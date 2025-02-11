В Kingdom Come: Deliverance 2 есть несколько скрытых бафов, которые можно получить за ролевой отыгрыш

Kingdom Come: Deliverance 2 - это глубокая и продуманная ролевая игра, в которой было обнаружено несколько скрытых механик, которые могут сделать ролевую игру еще более захватывающей.

Оказывается, если одеть Индро соответствующим образом, он будет более компетентен в выполнении определенных задач. Если вы решите устроиться на работу к кузнецу, Индро получит комнату, в которой будет жить, а также фартук кузнеца и кожаные перчатки. Наденьте их, и вы получите дополнительные пять очков к навыку ремесла.

Это было замечено одним из пользователей, который отметил, что и другие кожаные перчатки обладают тем же эффектом. Он также отметил, что "Очки, которые вы можете найти, добавляют +5 к эрудиции, что ускорит чтение книг!".

Помимо скрытых бонусов к одежде, есть бонусы, которые можно получить, просто потратив время на определенные профессии и хобби. "Лабораторного жителя" можно получить, проведя "бесчисленное количество часов за алхимическим столом". Благодаря этому эффект от зелий длится дольше, а похмелье проходит быстрее. Удобно, если вы подсаживаете Индро на эль.

Есть еще один подобный перк, "Сопротивление", который дает вам постоянный плюс два к живучести, если вы "много времени уделяете траволечению". Один из комментаторов отметил, что похожий перк можно получить, если долго заниматься кузнечным делом. Он называется "Молотобой" и позволяет расходовать на 10% меньше выносливости при атаках тяжелым оружием и блоках.

Другой игрок обнаружил, что если часто ездить на лошади, которую вы получаете по главному квесту в Троски, то вы получите скрытый перк, повышающий статы жеребца. Это также работает с Сивкой, так что попробуйте это с любой лошадью, которую вы нашли. Судя по всему, вам придется проехать около 35 км, так что дайте ему время.

Один игрок получил перк "Бушмен", который уменьшает шум при передвижении через кусты на 50%. Его можно получить, если "долго идти за половцами по лесу".