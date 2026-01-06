В Kingdom Come: Deliverance 2 хотели реализовать возможность изменения веса, но это оказалось слишком сложно

У Мартина Клима, исполнительного продюсера студии Warhorse, состоялось интервью с PC Gamer, в котором он раскрыл интересную деталь о разработке Kingdom Come: Deliverance 2.

По задумке разработчиков, Генри мог бы изменять свой вес и телосложение непосредственно в процессе игры. Эти изменения напрямую зависели бы от его рациона и количества потребляемой пищи. Разработчики планировали реализовать эту систему с высокой детализацией.

В мире игры присутствовали бы непохожие друг на друга NPC, а одежда, сшитая на одного персонажа, могла бы не подойти другому из-за разницы в комплекции. Это касалось и самого Генри - его гардероб пришлось бы полностью менять после значительного набора или потери веса.

Однако от идеи пришлось отказаться: команда посчитала механику чрезмерно сложной для воплощения - основной проблемой стала проработанная система экипировки. Реализация динамического изменения тела потребовала бы пересоздания всех предметов одежды под разные типы фигур, что разработчики сочли неоправданно трудоемким.

Клима отметил, что механика, по мнению студии, не добавляла игровому процессу глубины или увлекательности, а лишь неоправданно усложняла взаимодействие с инвентарем. В результате функцию вырезали из финальной версии проекта.