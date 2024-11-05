В Kingdom Come: Deliverance 2 не будет Denuvo, как и любой другой защиты

Для многих негативные побочные эффекты антипиратской защиты Denuvo настолько трудно не заметить, что они готовы отвернуться от своих любимых разработчиков и отказаться покупать или играть в их новые игры, даже долгожданные, пока присутствует DRM. Именно это недавно произошло с разработчиком Warhorse Studios и издателем Deep Silver, которые оказались под огнем критики после сообщения о том, что долгожданная средневековая RPG Kingdom Come: Deliverance 2 будет включать Denuvo при запуске.
Однако, на недавнем стриме Warhorse Studios поспешили развеять эти слухи. Как сообщили разработчики, Kingdom Come: Deliverance 2 не будет содержать никакой защиты, в том числе Denuvo.
Если игра хорошая ее купят и она окупится
ну всё, скачаю потом сразу куплю
я её и так хочу купить
Передумали таки?
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Кстати, чтобы точно понять насколько пиратство влияет на продажи- нужно не просто выдумывать "кто скачал тот не купил". Сравните продажи версии для PS5 и в стиме, у игры с денуво и без. Если денуво реально спасает, то с ним в стиме продаж должно быть больше чем на PS, а без него меньше.
спасает... первый месяц... а то и меньше
Ну как я уже говорил, мы этого не знаем.
Денуво говорит, что спасает. Люди из интернета говорят, что лучше подождут пиратку, чем играть в 20фпс с лагами.
А издатели отказываются выдавать статистику.
В случае таких издателей как ЕА даже эксперименты проводить не хотят.
(Да, вейлгард- не эксперимент, потому что все и так знали, что игра провалится)
капитуляция
Значит покупаем
"Ыыы, делайте хорошую игру, тогда её купят, а если игра плохая, да ещё с повисточкой, то скачем с торрента." Забавно, что я встречал людей, которые хвалили Балдур 3 как лучшую игру на свете, но им было жалко 3к рублей, поэтому качнули пиратку))) 🙂 // Глеб Громов
Наши слоны!
воры рады
Не воры, а пираты-робин гуды.