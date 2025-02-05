"Ты стал тем, против кого боролся" - игроки раскритиковали Дэниеля Вавру за фразу "Не покупайте игру"

Один из создателей Kingdom Come: Deliverance 2 Дэниел Вавра угодил в скандал из-за высказывания в социальной сети X. В ответ на вопрос игрока, были ли вообще необходимы в игре гей-сцены, Вавра ответил "Не покупайте игру!". Игроков разозлил ответ и они сразу же обвинили главу Warhorse Studios в лицемерии, так как буквально месяц назад он раскритиковал студии, которые не прислушиваются к своим покупателям.
Когда геймеры жалуются, что им что-то не нравится и они не хотят такую игру, разработчики отвечают им, что они глупые и что эта игра не для них. Это совершенно странно, что вы оскорбляете своих собственных клиентов. (с) Дэниел Вавра
Игроки в комментариях стали массово писать, что игру покупать не будут даже на распродажах, а самого Вавру назвали продажным человеком, который стал тем, против кого боролся.
Надеюсь, деньги Embracer стоили того, чтобы превратить бабника Ганса в гея, брат.
Я не буду покупать игру. Но я хочу знать, кто купил тебя? Каково это, когда созданные тобой персонажи уничтожаются за 20 серебряных шекелей?
«Не покупайте игру» буквально никогда не работало в качестве маркетинговой стратегии, чувак.
Каким же придурком ты стал. Видимо, наличие белых волос в бороде и оружия не делает тебя мужчиной. И мы точно не будем покупать. Иди и трахни своего лучшего друга, как в KCDII, может, тебе станет легче.
Покупать? Я даже пиратить ее не буду. Какое отвратительное поведение с твоей стороны - продвигать этот мусор. Я ожидал этого от поехавших из Bioware, но ты стал еще хуже из-за предыдущих заявлений.
Ты стал тем, против кого боролся.
Помнится, разработчики Veilguard говорили то же самое, а теперь в их студии осталось менее 100 сотрудников lmao
Спасибо за совет. Даже на распродаже не куплю.
Какие то качели у ККД2
То лучшая игра - бежим покупать
То мы против повестки
То немного негров не помешает
То уже не покупаем
Эмоциональные качели сильнее чем у отношений в 9 классе)
Думается мне, что это из-за банальной распространённости интернета. Люди говорят "Раньше было лучше", "Игроки были менее предвзяты" и т.д. и т.п. Но по факту, скорее всего, было +- также, единственное отличии в способе высказывания своих недовольств. Сейчас это сделать очень легко. Каждый пук, может восприняться как положительно, так и негативно. И всегда, вне зависимости от "общественного мнения и полюса его движения" найдутся недовольные. Они всегда были. Но, как и написал, сейчас им проще высказывать свое недовольство. Плохо ли это? Не совсем. Например конструктивную критику воспринимать стоит, а критику основанную ни на чем или буквально на уровне "ты гондон, потому что я придрался" надо пропускать мимо. Крч, анализировать и воспринимать реально полезную информацию
Не люди стали более предвзятыми, зажравшимися и тупыми, а возможностей показать всё это у них стало больше. Что собственно и ведет к таким качелям. При том эти качели не факт, что показывают течение общественного мнения. Возможно, что просто люди делают новость из ничего, ведь несколько человек высказались негативно в адрес Варвы
Проблема в том что сейчас этой коструктивной критики совсем мало. Особенно если почитать что тут пишут под этой новостью тот же Simple Jack или Marius Ghoh. Хотя смотрю админы уже подчищают, некоторые комменты от неадекватов удалили
Может потомучто это разные люди? Или потвоему всем в едином порыве должно либо нравится, либо не нравиться?
Ох, какие драмы разворачиваются на просторах сети:) Вскармливают себе кумиров, а потом жалуются что эти кумиры пользуются подаренным статусом. Раз за разом простодушные люди сокрушаются, что какой нибудь Габен, Маск, Дуров, Санта Клаус, [ваш кумир] или этот Вавра оказываются не такими, какими они их себе представляли в эротических снах:)
Эти люди - не ваши друзья. Они вас не знают, а вы не знаете их. Они делают деньги и будут говорить то, что поможет эти деньги заполучить(если не конченые дебилы, конечно). У нас с вами простой и очевидный выбор: покупать или нет. Какая разница, что там говорит или говорил продавец про других продавцов?
Так то правильно сказал Вавра, меня бы тоже достали эти шизики
И всё игрокам не так. И всё равно купят. И будут ныть, в любую сторону, ведь хейт многогранен и в интернете всегда найдётся повод повонять и поныть по поводу целого одного гея, либо ещё чего. Странно что эти же самые игроки не ныли в том же ДАО о том что ты можешь практически с любым мужиком в партии мутить. Вспоминаем Гарруса из МЕ. Безымянный в фейбл 1 мог так же спать с мужчинами. А как я понимаю в ксд2 вам никто сразу член в задницу не пихает и что бы пихнули - надо ещё поднапрячься. И чего ныть? Что мир рухнул? Ну всё, давайте новый.
Да почитать даже на этом сайте комментарии по любой игре. Все время есть те которые чем то недовольны и все им не так
Это вполне нормальное явление. Я так же хейтил фейлгвард, в принципе нынешние тренды нет смысла хвалить, в них ничего нового и прорывного не случилось. В итоге вчера вообще на фестивале кликеров нашел себе orb of creation и залип на вечер. Ни повестки, ни политики, но и там в отзывах поныть успевали.
Ладно Veilguard, там есть непропускаемая повестка. Но не в этой игре, если ты не хочешь то и не увидешь
Да ну нах, серьезно?! Это дерьмо можно не запустить или в обязательном порядке по сюжету прописано?!
WOKEнутый на всю голову содомит Вавра обиделся, что игроки затронули его любимые гей-сцены в игре)
Вот же клоун
Ну это реально странный ход если изходить из 1й части. Он сразу был с девушкой, а потом у нас были ухаживания за племянмцей мельника, понимаю большой город и знатное происхождение изменили деревенского дурачка, но не настолько))
Главного героя глиномесом сделали. Жесть. Зачем? Еще и негра притаранили. Скоро нормальные игры пропаду.
Никто его глиномесом не сделал. Он будет тем кем ты захочешь. Вижу тебе то покоя и не дает это, так как не сможешь удержаться от развлечений с Птачеком
В администрацию пришла жалоба: «Напротив моего окна - женская баня, это мне мешает!» Приехала комиссия, смотрят в окно:
- Ничего такого не видно, что бы могло вам мешать…
- А вы на шкаф залезьте!
не пропадут. ты и дальше сможешь поиграть с младшей сестрой
Очено разочарован что нету постельной сцены с сисястой Катериной, все желание пропало играть. Яну Птачеку времени больше всех уделили, чем остальных романтическим интересам ??? А??? Ответов мы не дождемся....Леди Роза = итог черный экран. Другая романтическая девушка = тооже черный экран. Все остальное - Ян Птачек. Даниэль Барби или как тебя там звать Барби кукла, теперь я больше склоняюсь к EUROGAMER или как его там чем к вам, неуважваемый с маленький буквой варва. вы повторили судьбу побочного квеста из Marverl Spider-Man 2
p.s. Хотелось бы с ней без цензуры сцену,без модов всяких(
серьезно?нет секса с женщинами?есть хотя бы аналог как с Терезой в 1 части?
Нету. И Терезы нету....
ну это жесть конечно
я разочарован прям
С Морриган так же было.как только увидел её новое лицо, сразу хотелось блин *жить внутри неё* если не пошлым языком..но увы её там чпокнуть нельзя((да посильнее((
Любите вы в чужих фекалиях ковыряться, обмазываясь каждым постом или картинкой из твиттера.
А мы и не покупали, скачали с торрента.
А глупые хейтеры-борцуны не стали теми, против кого борются или всегда такими же были?
То что Вавра продался это факт. И забавно так же наблюдать за лицемерием тех, кто оправдывает повестку в игре. Хоть даже если это не вся игра. Ведьмак 4 только за Цири уже записали в лгбт+ клуб, а в ККД 2 - это другое ))
Теперь фанатикам придется изменить предпочтения, чтобы сыграть в игру😄
Мне кажется это уже какой-то заказной хейт, аргументы, что тут приводят смехотворны. Вышла в кой-то веки игра которая поборется за звание РПГ года с ремейком готики и кримсон десерд (а мб появится еще кто-то), и нашлись же дурачки, что докапываются до каких-то деталей которые они в игре даже могут не увидеть. Напоминает ситуацию с медведем в бг3, забавный момент который вышел из-под контроля.
полностью согласен! концентрировать внимание следовало бы на том, что при портировании с консоли на пк полностью оставили всратое консольное управление. следовало бы говорить о самих механиках игры, которые всраты даже по низким консольным меркам. сетовать на настолько деградировавшее человечество, что оно молча и с аппетитом всё это схавало, заметив только то, что какую-то там тычинку вставили не в тот, что в методичке, пестик.
эй, модератор, фас!
Опять какие-то шизы в интернете беснуются)
комнатные борцунишки с драгон эйджем будут говорить ...вы не понимаете. это же другое... лицемерие и двойные стандарты.
Бомжи, пираты разнылись. А ещё те, кто не собирался играть в принципе.
Почему все так любят оскорблять друг друга на этом сайте?
Лицушники оскорбляют пиратов нищуками
Пираты оскорбляют лицушников подстилками(ну тип сменили регион ради издателя)
Давайте просто играть и все )
Кто принимает оскорбление на свой счет, это его проблемы. Значит у этого человека низкая самооценка. Либо завышенное эго.
Бомжи есть бомжи, пираты это пираты. А кто не поиграет - не поиграет. Три вида паразитов. От них нет никакой практической пользы для игры. Но выразить своё не практичное мнение они хотят.
ну типа я покупаю 50% игр, 50% пирачу
покупаю только те игры, чьи предыдущие части мне понравились и у которых я хочу видеть продолжения
я нищук или подстилка ахахах?)
Ты лицензированный игрок, поддерживаешь хорошие игры и пробуешь иногда кусочек кала за который никто в здравом уме не будет платить.
Увы не только на этом сайте. Атомизация выкручена на максимум