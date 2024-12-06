"Удача любит смелых" - создатели Kingdom Come: Deliverance 2 выпустили расширенный сюжетный трейлер

Вчера студия Warhorse на мероприятии PC Gaming Show Most Wanted представила новый сюжетный трейлер для Kingdom Come: Deliverance 2. Теперь разработчики выпустили расширенную версию трейлера, в котором демонстрируется больше минуты новых сюжетных моментов.
Испытайте хаос, жестокость и интригу реалистичного мира позднего средневековья: Генри, молодой человек, который ищет справедливость для своих убитых родителей, отправляется в эпическое приключение, где его совесть, мораль и порядочность подвергаются величайшему испытанию. По мере развития кровной мести и политического заговора выбор Генри определит его судьбу. Удача любит смелых, но у каждого решения есть цена.
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года на PC, Xbox Series X/S и PS5.
Е мое... как же это вкусно...
Если эта игра не станет лучшей в году по мнению разных изданий, то с этим миром что то не так.
Судя по первой части, во второй они сделают выше, слаще, сильнее.
Крутейшая будет игра! Вот месяц назад перепрошел с удовольствием 1 часть. Хотя игре уже 6 лет, но как же круто все сделано там а??? Прям реально погружаешься в атмосферу того времени.
Надеюсь охота и рыбалка будут как в RDR 2!
Смотрится круто = ждём.
если на уровне первой части будет отлично
главное что бы не провалилась
Хоть бы системные требование не были высокими
уже есть.
Ты шутишь что ли? Хоть какая-то крупная игра последних лет требует 8 гигов? Это норма года так... 2015-го ))
Шутишь чтоли в 2015,для Full HD при ультра настройках,8 гигов еще вполне хватало, даже для самых тяжелых игр.