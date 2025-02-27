В Kingdom Come: Deliverance 2 можно ориентироваться по небу

Геймеры продолжают находить в Kingdom Come: Deliverance 2 необычные и удивляющие детали. Пользователь социальной сети X под ником akickoutofyou обнаружил, что звездное небо в экшене — не простая декорация, а настоящий путеводитель для хардкорных искателей приключений.
Геймер объяснил суть механики: в игре достаточно посмотреть на небо, чтобы узнать необходимые направление движения и стороны света. Полярная звезда всегда расположена на севере. Поклонники Kingdom Come: Deliverance 2 ждут добавления хардкорного режима, который отключает встроенный компас.
На находку геймеров отреагировал создатель экшена Даниэль Вавра. Гейм-дизайнер коротко подметил, что функцию действительно добавили в игру осознанно. Похожие механики присутствуют в Red Dead Redemption 2. В ковбойском экшене можно отключить мини-карту и любые подсказки, чтобы исследовать мир исключительно с помощью окружения.
А кому оно надо?
Лучше бы сделали нормальную миникарту, надоедает постоянно карту открывать, чтоб определить насколько близко к цели , а на компасе маркеры криво сделаны, могут показывать не совсем туда куда надо
А смысл его отключать, если есть карта? Попахивает ютубными извращениями а-ля "Я прошел игру, передвигаясь только прыжками. А я прошел, шагая задом наперед".
в хардкоре на карте не будет метки игрока, попробуй в первой части, сходи в лес и определи где север где юг.
Где север а где юг - сложновое... Но запад с востоком можно!
Кстати, это было шикарно сделано. Ещё нравилось, когда после сна просыпаешься чёрт знает где, из-за того, что бродишь во сне. Знание карты реально помогало. Потрясающие ощущения!
Эх и нифига себе
В первой части уже было, в 2018г. Пздц, открыли для себя игру