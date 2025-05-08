Трейлер Brushes With Death раскрывает дату релиза - Kingdom Come: Deliverance 2 получит первое DLC уже 15 мая

Warhorse Studios анонсировала первое сюжетное дополнение для Kingdom Come: Deliverance 2 — Brushes With Death, релиз которого состоится 15 мая. Игроков ждёт новая самостоятельная история, доступная практически с самого начала игры.
Главным героем дополнения станет загадочный художник Мастер Войта. Ему требуется помощь, чтобы преодолеть творческий кризис и создать великое полотно, которое принесёт ему славу. Игроки станут частью этого необычного квеста, полного вдохновения, загадок и характерной для игры исторической атмосферы.
Разработчики подчёркивают, что Brushes With Death — это не просто набор дополнительных заданий, а полноценная сюжетная линия, выполненная в духе лучших моментов оригинала.
Кроме того, DLC привнесёт в игру долгожданную функцию кастомизации щитов. С помощью Мастера Войты можно будет раскрасить своё снаряжение, выбрав цвета, узоры и символику. Новые элементы оформления будут открываться по мере прохождения ключевых миссий, исследования мира и взаимодействия с персонажами.
Мне бы до 15го игру пройти, чтоб дум начать играть, 80 часовс (месяц игры) блин и ещё куча побочек осталось на второй карте основной сюжет не тронут
отлично! 15 мая там как раз дум и еще ккд2
очень круто
Я первую часть начал проходить в январе , считай у меня ушло на первую часть 196 часов. А вторую начал проходить почти сразу на релизе, прохожу ее уже 3 месяца. Сейчас на второй карте и наиграл уже 281 час, думаю еще месяц или пол месяца до финала. А после kingdom , пере пройду doom 2016 и internal и начну новую часть The Dark Ages
У меня на первую карту 40 часов ушло пройдя все побочки, а вот вторая карта бесконечная
Долгожданная функция покраски щитов, это да всей игровой индустрией ждем