как закрытые волосы у некоторых женщин (вдов, замужних женщин, пожилых незамужних женщин). Однако даже в таких случаях нередко приходилось идти на компромисс.

Эти "компромиссы" были обусловлены одним из трех факторов. Первый - технические ограничения. Действительно, бывали случаи, когда невозможно было убедиться - как в примере, приведенном в предыдущем абзаце, - что у всех персонажей определенного типа будут правильные головные уборы (или вообще какие-либо головные уборы).

Вторая проблема - это геймплейные компромиссы. Да, команда постаралась сделать так, чтобы одежда NPC отражала их статус и богатство, о чем в основном свидетельствует одежда. Однако разработчики добавили и несюжетные элементы - цвета, гербы и броши, по которым легче распознать дружелюбных и враждебных NPC.

При этом Новак отмечает, что даже историкам иногда приходится полагаться на интерпретацию источников - даже на догадки, основанные на отдельных упоминаниях или сценах и сравнениях. Особенно это касается повседневной жизни бедного населения. Ведь она стала объектом внимания художников и летописцев лишь много-много позже. До этого дела считались слишком тривиальными и неважными, чтобы тратить время на заметки о них.

Конечно, как уже говорилось, время тоже является проблемой. Игра как коммерческий продукт не может создаваться бесконечно (эмм, обычно). И это вполне возможно при усложнении современных тайтлов, где разработчики легко могут попасть в ловушку перфекционизма и бесконечно дорабатывать детали, вместо того чтобы выпустить "незаконченный" проект.

Третьей проблемой стала адаптация контента под современную аудиторию и ожидания от игры. Нет, речь идет не о якобы спорных сюжетах или персонажах, а о чрезмерной анахронизации мира KCD 2 и следовании историческому "реализму" в ущерб удовольствию от игры.

Очевидной проблемой здесь является речь. Возможно, любители истории или истории языка будут в восторге от аутентичного средневекового диалекта чешского языка, часто смешанного с немецким. Однако для большинства игроков это затруднит понимание диалогов. Не говоря уже о проблемах с переводом их на другие языки.

Однако даже сюжет KCD 2, по словам Новак, "1 из 10" с точки зрения реализма. История Индржиха имеет больше общего с легендами и сказками, чем с тем, как могла бы сложиться судьба сына кузнеца. На самом деле, у полячки даже есть сомнения, был бы главный герой единственным сыном и смог бы он ездить верхом.

Конечно, такое фэнтези ни в коем случае не тяготит поляков. Кроме того, трудно ожидать, что игроков заинтересует история "типичного" крестьянина - без эпических битв, крупных событий и возможности встретить знаменитых исторических деятелей. Хотя, конечно, найдутся люди, которым и симулятор бомжа придется по вкусу.

Так что, по словам Новак, говорить о "реалистичности" Kingdom Come: Deliverance 2 довольно некорректно - даже если разработчики приложили немало усилий, чтобы не слишком отклоняться от исторической правды.

-9
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
WerGC

не знаю что там с достоверностью но сейчас это лучшая рпг по средневековью и это факт!!!!!

9
Adam55

А про средневековья - типа есть другие РПГ? Конкурентов вроде нет, кроме смуты.

1
MаnGo

А первая же было, но ее быстро забыли. С этой будет тоже самое. На природу полюбоваться окей. Но как игра баг на баге!

-6
Pawyud MаnGo

Какая наглая ложь.

2
gruby_uk MаnGo

Да какой баг на баге, че ты врешь-то? За все прохождение багнутым был только турнир, когда бойцы не меняли вооружение и иногда даже выходили с голыми руками сражаться против чувака с длинным мечом (и побеждали, лол). В остальном все отлично, ровно 0 (ноль) нерабочих квестов.

0
Лев Макридичев

Все кузницы в ККД - на улице. Максимум под навесом. А это невозможно по физическим законам. Ветерок подул - заготовку на помойку. Что бы температура раскалённого металла была на уровне - даже сквозняк не допускается. А ещё и дождь бывает

5
BewitchingBaron

Все алхимические зелья в игре работают сразу и так или иначе влияют на персонажа, увеличивая силу или восстанавливая здоровье. А это не возможно по биологическим законам. Большая часть из них вызовет только понос :)

1
Лев Макридичев BewitchingBaron

Про зелья даже писать не стал. Это уж совсем игровая условность. А вот кузницы на "воздухе" скорее голливудский штамп.

0
BewitchingBaron Лев Макридичев

да там почти что угодно штамп :) Но при этом одна из лучших игр последнего времени для меня

0
Fallen space knight

Реалистичный ккд это когда ты не так посмотрел на рандомного паныча и тебя зарубили на улице мечом потому что ты просто обычный лох кузнец, это вот они хотели в игре или чего

3
shurasick876

Ну смотри, в игре есть сцена в корчме после пролога, и вот там поведение Генри может быть расценено как заявочка на казнь на месте. Тем не менее, Птачек даже мысли не допускает, чтобы как-то на Генри воздействовать. Очевидно, что в этой сцене Генри попутал берега, допуская, что может быть на одном уровне с Яном.

0
Лев Макридичев shurasick876

Я понимаю что Генри (Хенри, Хайнрих) это аналог имени Индржих, но нам то для чего эти англицизмы? Мы же понимаем, что он именно Индро.

-3
Freedom Rider Лев Макридичев

Генри

-3
Лев Макридичев Freedom Rider

Да, Чехи такие именно Генри его называли бы в 1403 году в Богемии. Конеееечно

1
shurasick876 Лев Макридичев

Мне проще писать Генри)

-1
211186

Чет чушь какую-то она сказала! и причем тут поляки, если warhorse чехи вообще-то?

2
AndralStormborn

Конечно в игре много не историчного. Ведь это всего лишь игра. Начать можно с современной манеры общения персонажей, хотя в те времена так люди не общались. Могли бы взять для виду манеры общения из старинных рыцарских романов, и то было бы больше правдоподобия.

Да и в остальном много игровых условностей, что естественно.

Например, если играть без читов, то игра прям вынуждает к постоянному воровству, что в те времена считалось недостойным, даже среди бастардов типа Генри и он бы не стал таким заниматься.

1
Freedom Rider

Старинные рыцарские романы в качестве примера - этот как взять Дарью Донцову для примера современности 👀

0
Pawyud

Тут что, пишут странные блоги проплаченные смутоботы или что? Заподозрил неладное еще в новости с дождем, почему такой бред только на этом сайте?

0
shurasick876

Ну дождь в игре реально не оч)

0
Mad_cloud

Я боюсь представить что бы было если бы они еще больше навалили реализма ,вздохнул,
пукнул, помер .

0
Пользователь ВКонтакте

Вот то ли дело в Смуте! (Эту Джоанну Новак звали Климом Санычем😆) // Анатолий Егерь

0
shurasick876

В первой части он был по-реалистичнее, чем во второй.

-3
WerGC

в первой части боевка была ужасная в начале,во второй сделали как надо

-2
shurasick876 WerGC

Соглы.

0