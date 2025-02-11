В Kingdom Come: Deliverance 2 есть несколько скрытых бафов, которые можно получить за ролевой отыгрыш

Kingdom Come: Deliverance 2 - это глубокая и продуманная ролевая игра, в которой было обнаружено несколько скрытых механик, которые могут сделать ролевую игру еще более захватывающей.
Оказывается, если одеть Индро соответствующим образом, он будет более компетентен в выполнении определенных задач. Если вы решите устроиться на работу к кузнецу, Индро получит комнату, в которой будет жить, а также фартук кузнеца и кожаные перчатки. Наденьте их, и вы получите дополнительные пять очков к навыку ремесла.
Это было замечено одним из пользователей, который отметил, что и другие кожаные перчатки обладают тем же эффектом. Он также отметил, что "Очки, которые вы можете найти, добавляют +5 к эрудиции, что ускорит чтение книг!".
Помимо скрытых бонусов к одежде, есть бонусы, которые можно получить, просто потратив время на определенные профессии и хобби. "Лабораторного жителя" можно получить, проведя "бесчисленное количество часов за алхимическим столом". Благодаря этому эффект от зелий длится дольше, а похмелье проходит быстрее. Удобно, если вы подсаживаете Индро на эль.
Есть еще один подобный перк, "Сопротивление", который дает вам постоянный плюс два к живучести, если вы "много времени уделяете траволечению". Один из комментаторов отметил, что похожий перк можно получить, если долго заниматься кузнечным делом. Он называется "Молотобой" и позволяет расходовать на 10% меньше выносливости при атаках тяжелым оружием и блоках.
Другой игрок обнаружил, что если часто ездить на лошади, которую вы получаете по главному квесту в Троски, то вы получите скрытый перк, повышающий статы жеребца. Это также работает с Сивкой, так что попробуйте это с любой лошадью, которую вы нашли. Судя по всему, вам придется проехать около 35 км, так что дайте ему время.
Один игрок получил перк "Бушмен", который уменьшает шум при передвижении через кусты на 50%. Его можно получить, если "долго идти за половцами по лесу".
Ну ничо си! Шмотки, прибавляющие статы к профессиям! Варва переизобрёл жанр РПГ!
Здесь и не говорят, что это какое то ноухао, просто интересные замечания не явных механик.
Прикольно.
Половцы они же Качубеки!! ))
Тоже заметил, дали какой-то перк на воровство когда вскрыл кучу замков.
Очки найдены были у разбойников. Которые часто обувают крестьян в округе
Когда мне дали комнату в доме кузнеца, я нашел в сундуке куча лута ( прямо в этой комнате ), и продал его кузнецу, изи
Ты нашел кучу лута, которые тебе дали за предзаказ, голд издание и возможно за твич дропсы. В итоге, ты продал свой же лут.
А может потому что кто-то скачал голд едишн с плюшками?)
Возможно и так, тут я не судья, кто как хочет, так и "покупает" игру
у меня стим лицуха, я рил не понял что это плюшки предзаказа, но дело в том у меня на тот момент лут был лучше по качеству, поэтому я сразу продал)
какая площадь карты в 1й и 2й части?
У меня есть перк на 50% меньше шума в кустах. И Молотобой есть. Даже не думал, что это редкие перки. Вроде обычные
В общем теперь вы знаете чем я занимаюсь в кустах
Полу-симулятор жизни пуще прежнего. Для меня слишком нудно. Подметать и кастрюли мыть не надо?) Статы на шлем и синхронную греблю.
Есть ещё один скрытый бафф, который можно активировать, если переспать с Птачеком! Называется - "дырявый глиномес"! Он даёт -100% к мужественности и все НПЦ мужчины отказываются общаться с содомитом Индржихом!
Сочувствую вам
Сочувствовать надо не мне, а фанатам данной игры! Ну и Вавре тоже, ведь это он такое сделал!
еще больше сочувствую
Так ты и не выбирай себе спать с глиномесом и ни чего не увидишь подобного в игре, сами сознательно залезут туда, а потом орут на всю ивановскую