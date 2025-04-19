В Kingdom Come Deliverance 2 хотели добавить детей для реализма, но передумали из-за дичи от игроков

Warhorse Studios долго думали, добавлять ли детей в Kingdom Come: Deliverance 2. С одной стороны, это добавило бы реализма и разнообразия в игру. С другой, они боялись, что игроки начнут устраивать беспредел и массово убивать детей.

Разработчики понимали, что если сделать детей неуязвимыми, то это будет не совсем реалистично. А если разрешить на них нападать, то это может вызвать скандал и негативную реакцию в обществе. Никому не хочется, чтобы в интернете появились видео, где игроки хвастаются "горками детских трупов".

Вспомнили Skyrim, где Bethesda разрешила убивать детей. Моментально появились моды, позволяющие это делать, и куча жутких видео. Warhorse решили не рисковать и убрать детей из игры, чтобы избежать проблем с общественностью и не расстраивать людей.

В итоге, отсутствие детей в KCD 2 не сильно бросается в глаза. Хотя с ними мир игры стал бы более живым и разнообразным, решение Warhorse кажется вполне разумным и оправданным. Они просто решили не давать игрокам возможности творить всякую дичь с детьми.