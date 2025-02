В Kingdom Come: Deliverance 2 нашли отсылку на легендарного игрока из Elden Ring

Огромный открытый мир Kingdom Come: Deliverance 2 только начал раскрывать свои секреты перед игроками, и уже появились первые неожиданные находки. Исследователи виртуальной Средневековой Богемии открывают скрытые локации, редкие предметы и отсылки к популярной культуре. Одной из самых приятных таких пасхалок стало трогательное упоминание Let Me Solo Her — легендарного игрока из Elden Ring, оставившего свой след в истории видеоигр.

Игрок с ником Let Me Solo Her стал иконой сообщества Elden Ring в 2022 году, когда один за другим помогал другим игрокам победить Малению, одного из самых сложных боссов игры. Его альтруизм и фирменный облик — шлем в виде котелка и два меча — сделали его живой легендой, а теперь его память сохраняется и в других играх.

Как отметил пользователь с ником szpitalosw на Reddit, в Kingdom Come: Deliverance 2 можно найти мрачную, но трогательную пасхалку, посвященную Let Me Solo Her. В лесу, в юго-западном углу региона Троски, под деревом покоится скелет, рядом с которым аккуратно уложены две меча. На черепе у него котелок, а из останков вырос одинокий мак. В нём легко узнается дизайн фирменного облачения хардкорного игрока из Elden Ring.

Место с пасхалкой находится далеко от дорог и обжитых территорий, и случайно наткнуться на него сложно. Один из игроков рассказал, что ради этого пришлось потратить 200 грошей, чтобы воспользоваться услугами перевозчика. Однако путешествие оправдало себя: место безмолвное и уединенное, что только усиливает эффект от находки.

Разработчики могли бы сделать более очевидную отсылку — например, добавить персонажа, предлагающего сражаться за главного героя, но выбранный ими вариант кажется намного более атмосферным. В средневековом мире Let Me Solo Her стал легендой, о которой рассказывают у костра.