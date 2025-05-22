Удивительно большой хотфикс для Kingdom Come: Deliverance 2 восстановил доступ к кровати мельника

Kingdom Come: Deliverance 2 получила патч, исправляющий ошибки дополнения Brushes with Death. Несмотря на короткий список изменений, обновление не относится к числу самых маленьких.

На прошлой неделе Warhorse выпустила первое сюжетное дополнение для Kingdom Come: Deliverance 2. После дебюта Brushes with Death и выхода более крупного обновления под номером 1.3 к базовой игре разработчики выпустили патч, направленный на исправление ошибок, появившихся в предыдущем обновлении.

Хотфикс 1.3.1 уже доступен для загрузки на консолях PS5 и XSX/S, а также на ПК. Хотя сам список изменений невелик, а студия Warhorse не ввела никаких новых функций, затрагивающих хотя бы геймплей, что-то определенно пошло не так, когда дело дошло до выпуска патча. Так, игроки сообщают, что он занимает очень много места - около 32 ГБ в Steam, 20 ГБ на PS5 и 11 ГБ на Xbox. Именно столько обычно весят крупные обновления с дополнительным контентом, а не обычные хотфиксы.

Версия 1.3.1 устраняет ряд ошибок. Одна из них связана с доступом к кровати в мельнице Крейзла и сохранением в этой локации. После выхода последнего обновления многие игроки сообщали о проблеме с использованием этой локации для сна. Кроме того:

исправлена ошибка с перезаписью сохранений при достижении максимального количества сохранений;

устранен глюк, возникавший в туториале;

устранена проблема с частым мерцанием экрана и глюк, возникавший на Xbox, из-за которого игра принудительно закрывалась после установки DLC;

исправлены глюки в определенных квестах, в том числе в некоторых квестах Brushes with Death.

Стоит отметить, что патч добавил в дополнение недостающие немецкие и чешские тексты озвучки. Остальные исправления квестов включают графические ошибки в кат-сценах и некорректные реакции NPC.