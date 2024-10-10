В Kingdom Come: Deliverance 2 может появиться ненавистная всеми антипиратская защита Denuvo

Следующей самой ожидаемой игрой в жанре RPG однозначно является новый проект от чешской студии Warhorse. Уже в начале следующего года они планируют выпустить полноценное продолжение Kingdom Come: Deliverance, позволяя игрокам вновь исследовать средневековую Богемию и следить за новыми приключениями Индржиха. К сожалению, на ПК этот релиз может быть омрачён использованием антипиратской защиты Denuvo, которая не пользуется популярностью у игроков.

Стоит отметить, что на официальной странице игры или других достоверных источниках информация о применении Denuvo в Kingdom Come: Deliverance 2 пока не заявлена. Однако есть вероятность, что эта технология всё же будет использована прямо перед релизом. Об этом сообщает кураторская группа Denuvo Games в цифровом магазине Steam, которой удалось получить изображение, касающееся дистрибуции проекта в цифровых магазинах.

Согласно этому изображению, Kingdom Come: Deliverance 2 не появится в GOG и на момент релиза получит защиту Denuvo на ПК. Эту информацию подтвердил немецкий издатель PLAION, уточнивший методы активации игры и доступные платформы. Сиквел будет доступен только в Steam и EGS.

Использование Denuvo в Kingdom Come: Deliverance 2 может положительно повлиять на стартовые продажи, однако с другой стороны это может привести к дополнительным проблемам с оптимизацией. Многие игры на ПК, включающие эту технологию, страдают от серьёзных технических проблем, которые часто решаются только после удаления защиты. Ярким примером является Star Wars Jedi: Survivor — из игры удалили Denuvo только в этом году, и только тогда она начала работать стабильно.