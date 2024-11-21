В Kingdom Come: Deliverance 2 можно будет играть в облаке

Kingdom Come: Deliverance 2 обещает стать отличным приключением для любителей ролевых игр, действие которых происходит в Средневековье. К счастью, вы сможете погрузиться в неё независимо от того, где и на чем вы в неё играете.

Kingdom Come: Deliverance 2 станет игрой, которой сможет насладиться каждый желающий. Разработчики уже заверили, что игра будет работать на компьютерах различной конфигурации. Однако Warhorse не остановились на достигнутом и приложили все усилия, чтобы в их последнюю игру можно было играть даже в облаке.

Вскоре после того, как было объявлено, что Xbox Cloud Gaming теперь позволяет играть в приобретённые вами игры, создатели Kingdom Come: Deliverance 2 объявили, что их игра будет использовать эту функцию в день выпуска.

На момент запуска #KCD2 будет поддерживать облачный формат с Game Pass Ultimate — вам просто нужно оформить предварительный заказ игры, и вы сможете транслировать своё приключение, где бы вы ни находились.