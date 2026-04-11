В Kingdom Come: Deliverance 2 можно увидеть место, куда в реальном мире обычным людям заходить строго запрещено

Одной из сильнейших сторон Kingdom Come: Deliverance 2 является скрупулезное воссоздание реальных локаций средневековой Богемии. Разработчики из Warhorse Studios пошли на беспрецедентный шаг: им удалось добиться разрешения на посещение территории, которая на протяжении многих лет официально закрыта для туристов.
Речь идет о заповеднике Аполена, который с 2010 года имеет статус охраняемой природной территории. Власти были вынуждены закрыть его для посещения, чтобы спасти хрупкие песчаниковые скалы от разрушения и защитить обитающих там редких животных от беспокойства, вызванного туристической активностью.
Однако для команды Warhorse Studios было сделано исключение. При поддержке местных экологов и сотрудников заповедника разработчики получили доступ в закрытую зону, чтобы собрать необходимые материалы и максимально точно перенести уникальный ландшафт в виртуальный мир. Тобиас Штольц-Цвиллинг, ответственный за коммуникации в Warhorse Studios, подтвердил это в интервью с порталом Gamestar:
Да, мы действительно получили поддержку от экологов и сотрудников заповедника, которые предоставили нам доступ к этому месту. Проект стал возможен именно благодаря этому сотрудничеству.
Таким образом, игроки смогут прогуляться по уникальным природным уголкам, которые в реальной жизни сейчас недоступны для широкой публики.
Место в которое нормальным людям нельзя входить в реале? Очко Птачека, что ли? Нет спасибо! И слава богу что в него нельзя входить, нам и так хорошо!
