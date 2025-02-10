У игроков Kingdom Come: Deliverance 2 есть еще около 48 часов для получения набора брони

У игроков Kingdom Come: Deliverance 2 на PC, PS5 и Xbox Series X|S есть еще около 48 часов, чтобы получить бесплатный набор брони Warhorse. Новая ролевая игра от Warhorse Studios уже успела завоевать сердца геймеров и критиков. KCD2 получила высокие оценки на Metacritic и пользуется большой популярностью.
Для получения бесплатного комплекта брони игроки должны следить за стримами игры на Twitch с включенной функцией Twitch Drops до 11 февраля. После завершения стрима и привязки аккаунтов Twitch и KCD2, игроки получат набор, который появится в сундуке в комнате Генри после выполнения квеста Laboratores.
Предметы появятся в игре после выполнения квеста Laboratores в сундуке в комнате героя.
У меня лицензия, но я не буду заходить на этот гомо сайт ради брони.
Броня легко берётся через консоль. Да и нужна ли она.
Брунцвиг есть и ладно.
В первой части похожая броня в самом начале в сундуке лежала, и довольно читерская была. Баланс сильно рушит.
баланс?
Тебя в этой игре броня не спасёт, лишь несколько ударов позволит пропустить)
У игроков есть читы для получения набора брони.
Довольно имбовая броня. Намного сильнее чем то что можно на старте найти
В первой части можно было ещё в прологе найти броню выше среднего, в том числе снять с врагов.
Получил дроп и диск игры заказал, ждать больше не мог)
Смотри, как играют другие и получи юзлес скинчик или имбу, в зависимости от извращенной фантазии разрабов!
Мило, современно, мерзко.
Вам не противно? Мне противно.
Зачем смотреть? Обычно врубаю в отдельном окне в минимальном разрешении. Крутится стрим где-то беззвучно на фоне, пока своими делами занят, а по прошествии времени собираю награды.