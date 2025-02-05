"Ты стал тем, против кого боролся" - игроки раскритиковали Дэниеля Вавру за фразу "Не покупайте игру"

Один из создателей Kingdom Come: Deliverance 2 Дэниел Вавра угодил в скандал из-за высказывания в социальной сети X. В ответ на вопрос игрока, были ли вообще необходимы в игре гей-сцены, Вавра ответил "Не покупайте игру!". Игроков разозлил ответ и они сразу же обвинили главу Warhorse Studios в лицемерии, так как буквально месяц назад он раскритиковал студии, которые не прислушиваются к своим покупателям.

Когда геймеры жалуются, что им что-то не нравится и они не хотят такую игру, разработчики отвечают им, что они глупые и что эта игра не для них. Это совершенно странно, что вы оскорбляете своих собственных клиентов. (с) Дэниел Вавра

Игроки в комментариях стали массово писать, что игру покупать не будут даже на распродажах, а самого Вавру назвали продажным человеком, который стал тем, против кого боролся.

Надеюсь, деньги Embracer стоили того, чтобы превратить бабника Ганса в гея, брат.

Я не буду покупать игру. Но я хочу знать, кто купил тебя? Каково это, когда созданные тобой персонажи уничтожаются за 20 серебряных шекелей?

«Не покупайте игру» буквально никогда не работало в качестве маркетинговой стратегии, чувак.

Каким же придурком ты стал. Видимо, наличие белых волос в бороде и оружия не делает тебя мужчиной. И мы точно не будем покупать. Иди и трахни своего лучшего друга, как в KCDII, может, тебе станет легче.

Покупать? Я даже пиратить ее не буду. Какое отвратительное поведение с твоей стороны - продвигать этот мусор. Я ожидал этого от поехавших из Bioware, но ты стал еще хуже из-за предыдущих заявлений.

Ты стал тем, против кого боролся.

Помнится, разработчики Veilguard говорили то же самое, а теперь в их студии осталось менее 100 сотрудников lmao

Спасибо за совет. Даже на распродаже не куплю.