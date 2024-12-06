"Удача любит смелых" - создатели Kingdom Come: Deliverance 2 выпустили расширенный сюжетный трейлер

Вчера студия Warhorse на мероприятии PC Gaming Show Most Wanted представила новый сюжетный трейлер для Kingdom Come: Deliverance 2. Теперь разработчики выпустили расширенную версию трейлера, в котором демонстрируется больше минуты новых сюжетных моментов.

Испытайте хаос, жестокость и интригу реалистичного мира позднего средневековья: Генри, молодой человек, который ищет справедливость для своих убитых родителей, отправляется в эпическое приключение, где его совесть, мораль и порядочность подвергаются величайшему испытанию. По мере развития кровной мести и политического заговора выбор Генри определит его судьбу. Удача любит смелых, но у каждого решения есть цена.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года на PC, Xbox Series X/S и PS5.