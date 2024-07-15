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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.8 220 оценок

В Kingdom Come: Deliverance 2 будет реалистичная мини-игра о кузнечном деле

Gutsz
Новости

В сиквеле ролевой игры Kingdom Come: Deliverance игрокам снова предстоит взять под свой контроль Индржиха, сына простого кузнеца, который оказался в эпицентре военного сопротивления тирании Сигизмунда. Продолжение обещает подарить игрокам еще больше возможностей и эпичных сражений, однако при этом авторы обещают не забыть о происхождении главного героя. Будучи потомком опытного кузнеца, ему предстоит поработать в кузнице, а геймеров ждет специальная мини-игра, связанная с этим ремеслом.

Механика кузнечного дела в Kingdom Come: Deliverance 2 была подтверждена разработчиками на официальной страничке студии Warhorse в социальных сетях. Авторы обещают реализовать весьма правдоподобную ковку оружия с помощью специальной мини-игры, в которой будет отведено особое внимание реалистичности всего процесса. Игрокам предстоит нагревать металл, работать молотком и не забывать про нужную мелодию.

Возьмите хороший кусок металла. Найдите хорошую кузницу. Нагрейте металл как следует. Стучите по нему молотком, пока не перестанете дышать. Насвистывайте мелодию, чтобы придать больше ритма взмахам молотка. Проверьте форму вашего предмета. Снова нагрейте. Продолжайте работать. Повторяйте, пока не закончите.

Kingdom Come: Deliverance 2 обещает выйти на ПК и консолях уже в этом году. Ранее разработчики показали сюжетный трейлер игры, а уже на Gamescom 2024 ожидается полноценная демонстрация геймплея.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Eios

Что то наподобие алхимии наверное будет.

0
Ольга Бузова

Спустя 18 лет ,после dark messiah ,кто сподобился такое повторить

0
ka27

В Готике4 самое реалистичное кузнечное дело :)

хэнджоб...

0
A E

Это не готика 4..

0
Пользователь ВКонтакте

😁 // Антон Янбарцев

0
Евгений Сверский

На скрине он кует в помещении без стен. Все кузницы- наглухо закрыты. Ветер подул - температура изделия поменялась и все это брак теперь.

0
askazanov

Ждём! Надеюсь она будет всем отличаться от первой?)))))

-2
3АЕ6

Если вы про игру в целом, надеюсь знакомые элементы всё же останутся. Зачем переделывать то, что вышло хорошо? Я вот не хочу привыкать к новой алхимии, например.)

0