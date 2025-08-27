Том Маккей завершил работу над ролью Генри в Kingdom Come: Deliverance 2

Актер Том Маккей завершил девятилетнюю работу над ролью Генри в серии Kingdom Come: Deliverance. 26 августа стал его последним днем записи для второй части игры. Студия Warhorse выразила благодарность Маккею, отметив, что он навсегда останется частью истории проекта.
До конца 2025 года для Kingdom Come: Deliverance 2 выйдут два финальных сюжетных дополнения, над которыми актер работал в последние месяцы. Вероятно, эти дополнения станут последними крупными обновлениями для игры, поскольку студия не планирует дальнейшее расширение контента.
Релиз дополнения Legacy of the Forge состоится на 9 сентября 2025 года.
Ну теперь понятно, почему нету нормальных сюжетных DLC к KCD2. Либо актёр главной роли выгорел, либо сама Вархорс его послала по тем или иным финансовым причинам, других вариантов я не вижу.
В третьей части тоже будет Кржычек главным героем, интересно
В третьей части главным героем будет женщина, скриньте. Бородатый базовичок уже созрел для современного видения. Эра Кржемеликов и Вахмурки прошла.
В 3 части у них с Птачеком будет сын, за него и будем играть
Историей своей семьи делишься?)