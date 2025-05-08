Трейлер Brushes With Death раскрывает дату релиза - Kingdom Come: Deliverance 2 получит первое DLC уже 15 мая

Warhorse Studios анонсировала первое сюжетное дополнение для Kingdom Come: Deliverance 2 — Brushes With Death, релиз которого состоится 15 мая. Игроков ждёт новая самостоятельная история, доступная практически с самого начала игры.

Главным героем дополнения станет загадочный художник Мастер Войта. Ему требуется помощь, чтобы преодолеть творческий кризис и создать великое полотно, которое принесёт ему славу. Игроки станут частью этого необычного квеста, полного вдохновения, загадок и характерной для игры исторической атмосферы.

Разработчики подчёркивают, что Brushes With Death — это не просто набор дополнительных заданий, а полноценная сюжетная линия, выполненная в духе лучших моментов оригинала.

Кроме того, DLC привнесёт в игру долгожданную функцию кастомизации щитов. С помощью Мастера Войты можно будет раскрасить своё снаряжение, выбрав цвета, узоры и символику. Новые элементы оформления будут открываться по мере прохождения ключевых миссий, исследования мира и взаимодействия с персонажами.