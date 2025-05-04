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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 5 181 оценка

Убийства, вскрытые замки и выпитое пиво: занятная статистика Kingdom Come: Deliverance 2

Gutsz Gutsz

Спокойная, на первый взгляд, Богемия не так тиха, как кажется — особенно после релиза Kingdom Come: Deliverance 2. Студия Warhorse официально отчиталась о новых достижениях игроков, опубликовав статистику за первые пару месяцев после выхода игры. И цифры впечатляют.

Как сообщает команда разработчиков, уже более 3 миллионов игроков отправились в эпическое путешествие по средневековой Чехии. И хотя сюжет во многом зависит от стиля прохождения, большинство игроков проявили себя далеко не как благонравные дворяне.

Согласно официальной инфографике:

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  • 489 миллионов людей противников было убито руками Индржиха. 207 миллионов герой убил длинным мечом, 107 миллионов обычным мечом и 40 миллионов были заколоты кинжалами.
  • Больше 55 миллионов противников были убиты из дальнобойного оружия, включая луки и огнестрел.
  • Во время прохождений игроки взломали почти 175 миллионов замков. Из-за разбоя в игре было украдено предметов на сумму 38 миллиардов грошей, а ценностей было вынесено на 2,4 триллиона грошей. Из карманов горожан геймеры стащили около 107 миллиардов грошей.
  • Еще одной важной статистикой игры стал алкоголь. Игроки выпили 24,6 миллиона бутылей пива и 31,2 миллиона кубков с вином. Всего на игру в состоянии опьянения игроки потратили 387 миллиона часов.

Судя по этим данным, Kingdom Come: Deliverance 2 уверенно закрепилась в статусе одного из самых насыщенных RPG-опытов года. Напомним, что недавно звезда проекта Люк Дейл уже прокомментировал перенос GTA 6, заявив, что теперь у Kingdom Come гораздо больше шансов на титул "игры года".

Звезда Kingdom Come: Deliverance 2, похоже, единственный, кто обрадовался переносу GTA 6

Warhorse Studios поблагодарила сообщество за тёплый приём игры и пообещала сделать игру еще интереснее, благодаря запланированным дополнением. Первое DLC к игре выйдет уже в этом месяце.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Real Slim Shady

А почему сиськи не голые?

7
Человек-Анекдот

потому что надо детей привлечь на просмотры, не нарушая правила сайта

7
Real Slim Shady Человек-Анекдот

Эх, ну хоть в комментах накидать надо, а то я как ребенок разочарован что мне не показали фулл.

3
Властелин Сосцов

накиньте этому хлопцу отборных сисек

1
Беккер5443 Человек-Анекдот

Детей привлечь грудью зашебись.

Tommy.

просто сверху жмешь галерею и смотришь как модерации на самом деле по

Валентин Добров

Насчет игры года сомневаюсь(только мое мнение),устал от игры уже через 20 часов.Могу похвалить за оптимизацию, на моем ультрабуке RedmiBook pro 15 2023, идет на средних в 40-50 кадров.
Хотя что тут говорить, я казуал, а в этой игре даже с прокачкой у Кота, я уставал биться со стражей к примеру.
Игра вполне себе на 7-7,5 из 10 для меня.

3
Dark1994

Ну да, пока из претендентов на готи только ккд2 и экспедиция 33. Уверен, что дум будет отличным шутаном, но явно не игрой года.

2
TheFirstLight

экспедиция 33 правда на столько хороша ? Я как увидел что надо цифры выбивать из врагов сразу бросил идею в неё поиграть

1
Nodas TheFirstLight

Сюжетно дно особенно развязка

1
Dark1994 TheFirstLight

Сам не любитель вылетающих цифр, но как-то абстрагировался, а вот сюжет и музыка одни из лучших в индустрии.

Unicorling

И это всё сделал Людек

Porn Actorrr

Поподробнее пожалуйста, что там с ним ??

Unicorling Porn Actorrr

Это всё что о нём известно