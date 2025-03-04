В игре Kingdom Come 2 предусмотрен простой и эффективный механизм, который предотвращает использование читов

Индржих — это фотограф, который настолько поглощён своим увлечением, что не может сдерживать эмоции даже в тех ситуациях, когда требуется соблюдать тишину.

В Kingdom Come: Deliverance 2 предусмотрен механизм защиты от мошенничества, который не позволит вам использовать одну из функций игры во время взломов и проникновений. Речь идёт о фоторежиме, который Индржих считает превосходным, но именно в нём и кроется проблема.

В режиме фотосъемки вы становитесь сторонним наблюдателем и можете свободно двигать и поворачивать камеру так, как вам удобно. Это не только помогает выбрать наиболее выгодный ракурс для выбранного вами объекта, но и открывает доступ к информации, которую вы не могли бы получить, находясь в самом центре событий.

Хотя радиус действия камеры ограничен, его теоретически должно быть достаточно, чтобы, например, заглянуть за угол и заметить охранников или других врагов на ранних этапах рейдов или стелс-миссий.

Ещё одно возможное применение — проверка, не приближается ли кто-то, когда пытаешься обокрасть спящего человека. Но энтузиазм Индржиха будет мешать всем этим планам.

После того как вы закончите фотографировать, главный герой Kingdom Come 2 не сможет сдержать восхищения вашей изобретательностью. Однако на этом ваша маскировка будет раскрыта: его громкое «Какой вид!» непременно привлечёт внимание спящих людей или даже предупредит охранников о вашем присутствии.

На Reddit игроки обсуждают, как они обнаружили встроенную функцию античита, и выражают своё восхищение тем, что разработчик Warhorse включил её в игру.