В Kingdom Come: Deliverance 2 добавили секретную концовку: теперь можно в одиночку разгромить армию Сигизмунда

Kingdom Come: Deliverance 2 известна своим стремлением к исторической достоверности, но это всё же игра, и в новой секретной концовке, которую добавили со вчерашним дополнением "Legacy of the Forge, игрок теперь может в одиночку изменить ход истории.
Речь идёт о сюжетной миссии "Лисье логово", которая происходит примерно в середине куттенбергского акта игры. Генри поручают проникнуть лагерь Сигизмунда и украсть его главное преимущество - разрушительную пушку.
Игра традиционно подталкивает игрока к скрытному прохождению: вступить в армию, провести расследование и в итоге перехватить орудие по дороге. Однако, как обнаружил один из пользователей Reddit, если скрытность - не ваш конёк, теперь можно выбрать иной, куда более прямой путь. Вместо тонких маневров можно просто устроить тотальную резню в лагере Сигизмунда. Если вам хватит мастерства и сил, чтобы уничтожить всех солдат в локации, игра немедленно завершится особым финалом и откроется заставка с победной надписью:
Вы изменили историю! Сигизмунд потерял свою армию и с позором вернулся в Венгрию. Король Вацлав признал вас законным наследником пана Радцига, вы жили счастливо до 1416 года, когда вместе с отцом отправились в Куттенберг.
Это изменение также подтверждено в заметках к патчу игры, где говорится: "Добавлен экран победы при убийстве большого количества солдат в лагере Сигизмунда."
К слову, это не единственное интересное нововведение. Как выяснили игроки, в новом дополнении разработчики добавили для Генри возможность ходить в туалет по большому. Теперь у Kingdom Come: Deliverance 2 точно нет конкурентов на звание "Игры года".
в штаны судя по скрину
Долгожданное обновление, время пройти её пришло
Если проходить со стимдека на фаянсовом друге, то полное погружение!
Какой следующий шаг? Победить Сигизмунда в рэп баттле? Закидать его лагерь навозом до полной деморализации? Кстати про навоз. Очень символично что возможность устроить геноцид и возможность реалистично сходить в туалет добавили в одном патче. Сначала совершил подвиг уровня полубога а потом пошел в кусты удобрять почву. Геймдизайн который мы заслужили.
Я всегда мечтал навалить кучу в игре🙂👍
Прям в латах кучу выдавливает, вот это я понимаю, брутальность.
Дак я и так всех положил там, и без этого нововедения. Если кому интересно как, можно зайти в палатку, возле дома в котором Сигизмунд раненый отдыхает, и поочерёдно апперкотом валить солдат, когда они толпой набегают. Там проход маленький, возле входа по очереди ложить можно. У Сигизмунда в ящике будут плюхи, можно обворовать. А ещё, французика крысу пощадите, это для хорошей концовки и Сигизмунда не убивайте, он сам отойдет
было было)))
Красава👍🙂
Можно извернуться и просто в крысу наверное всех прирезать ночью)