В Kingdom Come Deliverance 2 хотели добавить детей для реализма, но передумали из-за дичи от игроков

Warhorse Studios долго думали, добавлять ли детей в Kingdom Come: Deliverance 2. С одной стороны, это добавило бы реализма и разнообразия в игру. С другой, они боялись, что игроки начнут устраивать беспредел и массово убивать детей.
Разработчики понимали, что если сделать детей неуязвимыми, то это будет не совсем реалистично. А если разрешить на них нападать, то это может вызвать скандал и негативную реакцию в обществе. Никому не хочется, чтобы в интернете появились видео, где игроки хвастаются "горками детских трупов".
Вспомнили Skyrim, где Bethesda разрешила убивать детей. Моментально появились моды, позволяющие это делать, и куча жутких видео. Warhorse решили не рисковать и убрать детей из игры, чтобы избежать проблем с общественностью и не расстраивать людей.
В итоге, отсутствие детей в KCD 2 не сильно бросается в глаза. Хотя с ними мир игры стал бы более живым и разнообразным, решение Warhorse кажется вполне разумным и оправданным. Они просто решили не давать игрокам возможности творить всякую дичь с детьми.
Ох знали бы они какую я дичь творю и так.
Мне кажется это одна из самых разносторонних игр где можно пренебрегать моралью с душой.
Стараюсь в этой игре вести себя нормально, так играть проще не усложняя себе жизнь
Единственная дичь которую я делал, это из кустов кидался в мойщицу камнями
они боялись, что игроки начнут устраивать беспредел и массово убивать детей. Когда разраб знает чего хочет игрок.
Или нюд моды на детей.)
За это в отличие от модов на убийство присесть можно
игры для того и сделаны чтобы нарушать там все законы и нормы
И шо? Как это повлияло на общественность? Кто расстроился убийствами детей в Скайриме? Или после Скайрима кто-то бойкотировал игры Bethesda и они перестали продаваться?
Стоп! Я забыл.... У Вавры ж яйца отсохли. Он теперь толеpантый и политкоректный.
это же просто пиксели
какая разница пиксели это высокой модельки или маленькой?
Еххх, а когда детям в карман через кражу посасывали взведённую взрывчатку, было время...
"Горы детских НПС" это глупая отговорка - в реальности они стремались нуд-модов.
в тенях дети есть
Глупость.
О дааа, игроки они такие, любители творить всякую дичь, без дичи то скучно жить ))
Иногда Я пытаюсь быть полным уродом в игре и касить всех и вся, но не получается. Понимаю, что Я за мир, за добро даже в играх.