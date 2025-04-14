Такая Белоснежка вам точно понравится: в Kingdom Come: Deliverance 2 нашли жуткую пасхалку на известную сказку

Несмотря на то, что Kingdom Come: Deliverance 2 вышла еще в феврале, игроки продолжают находить интересные пасхалки в игре.
В лесу, к северо-западу от Бохуновицей, игрок может наткнуться на хижину с обеденным столом снаружи. Хотя на первый взгляд хижина может показаться непримечательной, при ближайшем рассмотрении становится понятно, что это отсылка к известной сказке братьев Гримм. У обеденного стола есть один обычный стул и семь маленьких стульев, а спальные места внутри хижины расположены аналогичным образом.
Кроме того, на кровати игрок может найти бледный труп женщины, а рядом с ней - надкушенное яблоко. При этом съев яблоко Генри начнёт чувствовать сонливость и на какое-то время потеряет сознание, очнувшись в луже крови.
Похоже, что в мире Kingdom Come: Deliverance 2 показана альтернативная концовка, в которой прекрасный принц не добрался до местной Белоснежки.
Хех, у диснея кишка тонка вставить сцену некрофилии в кино
Трупы они регулярно насилуют.
как то долго её искали, её же изи найти
Вот да, тож подумал, походу надо уже самом энтузиастом становиться
Прикольно
Какой то баян)
А я придумал квест для этой пасхалки. Короче, эта Белоснежка спала бы в открытом гробу, в пещере, недалеко от дома и там за неё просили бы выкуп 7 преступников - карликов. И вот, её можно спасти, договорившись с ними или убив их. И когда ты её спасаешь, ты всё равно не можешь её разбудить (даже поцеловав), Индржих ничего не понимает и идëт за помощью к какому-нибудь лекарю, может даже к бабке, которая спасла его в начале игры. Лекарь даëт какой-нибудь отвар, который в шутку называет "Поцелуй истинной любви". Индржих опять не врубает почему отвар так называется, но лекарь говорит, что скоро возможно узнает. ГГ возвращается обратно в пещеру, даëт лекарство "Белоснежке", та почти сразу просыпается, но вместо благодарности куда-то резко убегает, при этом нехило приложив Индржиха палкой по голове. Он думает что она от испуга так. Когда он полностью приходит в себя то рядом никого нет. Но через пару дней он встречает Белоснежку в каком-нибудь ближайшем городе, та его узнаëт и сначала злится на него и так как гг не понимает, что сделал не так, он ведь её спас, она ему говорит, что гадость, которую он ей дал является сильнейшим слабительным, из- за которого она не могла выйти из нужника целый день. Но по итогу она его благодарит и у них случается тыры-пыры на сеновале вечером. И ещё в награду Индржих получает рецепт того слабительного средства))
А зачем кушать надкушенное яблоко, найденное возле трупа?