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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.6 368 оценок

"Удача любит смелых" - создатели Kingdom Come: Deliverance 2 выпустили расширенный сюжетный трейлер

AceTheKing
Новости

Вчера студия Warhorse на мероприятии PC Gaming Show Most Wanted представила новый сюжетный трейлер для Kingdom Come: Deliverance 2. Теперь разработчики выпустили расширенную версию трейлера, в котором демонстрируется больше минуты новых сюжетных моментов.

Испытайте хаос, жестокость и интригу реалистичного мира позднего средневековья: Генри, молодой человек, который ищет справедливость для своих убитых родителей, отправляется в эпическое приключение, где его совесть, мораль и порядочность подвергаются величайшему испытанию. По мере развития кровной мести и политического заговора выбор Генри определит его судьбу. Удача любит смелых, но у каждого решения есть цена.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года на PC, Xbox Series X/S и PS5.

16
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
North235

Е мое... как же это вкусно...

5
вупсич пупсич

Если эта игра не станет лучшей в году по мнению разных изданий, то с этим миром что то не так.

Судя по первой части, во второй они сделают выше, слаще, сильнее.

4
211186

Крутейшая будет игра! Вот месяц назад перепрошел с удовольствием 1 часть. Хотя игре уже 6 лет, но как же круто все сделано там а??? Прям реально погружаешься в атмосферу того времени.

1
Евпатий Неистовый

Надеюсь охота и рыбалка будут как в RDR 2!

1
Lvinomord

Смотрится круто = ждём.

1
LevTolstoi

если на уровне первой части будет отлично
главное что бы не провалилась

1
User_200

Хоть бы системные требование не были высокими

-2
BigusDickus

уже есть.

1
Комментарий удален
North235 User_200

Ты шутишь что ли? Хоть какая-то крупная игра последних лет требует 8 гигов? Это норма года так... 2015-го ))

-3
Denn378 North235

Шутишь чтоли в 2015,для Full HD при ультра настройках,8 гигов еще вполне хватало, даже для самых тяжелых игр.

0