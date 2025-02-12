Том Маккей и Люк Дейл рассказали про особенности озвучки персонажей в Kingdom Come: Deliverance 2

У актеров Тома Маккея и Люка Дейла, сыгравших в Kingdom Come: Deliverance 2 Индро и Ганса, состоялось интервью, в котором они рассказали про особенности озвучки персонажей для игры.
По словам Маккея, озвучка Индро стала для него интересным испытанием. Из-за того, что игрок может выбирать разные варианты ответа за персонажа, то и характер героя может сильно отличаться - от благородного рыцаря до хитрого вора. Это приходилось учитывать при записи диалогов:
Вы как бы принимаете решение в одном направлении, а затем возвращаетесь на полпути и переходите к другому, а после этого, возможно, возвращаетесь к началу и вновь начинаете заново. Актеры кино или телевидения не сталкиваются с подобным.
Маккей говорит, что исполнение роли Индро стало хорошей проверкой его актерских навыков.
В свою очередь Дейл отметил, что за годы совместной работы актеры успели подружиться и буквально вжиться в свои роли. По словам Дейла, съемки на площадке захвата движений подразумевают работу в костюма из лайкры, которые не стесняют движений - это позволяло Дейлу лучше отыгрывать своего персонажа. Дейл говорит, что работа над игрой подразумевала строгую секретность - актерам было запрещено обсуждать свои роли с близкими людьми, а иногда и с коллегами по работе.
удивительно комплексная игра конечно же после нее очень сложно привыкнуть к тому что в других играх чего-то нет из того что есть тут огорчает только ряд условностей таких как например отсутствие рабочей физики как части игрового процесса но эта роскошь и так очень редко где появляется
играю с релиза и никак не нарадуюсь, завидую тем, кто еще не начинал играть, обо скоро уже останется осадочек от того, что она так быстро закончилась
Да, главный герой говорит голосом пропитого алкаша, хотя ему вроде как 16-17 лет на момент игры.