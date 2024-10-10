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Kingdom Come: Deliverance 2 11.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.7 302 оценки

В Kingdom Come: Deliverance 2 может появиться ненавистная всеми антипиратская защита Denuvo

Gutsz
Новости

Следующей самой ожидаемой игрой в жанре RPG однозначно является новый проект от чешской студии Warhorse. Уже в начале следующего года они планируют выпустить полноценное продолжение Kingdom Come: Deliverance, позволяя игрокам вновь исследовать средневековую Богемию и следить за новыми приключениями Индржиха. К сожалению, на ПК этот релиз может быть омрачён использованием антипиратской защиты Denuvo, которая не пользуется популярностью у игроков.

Стоит отметить, что на официальной странице игры или других достоверных источниках информация о применении Denuvo в Kingdom Come: Deliverance 2 пока не заявлена. Однако есть вероятность, что эта технология всё же будет использована прямо перед релизом. Об этом сообщает кураторская группа Denuvo Games в цифровом магазине Steam, которой удалось получить изображение, касающееся дистрибуции проекта в цифровых магазинах.

Согласно этому изображению, Kingdom Come: Deliverance 2 не появится в GOG и на момент релиза получит защиту Denuvo на ПК. Эту информацию подтвердил немецкий издатель PLAION, уточнивший методы активации игры и доступные платформы. Сиквел будет доступен только в Steam и EGS.

Использование Denuvo в Kingdom Come: Deliverance 2 может положительно повлиять на стартовые продажи, однако с другой стороны это может привести к дополнительным проблемам с оптимизацией. Многие игры на ПК, включающие эту технологию, страдают от серьёзных технических проблем, которые часто решаются только после удаления защиты. Ярким примером является Star Wars Jedi: Survivor — из игры удалили Denuvo только в этом году, и только тогда она начала работать стабильно.

-20
41
Комментарии: 41
Ваш комментарий
UnRus

"Баги на релизе" их лучшая антипиратская защита. К тому времени когда игру поправят до играбельного состояния, уже денуву уберут

9
Кот Миша

Именно. У меня уже образовалась очередь из отличных игр, уже вышедших, пока прохожу великий БГ3. Кто играет только на релизах - примите соболезнования.

1
North235

Ну, это считай, минус еще фпс. Мда...

2
ilyakingcud

Это не фейк что ли?Ни разу не было какого то супер падение фпс на лицензиях с денуво

Хотя комп средний или хуже даже


Процессор 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400F, 2500 МГц
Оперативка 32 гига

ssd m2 на 1 тб

4070 на 12 гигов

-5
North235 ilyakingcud

Средний? Это шутка что ли? На такой системе ты и не заметишь никакого падения фпс.

0
ilyakingcud North235

Нет, мне люди сказали в комментах(в какой то из новостей) это средний уровень, даже слегка устаревший

0
North235 ilyakingcud

Что же тогда по мнению тех людей нормальный игровой пк?

0
ilyakingcud North235

Да не знаю, просто сказали средний, 4090 наверное топ

0
bubenson

Что-то после заявлений разрабов о том, что игра будет очень требовательной, заявления о денуве вызывают беспокойства.

2
Brock_Harrison

видимо разрабы не уверены что игра окупится вот и ставят защиту, хорошим играм защита не нужна, тот же 3 ведьмак окупился не смотря на пиратки.

0
антон фекалис

согласен. А ваще халф лайф лучше всех этих играх.

-2
Brock_Harrison антон фекалис

Какая half-life? их там уйма, включая моды вроде entropy zero 2?

-1
антон фекалис Brock_Harrison

первый эпизод проходной. все остальные хорошо сочетают в себе экшен. ентропи зиро 2 пока самый лучший мод по качеству

0
Brock_Harrison антон фекалис

второй эпизод душный, там финал с обороной баз от страйдеров супер душнилово, его стоит пропустить и сразу финал вызвать через читы.

1
антон фекалис Brock_Harrison

я в 14 лет проходил его. там вроде умираешь часто из за того что уровень сложности высокий. если поставить на средний то можно успеть убить страйдеров

0
Кей Овальд

Ну, они и игры по национальному признаку блокируют. Так что Денуве не удивлён ни разу. Ещё и повесточка будет, скриньте.

0
Sir Walter

Не будет там повестки. Вавра против такого и брезгует.

1
Кей Овальд Sir Walter

Брезговала. Раньше вроде и денувы не было и игры для игроков не блокировали.

0
Sir Walter Кей Овальд

Они не могли себе позволить дерьмуво раньше. Сейчас есть деньги + обновленное дерьмуво показало, что хорошо защищает. Пердаки бомжей подорвались, пынемаю. Но кому нужно купят, кому не надо не купят. Проходи мимо если считаешь это признаком повестки, кек.

2
ZAUSA
Ну, они и игры по национальному признаку блокируют. Так что Денуве не удивлён ни разу. Ещё и повесточка будет, скриньте.

Как это вообще взаимосвязано?)

2
Kot9lra street Sir Walter

и за 100р можно оффлайн купить и играть сколько влезет

0
Lvinomord

Хмм....планировал купить игру сразу на старте,но пожалуй придется предварительно пару стримов посмотреть....

0
PanKotovsky

Да я бы даже купил ее, честно. Это учитывая, что я 2 игры в жизни купил всего.

Но зная их оптимизацию по первой части, а теперь еще и Денуво, видимо откладываем игру до 2026 года - тогда наверно оптимизацию подтянут и Денуво уберут. И тогда я ее с Рутрекера скачаю, а не куплю. Молодцы че, так держать!

Нет слов...

0
KIIIL

С учётом того , что первую часть патчили целый год до стабильной версии, то и вторую часть будут так же мурыжить, а там быть может и уберут Denuvo.

0
tvorog8088

Хотят убедиться что толку от этого не будет, пираты либо вообще играть не будут как я, либо офку купят и в одну копию поиграет 100+ человек.

0
MakeshiftEcho

офку покупать, себя не уважать

-2
Aellie

А представляете, когда-то можно было купить игру, и она становилась твоей навсегда, и даже к интернету подключаться не надо было.

-1
Brock_Harrison

а потом пришел Габен со стимом и началась цифровизация ака аренда игр.

-1
MakeshiftEcho

Урааа

-3
ilyakingcud

Если честно не особо понимаю хейта денуво
Есть она или нет вообще без разницы
Разрабы не хотят давать её пиратам, ну ок, что ж теперь

-5
MakeshiftEcho

Согласен ААА проекты не должны пиратить

0
антон фекалис

ой да ладно офлайн активация стоит копейки

-6
utmuk

Вообще существование метода оффлайн активации лишает смысла в такой продвинутой защите. Ну неужели тот, кто хотел качать пиратку, пойдёт и купит по полной стоимости? В крайнем случае сделает оффлайн активацию

2
Brock_Harrison utmuk

сделают привязку к определенному айпи только тем кто купил игру и вся оффлайн активация будет бесполезна, думаю сделать такое админам стима не составит труда.

-3
Константин335 Brock_Harrison

А если он динамический? Или ты не дома хочешь поиграть? Или переехал?

1
Brock_Harrison Константин335

ну рано или поздно оффлайн активацию тоже победят, пока просто кол-во не опасное для копиратистов.

0
ZAUSA Brock_Harrison

У многих Ip-адрес динамический (меняется).

0
Grognac

румыны продались кароче)))

-8