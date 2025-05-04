Убийства, вскрытые замки и выпитое пиво: занятная статистика Kingdom Come: Deliverance 2

Спокойная, на первый взгляд, Богемия не так тиха, как кажется — особенно после релиза Kingdom Come: Deliverance 2. Студия Warhorse официально отчиталась о новых достижениях игроков, опубликовав статистику за первые пару месяцев после выхода игры. И цифры впечатляют.

Как сообщает команда разработчиков, уже более 3 миллионов игроков отправились в эпическое путешествие по средневековой Чехии. И хотя сюжет во многом зависит от стиля прохождения, большинство игроков проявили себя далеко не как благонравные дворяне.

Согласно официальной инфографике:

489 миллионов людей противников было убито руками Индржиха. 207 миллионов герой убил длинным мечом, 107 миллионов обычным мечом и 40 миллионов были заколоты кинжалами.

Больше 55 миллионов противников были убиты из дальнобойного оружия, включая луки и огнестрел.

Во время прохождений игроки взломали почти 175 миллионов замков. Из-за разбоя в игре было украдено предметов на сумму 38 миллиардов грошей, а ценностей было вынесено на 2,4 триллиона грошей. Из карманов горожан геймеры стащили около 107 миллиардов грошей.

Еще одной важной статистикой игры стал алкоголь. Игроки выпили 24,6 миллиона бутылей пива и 31,2 миллиона кубков с вином. Всего на игру в состоянии опьянения игроки потратили 387 миллиона часов.

Судя по этим данным, Kingdom Come: Deliverance 2 уверенно закрепилась в статусе одного из самых насыщенных RPG-опытов года. Напомним, что недавно звезда проекта Люк Дейл уже прокомментировал перенос GTA 6, заявив, что теперь у Kingdom Come гораздо больше шансов на титул "игры года".

Warhorse Studios поблагодарила сообщество за тёплый приём игры и пообещала сделать игру еще интереснее, благодаря запланированным дополнением. Первое DLC к игре выйдет уже в этом месяце.