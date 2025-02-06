В Kingdom Come: Deliverance 2 нашли отсылку на легендарного игрока из Elden Ring

Огромный открытый мир Kingdom Come: Deliverance 2 только начал раскрывать свои секреты перед игроками, и уже появились первые неожиданные находки. Исследователи виртуальной Средневековой Богемии открывают скрытые локации, редкие предметы и отсылки к популярной культуре. Одной из самых приятных таких пасхалок стало трогательное упоминание Let Me Solo Her — легендарного игрока из Elden Ring, оставившего свой след в истории видеоигр.
Игрок с ником Let Me Solo Her стал иконой сообщества Elden Ring в 2022 году, когда один за другим помогал другим игрокам победить Малению, одного из самых сложных боссов игры. Его альтруизм и фирменный облик — шлем в виде котелка и два меча — сделали его живой легендой, а теперь его память сохраняется и в других играх.
Как отметил пользователь с ником szpitalosw на Reddit, в Kingdom Come: Deliverance 2 можно найти мрачную, но трогательную пасхалку, посвященную Let Me Solo Her. В лесу, в юго-западном углу региона Троски, под деревом покоится скелет, рядом с которым аккуратно уложены две меча. На черепе у него котелок, а из останков вырос одинокий мак. В нём легко узнается дизайн фирменного облачения хардкорного игрока из Elden Ring.
Место с пасхалкой находится далеко от дорог и обжитых территорий, и случайно наткнуться на него сложно. Один из игроков рассказал, что ради этого пришлось потратить 200 грошей, чтобы воспользоваться услугами перевозчика. Однако путешествие оправдало себя: место безмолвное и уединенное, что только усиливает эффект от находки.
Разработчики могли бы сделать более очевидную отсылку — например, добавить персонажа, предлагающего сражаться за главного героя, но выбранный ими вариант кажется намного более атмосферным. В средневековом мире Let Me Solo Her стал легендой, о которой рассказывают у костра.
И еще мак посадили, как красные цветы разложения, значит он проиграл ☹️
Так в этой игре другая боёвка.)
учитывая что его билд для анскиллов , на самом интересном боссе то не мудрено
легенда)
легенда тем что породил лсин с реками крови и мунвейдом на перевесе ?
понятно, тот самый тип игроков которые с пеной у рта будут потеть и играть в одних трусах ибо они решили что так правильно, и нельзя использовать то что даёт игра
нет, тот самый чел который будет играть в игру заучивая поведение босса, а не убивать босса за 4 блида скипаыя его большиство паттернов через билды для немытых обезьян. Если вы прошли игру через данный билд рекомендация сходить купить себе шампунь и гель для душа, а то играть вам видимо "сложно" аж 7 потов сходит после просмотра гайда на ютубе и закликивании босса через р1.
Круто! Вавра гений!