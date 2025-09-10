ЧАТ ИГРЫ
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 5 977 оценок

В Kingdom Come: Deliverance 2 добавили секретную концовку: теперь можно в одиночку разгромить армию Сигизмунда

2BLaraSex

Kingdom Come: Deliverance 2 известна своим стремлением к исторической достоверности, но это всё же игра, и в новой секретной концовке, которую добавили со вчерашним дополнением "Legacy of the Forge, игрок теперь может в одиночку изменить ход истории.

Речь идёт о сюжетной миссии "Лисье логово", которая происходит примерно в середине куттенбергского акта игры. Генри поручают проникнуть лагерь Сигизмунда и украсть его главное преимущество - разрушительную пушку.

Игра традиционно подталкивает игрока к скрытному прохождению: вступить в армию, провести расследование и в итоге перехватить орудие по дороге. Однако, как обнаружил один из пользователей Reddit, если скрытность - не ваш конёк, теперь можно выбрать иной, куда более прямой путь. Вместо тонких маневров можно просто устроить тотальную резню в лагере Сигизмунда. Если вам хватит мастерства и сил, чтобы уничтожить всех солдат в локации, игра немедленно завершится особым финалом и откроется заставка с победной надписью:

Вы изменили историю! Сигизмунд потерял свою армию и с позором вернулся в Венгрию. Король Вацлав признал вас законным наследником пана Радцига, вы жили счастливо до 1416 года, когда вместе с отцом отправились в Куттенберг.

Это изменение также подтверждено в заметках к патчу игры, где говорится: "Добавлен экран победы при убийстве большого количества солдат в лагере Сигизмунда."

К слову, это не единственное интересное нововведение. Как выяснили игроки, в новом дополнении разработчики добавили для Генри возможность ходить в туалет по большому. Теперь у Kingdom Come: Deliverance 2 точно нет конкурентов на звание "Игры года".

malars0
добавили для Генри возможность ходить в туалет по большому

в штаны судя по скрину

12
GleamingUngus
Генри возможность ходить в туалет по большому.

Долгожданное обновление, время пройти её пришло

5
Lazy Mutton

Если проходить со стимдека на фаянсовом друге, то полное погружение!

5
Gridon

Какой следующий шаг? Победить Сигизмунда в рэп баттле? Закидать его лагерь навозом до полной деморализации? Кстати про навоз. Очень символично что возможность устроить геноцид и возможность реалистично сходить в туалет добавили в одном патче. Сначала совершил подвиг уровня полубога а потом пошел в кусты удобрять почву. Геймдизайн который мы заслужили.

2
ThinFalco

Я всегда мечтал навалить кучу в игре🙂👍

1
AT_Sagor

Прям в латах кучу выдавливает, вот это я понимаю, брутальность.

1
Петюша Петюшенька

Дак я и так всех положил там, и без этого нововедения. Если кому интересно как, можно зайти в палатку, возле дома в котором Сигизмунд раненый отдыхает, и поочерёдно апперкотом валить солдат, когда они толпой набегают. Там проход маленький, возле входа по очереди ложить можно. У Сигизмунда в ящике будут плюхи, можно обворовать. А ещё, французика крысу пощадите, это для хорошей концовки и Сигизмунда не убивайте, он сам отойдет

1
Лидер Мур

было было)))

2
Петюша Петюшенька Лидер Мур

Красава👍🙂

-zotik-

Можно извернуться и просто в крысу наверное всех прирезать ночью)