В Kingdom Come: Deliverance 2 не будет Denuvo, как и любой другой защиты

Для многих негативные побочные эффекты антипиратской защиты Denuvo настолько трудно не заметить, что они готовы отвернуться от своих любимых разработчиков и отказаться покупать или играть в их новые игры, даже долгожданные, пока присутствует DRM. Именно это недавно произошло с разработчиком Warhorse Studios и издателем Deep Silver, которые оказались под огнем критики после сообщения о том, что долгожданная средневековая RPG Kingdom Come: Deliverance 2 будет включать Denuvo при запуске.

Однако, на недавнем стриме Warhorse Studios поспешили развеять эти слухи. Как сообщили разработчики, Kingdom Come: Deliverance 2 не будет содержать никакой защиты, в том числе Denuvo.