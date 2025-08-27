Третье дополнение для Kingdom Come: Deliverance 2 будет посвящено "излечению средневекового Ковида"

История Индржиха из Скалицы завершится в последнем дополнении для Kingdom Come: Deliverance 2 – в Mysteria Ecclesiae мы сосредоточимся на «излечении средневекового Ковида». В интервью PCGamesN Тобиас Штольц-Цвиллинг из Warhorse рассказал о сюжете, разворачивающемся вокруг монастыря в Седлеце. Менеджер сообщества также затронул планы студии на будущее.

В третьем дополнении для KCD2 мы исследуем место, которое не успели как следует рассмотреть в базовой игре. В монастыре мы объединим усилия с монахами для борьбы с чумой. В отличие от первой части (квест «Иголка в стоге сена»), на этот раз мы сможем свободно перемещаться по локации.

Могу сообщить, что будет много информации о медицине, болезнях и немного об алхимии – мы про себя называли это лечением средневекового Ковида. Однако что-то происходит, поэтому нам приходится сотрудничать монахами. На этот раз вы не заперты в монастыре, поэтому можете свободно перемещаться. Думаю, это будет очень круто.

Дополнение Mysteria Ecclesiae дебютирует в конце этого года. Согласно анонсу, оно будет таким же масштабным, как дополнение Legacy of the Forge. По данным GameStar.de, ни в одном из дополнений не будет новых возможностей для романтических отношений.

Сотрудник студии также признался, что Warhorse очень комфортно чувствует себя в иммерсивных RPG. Именно на этом жанре команда планирует сосредоточиться, даже если действие в будущих играх будет происходить «в космосе или под водой». Важно отметить, что, хотя дополнение Mysteria Ecclesiae завершает историю Индро, по словам Тобиаса Штольц-Цвиллинга, это не означает прощания с серией.