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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 5 005 оценок

В Kingdom Come Deliverance 2 хотели добавить детей для реализма, но передумали из-за дичи от игроков

Simple Jack Simple Jack

Warhorse Studios долго думали, добавлять ли детей в Kingdom Come: Deliverance 2. С одной стороны, это добавило бы реализма и разнообразия в игру. С другой, они боялись, что игроки начнут устраивать беспредел и массово убивать детей.

Разработчики понимали, что если сделать детей неуязвимыми, то это будет не совсем реалистично. А если разрешить на них нападать, то это может вызвать скандал и негативную реакцию в обществе. Никому не хочется, чтобы в интернете появились видео, где игроки хвастаются "горками детских трупов".

Вспомнили Skyrim, где Bethesda разрешила убивать детей. Моментально появились моды, позволяющие это делать, и куча жутких видео. Warhorse решили не рисковать и убрать детей из игры, чтобы избежать проблем с общественностью и не расстраивать людей.

В итоге, отсутствие детей в KCD 2 не сильно бросается в глаза. Хотя с ними мир игры стал бы более живым и разнообразным, решение Warhorse кажется вполне разумным и оправданным. Они просто решили не давать игрокам возможности творить всякую дичь с детьми.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Ох знали бы они какую я дичь творю и так.

Мне кажется это одна из самых разносторонних игр где можно пренебрегать моралью с душой.

6
Unicorling

Стараюсь в этой игре вести себя нормально, так играть проще не усложняя себе жизнь

1
stalout Unicorling

Единственная дичь которую я делал, это из кустов кидался в мойщицу камнями

Jayne Cobb
1
hpi

они боялись, что игроки начнут устраивать беспредел и массово убивать детей. Когда разраб знает чего хочет игрок.

4
wianewa

Или нюд моды на детей.)

erkins007 wianewa

За это в отличие от модов на убийство присесть можно

1
Legioner999

игры для того и сделаны чтобы нарушать там все законы и нормы

2
Yoshemitsu
Вспомнили Skyrim, где Bethesda разрешила убивать детей.
чтобы избежать проблем с общественностью и не расстраивать людей.

И шо? Как это повлияло на общественность? Кто расстроился убийствами детей в Скайриме? Или после Скайрима кто-то бойкотировал игры Bethesda и они перестали продаваться?

Стоп! Я забыл.... У Вавры ж яйца отсохли. Он теперь толеpантый и политкоректный.

2
JohnTornton

это же просто пиксели
какая разница пиксели это высокой модельки или маленькой?

1
DezkQ

Еххх, а когда детям в карман через кражу посасывали взведённую взрывчатку, было время...

1
Gords

"Горы детских НПС" это глупая отговорка - в реальности они стремались нуд-модов.

1
WerGC

в тенях дети есть

sa1958

Глупость.

Misha Mi

О дааа, игроки они такие, любители творить всякую дичь, без дичи то скучно жить ))

AScorp1866649

Иногда Я пытаюсь быть полным уродом в игре и касить всех и вся, но не получается. Понимаю, что Я за мир, за добро даже в играх.