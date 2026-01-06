В Kingdom Come: Deliverance 2 хотели реализовать возможность изменения веса, но это оказалось слишком сложно

У Мартина Клима, исполнительного продюсера студии Warhorse, состоялось интервью с PC Gamer, в котором он раскрыл интересную деталь о разработке Kingdom Come: Deliverance 2.
По задумке разработчиков, Генри мог бы изменять свой вес и телосложение непосредственно в процессе игры. Эти изменения напрямую зависели бы от его рациона и количества потребляемой пищи. Разработчики планировали реализовать эту систему с высокой детализацией.
В мире игры присутствовали бы непохожие друг на друга NPC, а одежда, сшитая на одного персонажа, могла бы не подойти другому из-за разницы в комплекции. Это касалось и самого Генри - его гардероб пришлось бы полностью менять после значительного набора или потери веса.
Однако от идеи пришлось отказаться: команда посчитала механику чрезмерно сложной для воплощения - основной проблемой стала проработанная система экипировки. Реализация динамического изменения тела потребовала бы пересоздания всех предметов одежды под разные типы фигур, что разработчики сочли неоправданно трудоемким.
Клима отметил, что механика, по мнению студии, не добавляла игровому процессу глубины или увлекательности, а лишь неоправданно усложняла взаимодействие с инвентарем. В результате функцию вырезали из финальной версии проекта.
Помню в ГТА СА была такая возможность. Было очень круто.
Ну тут хотели еще и одежду подгонять под разное телосложение, душнина в общем была бы, для такого обычно моды ставят всякие коркорщики.
Технологии древних.
в GTA SA 2005 года выпуска смогли, а в Kingdom Come: Deliverance 2 2025 года выпуска не смогли
"прогресс", ёпт...
да вроде в скаме прикручена такая фиговина
Реализм в игре - это физика, максимально приближённая к реальности, включающая в себя физику стрельбы, оружия, бега, ходьбы. Вот это реализм, а не всякая ерунда по типу поспать, помыться и т.д.
Ну и правильно, что отказались, и того что есть через край.
Клизма и его товарищи хотели реализовать возможность изменения веса героев в игре, где эти герои изначально могут носить с собой под центнер всякого барахла, как на Луне, и впоследствии увеличить лимит до 3 центнеров просто участвуя в мордобое или таская мешки с пометом.
Это выглядело бы очень смешно, примерно также, как и возможность помыться или постираться в строго определенных местах, хотя вокруг огромное количество рек и водоемов.
В следующий раз пусть попробуют хотя бы сделать персонажей разного роста (про добавление детей я даже не говорю, тут все понятно у этих любителей "реализма"), а то ходят одинаковые болванчики в однообразной, не подверженной смене года локации.