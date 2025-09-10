В Kingdom Come: Deliverance 2 добавили секретную концовку: теперь можно в одиночку разгромить армию Сигизмунда

Kingdom Come: Deliverance 2 известна своим стремлением к исторической достоверности, но это всё же игра, и в новой секретной концовке, которую добавили со вчерашним дополнением "Legacy of the Forge, игрок теперь может в одиночку изменить ход истории.



Речь идёт о сюжетной миссии "Лисье логово", которая происходит примерно в середине куттенбергского акта игры. Генри поручают проникнуть лагерь Сигизмунда и украсть его главное преимущество - разрушительную пушку.

Игра традиционно подталкивает игрока к скрытному прохождению: вступить в армию, провести расследование и в итоге перехватить орудие по дороге. Однако, как обнаружил один из пользователей Reddit, если скрытность - не ваш конёк, теперь можно выбрать иной, куда более прямой путь. Вместо тонких маневров можно просто устроить тотальную резню в лагере Сигизмунда. Если вам хватит мастерства и сил, чтобы уничтожить всех солдат в локации, игра немедленно завершится особым финалом и откроется заставка с победной надписью:

Вы изменили историю! Сигизмунд потерял свою армию и с позором вернулся в Венгрию. Король Вацлав признал вас законным наследником пана Радцига, вы жили счастливо до 1416 года, когда вместе с отцом отправились в Куттенберг.

Это изменение также подтверждено в заметках к патчу игры, где говорится: "Добавлен экран победы при убийстве большого количества солдат в лагере Сигизмунда."

К слову, это не единственное интересное нововведение. Как выяснили игроки, в новом дополнении разработчики добавили для Генри возможность ходить в туалет по большому. Теперь у Kingdom Come: Deliverance 2 точно нет конкурентов на звание "Игры года".