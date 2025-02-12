Том Маккей и Люк Дейл рассказали про особенности озвучки персонажей в Kingdom Come: Deliverance 2

У актеров Тома Маккея и Люка Дейла, сыгравших в Kingdom Come: Deliverance 2 Индро и Ганса, состоялось интервью, в котором они рассказали про особенности озвучки персонажей для игры.

По словам Маккея, озвучка Индро стала для него интересным испытанием. Из-за того, что игрок может выбирать разные варианты ответа за персонажа, то и характер героя может сильно отличаться - от благородного рыцаря до хитрого вора. Это приходилось учитывать при записи диалогов:

Вы как бы принимаете решение в одном направлении, а затем возвращаетесь на полпути и переходите к другому, а после этого, возможно, возвращаетесь к началу и вновь начинаете заново. Актеры кино или телевидения не сталкиваются с подобным.

Маккей говорит, что исполнение роли Индро стало хорошей проверкой его актерских навыков.

В свою очередь Дейл отметил, что за годы совместной работы актеры успели подружиться и буквально вжиться в свои роли. По словам Дейла, съемки на площадке захвата движений подразумевают работу в костюма из лайкры, которые не стесняют движений - это позволяло Дейлу лучше отыгрывать своего персонажа. Дейл говорит, что работа над игрой подразумевала строгую секретность - актерам было запрещено обсуждать свои роли с близкими людьми, а иногда и с коллегами по работе.