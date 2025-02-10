У игроков Kingdom Come: Deliverance 2 есть еще около 48 часов для получения набора брони

У игроков Kingdom Come: Deliverance 2 на PC, PS5 и Xbox Series X|S есть еще около 48 часов, чтобы получить бесплатный набор брони Warhorse. Новая ролевая игра от Warhorse Studios уже успела завоевать сердца геймеров и критиков. KCD2 получила высокие оценки на Metacritic и пользуется большой популярностью.

Для получения бесплатного комплекта брони игроки должны следить за стримами игры на Twitch с включенной функцией Twitch Drops до 11 февраля. После завершения стрима и привязки аккаунтов Twitch и KCD2, игроки получат набор, который появится в сундуке в комнате Генри после выполнения квеста Laboratores.

Предметы появятся в игре после выполнения квеста Laboratores в сундуке в комнате героя.