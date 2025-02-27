В Kingdom Come: Deliverance 2 можно ориентироваться по небу

Геймеры продолжают находить в Kingdom Come: Deliverance 2 необычные и удивляющие детали. Пользователь социальной сети X под ником akickoutofyou обнаружил, что звездное небо в экшене — не простая декорация, а настоящий путеводитель для хардкорных искателей приключений.

Геймер объяснил суть механики: в игре достаточно посмотреть на небо, чтобы узнать необходимые направление движения и стороны света. Полярная звезда всегда расположена на севере. Поклонники Kingdom Come: Deliverance 2 ждут добавления хардкорного режима, который отключает встроенный компас.

На находку геймеров отреагировал создатель экшена Даниэль Вавра. Гейм-дизайнер коротко подметил, что функцию действительно добавили в игру осознанно. Похожие механики присутствуют в Red Dead Redemption 2. В ковбойском экшене можно отключить мини-карту и любые подсказки, чтобы исследовать мир исключительно с помощью окружения.