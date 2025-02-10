ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.8 1 571 оценка

У игроков Kingdom Come: Deliverance 2 есть еще около 48 часов для получения набора брони

butcher69
Новости

У игроков Kingdom Come: Deliverance 2 на PC, PS5 и Xbox Series X|S есть еще около 48 часов, чтобы получить бесплатный набор брони Warhorse. Новая ролевая игра от Warhorse Studios уже успела завоевать сердца геймеров и критиков. KCD2 получила высокие оценки на Metacritic и пользуется большой популярностью.

Для получения бесплатного комплекта брони игроки должны следить за стримами игры на Twitch с включенной функцией Twitch Drops до 11 февраля. После завершения стрима и привязки аккаунтов Twitch и KCD2, игроки получат набор, который появится в сундуке в комнате Генри после выполнения квеста Laboratores.

Предметы появятся в игре после выполнения квеста Laboratores в сундуке в комнате героя.

3
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
вупсич пупсич

У меня лицензия, но я не буду заходить на этот гомо сайт ради брони.

Броня легко берётся через консоль. Да и нужна ли она.

Брунцвиг есть и ладно.

3
Рикочико

В первой части похожая броня в самом начале в сундуке лежала, и довольно читерская была. Баланс сильно рушит.

0
shurasick876 Рикочико

баланс?
Тебя в этой игре броня не спасёт, лишь несколько ударов позволит пропустить)

2
saa0891
1
logostramus

У игроков есть читы для получения набора брони.

0
caliskan

Довольно имбовая броня. Намного сильнее чем то что можно на старте найти

0
shurasick876

В первой части можно было ещё в прологе найти броню выше среднего, в том числе снять с врагов.

-1
-zotik-

Получил дроп и диск игры заказал, ждать больше не мог)

0
Mankar Camoran

Смотри, как играют другие и получи юзлес скинчик или имбу, в зависимости от извращенной фантазии разрабов!
Мило, современно, мерзко.
Вам не противно? Мне противно.

-1
Keksimus

Зачем смотреть? Обычно врубаю в отдельном окне в минимальном разрешении. Крутится стрим где-то беззвучно на фоне, пока своими делами занят, а по прошествии времени собираю награды.

0