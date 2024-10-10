В Kingdom Come: Deliverance 2 может появиться ненавистная всеми антипиратская защита Denuvo

Следующей самой ожидаемой игрой в жанре RPG однозначно является новый проект от чешской студии Warhorse. Уже в начале следующего года они планируют выпустить полноценное продолжение Kingdom Come: Deliverance, позволяя игрокам вновь исследовать средневековую Богемию и следить за новыми приключениями Индржиха. К сожалению, на ПК этот релиз может быть омрачён использованием антипиратской защиты Denuvo, которая не пользуется популярностью у игроков.
Стоит отметить, что на официальной странице игры или других достоверных источниках информация о применении Denuvo в Kingdom Come: Deliverance 2 пока не заявлена. Однако есть вероятность, что эта технология всё же будет использована прямо перед релизом. Об этом сообщает кураторская группа Denuvo Games в цифровом магазине Steam, которой удалось получить изображение, касающееся дистрибуции проекта в цифровых магазинах.
Согласно этому изображению, Kingdom Come: Deliverance 2 не появится в GOG и на момент релиза получит защиту Denuvo на ПК. Эту информацию подтвердил немецкий издатель PLAION, уточнивший методы активации игры и доступные платформы. Сиквел будет доступен только в Steam и EGS.
Использование Denuvo в Kingdom Come: Deliverance 2 может положительно повлиять на стартовые продажи, однако с другой стороны это может привести к дополнительным проблемам с оптимизацией. Многие игры на ПК, включающие эту технологию, страдают от серьёзных технических проблем, которые часто решаются только после удаления защиты. Ярким примером является Star Wars Jedi: Survivor — из игры удалили Denuvo только в этом году, и только тогда она начала работать стабильно.
"Баги на релизе" их лучшая антипиратская защита. К тому времени когда игру поправят до играбельного состояния, уже денуву уберут
Именно. У меня уже образовалась очередь из отличных игр, уже вышедших, пока прохожу великий БГ3. Кто играет только на релизах - примите соболезнования.
Ну, это считай, минус еще фпс. Мда...
Это не фейк что ли?Ни разу не было какого то супер падение фпс на лицензиях с денуво
Хотя комп средний или хуже даже
Процессор 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13400F, 2500 МГц
Оперативка 32 гига
ssd m2 на 1 тб
4070 на 12 гигов
Средний? Это шутка что ли? На такой системе ты и не заметишь никакого падения фпс.
Нет, мне люди сказали в комментах(в какой то из новостей) это средний уровень, даже слегка устаревший
Что же тогда по мнению тех людей нормальный игровой пк?
Да не знаю, просто сказали средний, 4090 наверное топ
Что-то после заявлений разрабов о том, что игра будет очень требовательной, заявления о денуве вызывают беспокойства.
видимо разрабы не уверены что игра окупится вот и ставят защиту, хорошим играм защита не нужна, тот же 3 ведьмак окупился не смотря на пиратки.
согласен. А ваще халф лайф лучше всех этих играх.
Какая half-life? их там уйма, включая моды вроде entropy zero 2?
первый эпизод проходной. все остальные хорошо сочетают в себе экшен. ентропи зиро 2 пока самый лучший мод по качеству
второй эпизод душный, там финал с обороной баз от страйдеров супер душнилово, его стоит пропустить и сразу финал вызвать через читы.
я в 14 лет проходил его. там вроде умираешь часто из за того что уровень сложности высокий. если поставить на средний то можно успеть убить страйдеров
Ну, они и игры по национальному признаку блокируют. Так что Денуве не удивлён ни разу. Ещё и повесточка будет, скриньте.
Не будет там повестки. Вавра против такого и брезгует.
Брезговала. Раньше вроде и денувы не было и игры для игроков не блокировали.
Они не могли себе позволить дерьмуво раньше. Сейчас есть деньги + обновленное дерьмуво показало, что хорошо защищает. Пердаки бомжей подорвались, пынемаю. Но кому нужно купят, кому не надо не купят. Проходи мимо если считаешь это признаком повестки, кек.
Как это вообще взаимосвязано?)
и за 100р можно оффлайн купить и играть сколько влезет
Хмм....планировал купить игру сразу на старте,но пожалуй придется предварительно пару стримов посмотреть....
Да я бы даже купил ее, честно. Это учитывая, что я 2 игры в жизни купил всего.
Но зная их оптимизацию по первой части, а теперь еще и Денуво, видимо откладываем игру до 2026 года - тогда наверно оптимизацию подтянут и Денуво уберут. И тогда я ее с Рутрекера скачаю, а не куплю. Молодцы че, так держать!
Нет слов...
С учётом того , что первую часть патчили целый год до стабильной версии, то и вторую часть будут так же мурыжить, а там быть может и уберут Denuvo.
Хотят убедиться что толку от этого не будет, пираты либо вообще играть не будут как я, либо офку купят и в одну копию поиграет 100+ человек.
офку покупать, себя не уважать
А представляете, когда-то можно было купить игру, и она становилась твоей навсегда, и даже к интернету подключаться не надо было.
а потом пришел Габен со стимом и началась цифровизация ака аренда игр.
Урааа
Если честно не особо понимаю хейта денуво
Есть она или нет вообще без разницы
Разрабы не хотят давать её пиратам, ну ок, что ж теперь
Согласен ААА проекты не должны пиратить
ой да ладно офлайн активация стоит копейки
Вообще существование метода оффлайн активации лишает смысла в такой продвинутой защите. Ну неужели тот, кто хотел качать пиратку, пойдёт и купит по полной стоимости? В крайнем случае сделает оффлайн активацию
сделают привязку к определенному айпи только тем кто купил игру и вся оффлайн активация будет бесполезна, думаю сделать такое админам стима не составит труда.
А если он динамический? Или ты не дома хочешь поиграть? Или переехал?
ну рано или поздно оффлайн активацию тоже победят, пока просто кол-во не опасное для копиратистов.
У многих Ip-адрес динамический (меняется).
румыны продались кароче)))