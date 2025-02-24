"Сюжет по шкале реализма 1 из 10" - Исторический консультант Kingdom Come 2 рассказал о трудностях работы над RPG

Джоанна Новак работает в студии Warhorse уже более 10 лет, и ее задача - следить за тем, чтобы продукция чешской студии соответствовала историческим реалиям. По крайней мере, настолько, насколько это возможно в видеоигре для массовой аудитории.
Во время интервью ей задали несколько вопросов о ее опыте работы над ролевыми играми в Warhorse Studios, где у нее, с одной стороны, больше свободы, а с другой - гораздо меньше времени из-за коммерческого характера проектов.
В то же время Новак подчеркнула, что может только советовать студии - окончательное решение о том, следовать ли ее замечаниям, остается за разработчиками. Таким образом, в игру попали такие детали, как закрытые волосы у некоторых женщин (вдов, замужних женщин, пожилых незамужних женщин). Однако даже в таких случаях нередко приходилось идти на компромисс.
Эти "компромиссы" были обусловлены одним из трех факторов. Первый - технические ограничения. Действительно, бывали случаи, когда невозможно было убедиться - как в примере, приведенном в предыдущем абзаце, - что у всех персонажей определенного типа будут правильные головные уборы (или вообще какие-либо головные уборы).
Вторая проблема - это геймплейные компромиссы. Да, команда постаралась сделать так, чтобы одежда NPC отражала их статус и богатство, о чем в основном свидетельствует одежда. Однако разработчики добавили и несюжетные элементы - цвета, гербы и броши, по которым легче распознать дружелюбных и враждебных NPC.
При этом Новак отмечает, что даже историкам иногда приходится полагаться на интерпретацию источников - даже на догадки, основанные на отдельных упоминаниях или сценах и сравнениях. Особенно это касается повседневной жизни бедного населения. Ведь она стала объектом внимания художников и летописцев лишь много-много позже. До этого дела считались слишком тривиальными и неважными, чтобы тратить время на заметки о них.
Конечно, как уже говорилось, время тоже является проблемой. Игра как коммерческий продукт не может создаваться бесконечно (эмм, обычно). И это вполне возможно при усложнении современных тайтлов, где разработчики легко могут попасть в ловушку перфекционизма и бесконечно дорабатывать детали, вместо того чтобы выпустить "незаконченный" проект.
Третьей проблемой стала адаптация контента под современную аудиторию и ожидания от игры. Нет, речь идет не о якобы спорных сюжетах или персонажах, а о чрезмерной анахронизации мира KCD 2 и следовании историческому "реализму" в ущерб удовольствию от игры.
Очевидной проблемой здесь является речь. Возможно, любители истории или истории языка будут в восторге от аутентичного средневекового диалекта чешского языка, часто смешанного с немецким. Однако для большинства игроков это затруднит понимание диалогов. Не говоря уже о проблемах с переводом их на другие языки.
Однако даже сюжет KCD 2, по словам Новак, "1 из 10" с точки зрения реализма. История Индржиха имеет больше общего с легендами и сказками, чем с тем, как могла бы сложиться судьба сына кузнеца. На самом деле, у полячки даже есть сомнения, был бы главный герой единственным сыном и смог бы он ездить верхом.
Конечно, такое фэнтези ни в коем случае не тяготит поляков. Кроме того, трудно ожидать, что игроков заинтересует история "типичного" крестьянина - без эпических битв, крупных событий и возможности встретить знаменитых исторических деятелей. Хотя, конечно, найдутся люди, которым и симулятор бомжа придется по вкусу.
Так что, по словам Новак, говорить о "реалистичности" Kingdom Come: Deliverance 2 довольно некорректно - даже если разработчики приложили немало усилий, чтобы не слишком отклоняться от исторической правды.
не знаю что там с достоверностью но сейчас это лучшая рпг по средневековью и это факт!!!!!
А про средневековья - типа есть другие РПГ? Конкурентов вроде нет, кроме смуты.
А первая же было, но ее быстро забыли. С этой будет тоже самое. На природу полюбоваться окей. Но как игра баг на баге!
Какая наглая ложь.
Да какой баг на баге, че ты врешь-то? За все прохождение багнутым был только турнир, когда бойцы не меняли вооружение и иногда даже выходили с голыми руками сражаться против чувака с длинным мечом (и побеждали, лол). В остальном все отлично, ровно 0 (ноль) нерабочих квестов.
Все кузницы в ККД - на улице. Максимум под навесом. А это невозможно по физическим законам. Ветерок подул - заготовку на помойку. Что бы температура раскалённого металла была на уровне - даже сквозняк не допускается. А ещё и дождь бывает
Все алхимические зелья в игре работают сразу и так или иначе влияют на персонажа, увеличивая силу или восстанавливая здоровье. А это не возможно по биологическим законам. Большая часть из них вызовет только понос :)
Про зелья даже писать не стал. Это уж совсем игровая условность. А вот кузницы на "воздухе" скорее голливудский штамп.
да там почти что угодно штамп :) Но при этом одна из лучших игр последнего времени для меня
Реалистичный ккд это когда ты не так посмотрел на рандомного паныча и тебя зарубили на улице мечом потому что ты просто обычный лох кузнец, это вот они хотели в игре или чего
Ну смотри, в игре есть сцена в корчме после пролога, и вот там поведение Генри может быть расценено как заявочка на казнь на месте. Тем не менее, Птачек даже мысли не допускает, чтобы как-то на Генри воздействовать. Очевидно, что в этой сцене Генри попутал берега, допуская, что может быть на одном уровне с Яном.
Я понимаю что Генри (Хенри, Хайнрих) это аналог имени Индржих, но нам то для чего эти англицизмы? Мы же понимаем, что он именно Индро.
Генри
Да, Чехи такие именно Генри его называли бы в 1403 году в Богемии. Конеееечно
Мне проще писать Генри)
Чет чушь какую-то она сказала! и причем тут поляки, если warhorse чехи вообще-то?
Конечно в игре много не историчного. Ведь это всего лишь игра. Начать можно с современной манеры общения персонажей, хотя в те времена так люди не общались. Могли бы взять для виду манеры общения из старинных рыцарских романов, и то было бы больше правдоподобия.
Да и в остальном много игровых условностей, что естественно.
Например, если играть без читов, то игра прям вынуждает к постоянному воровству, что в те времена считалось недостойным, даже среди бастардов типа Генри и он бы не стал таким заниматься.
Старинные рыцарские романы в качестве примера - этот как взять Дарью Донцову для примера современности 👀
Тут что, пишут странные блоги проплаченные смутоботы или что? Заподозрил неладное еще в новости с дождем, почему такой бред только на этом сайте?
Ну дождь в игре реально не оч)
Я боюсь представить что бы было если бы они еще больше навалили реализма ,вздохнул,
пукнул, помер .
Вот то ли дело в Смуте! (Эту Джоанну Новак звали Климом Санычем😆) // Анатолий Егерь
В первой части он был по-реалистичнее, чем во второй.
в первой части боевка была ужасная в начале,во второй сделали как надо
Соглы.