Успех Kingdom Come: Deliverance 2 обеспечил Warhorse рекордную выручку в этом году

Warhorse Studios опубликовала данные о рекордных доходы и прибыли за 2024/25 финансовый год благодаря успеху Kingdom Come: Deliverance 2, которая с февраля продавалась исключительно хорошо.

Этот год может стать лучшим в финансовом плане для компании: выручка составила 2,7 млрд чешских крон (примерно 111 млн евро), а прибыль — 1 млрд (примерно 41 млн евро). Продажи игр продолжаются, хотя и замедлились.

В обоих случаях это огромный скачок по сравнению с предыдущим годом, который завершился убытком из-за расходов на разработку Kingdom Come: Deliverance 2. Более уместно сравнить с финансовым годом 2018, когда вышла первая Kingdom Come: Warhorse зафиксировала выручку в 1 млрд чешских крон и прибыль около 520 млн.

В отчёте также подтверждается, что Warhorse уже работает над новыми проектами:

С января 2025 года компания начала работу над другими новыми

проектами (играми), а также над дополнениями к Kingdom Come: Deliverance

2. С февраля она также работает над обновлениями для игры.

В документе чётко разграничиваются ранее выпущенные игры и дополнения, а также те, что всё ещё находятся в разработке. С момента выхода в феврале Kingdom Come 2 получила отличные отзывы и высокие продажи. Warhorse отметила миллион проданных копий на следующий день после запуска, два миллиона менее чем за две недели и три миллиона в мае.

Как недавно заявил генеральный директор Мартин Фрывальдский:

Мы уверены, что достигнем четырёх миллионов копий Kingdom Come: Deliverance 2.