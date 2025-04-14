Такая Белоснежка вам точно понравится: в Kingdom Come: Deliverance 2 нашли жуткую пасхалку на известную сказку

Несмотря на то, что Kingdom Come: Deliverance 2 вышла еще в феврале, игроки продолжают находить интересные пасхалки в игре.

В лесу, к северо-западу от Бохуновицей, игрок может наткнуться на хижину с обеденным столом снаружи. Хотя на первый взгляд хижина может показаться непримечательной, при ближайшем рассмотрении становится понятно, что это отсылка к известной сказке братьев Гримм. У обеденного стола есть один обычный стул и семь маленьких стульев, а спальные места внутри хижины расположены аналогичным образом.

Кроме того, на кровати игрок может найти бледный труп женщины, а рядом с ней - надкушенное яблоко. При этом съев яблоко Генри начнёт чувствовать сонливость и на какое-то время потеряет сознание, очнувшись в луже крови.

Похоже, что в мире Kingdom Come: Deliverance 2 показана альтернативная концовка, в которой прекрасный принц не добрался до местной Белоснежки.