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Kingdom Come: Deliverance 2 11.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.6 318 оценок

В Kingdom Come: Deliverance 2 не будет Denuvo, как и любой другой защиты

monk70
Новости

Для многих негативные побочные эффекты антипиратской защиты Denuvo настолько трудно не заметить, что они готовы отвернуться от своих любимых разработчиков и отказаться покупать или играть в их новые игры, даже долгожданные, пока присутствует DRM. Именно это недавно произошло с разработчиком Warhorse Studios и издателем Deep Silver, которые оказались под огнем критики после сообщения о том, что долгожданная средневековая RPG Kingdom Come: Deliverance 2 будет включать Denuvo при запуске.

Однако, на недавнем стриме Warhorse Studios поспешили развеять эти слухи. Как сообщили разработчики, Kingdom Come: Deliverance 2 не будет содержать никакой защиты, в том числе Denuvo.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Vantor

Если игра хорошая ее купят и она окупится

7
Темный-Властелин

ну всё, скачаю потом сразу куплю

1
TRADS80

я её и так хочу купить

1
PeaceDuke72

Передумали таки?
.
Кстати, чтобы точно понять насколько пиратство влияет на продажи- нужно не просто выдумывать "кто скачал тот не купил". Сравните продажи версии для PS5 и в стиме, у игры с денуво и без. Если денуво реально спасает, то с ним в стиме продаж должно быть больше чем на PS, а без него меньше.

0
Night Strider

спасает... первый месяц... а то и меньше

0
PeaceDuke72 Night Strider

Ну как я уже говорил, мы этого не знаем.
Денуво говорит, что спасает. Люди из интернета говорят, что лучше подождут пиратку, чем играть в 20фпс с лагами.
А издатели отказываются выдавать статистику.
В случае таких издателей как ЕА даже эксперименты проводить не хотят.
(Да, вейлгард- не эксперимент, потому что все и так знали, что игра провалится)

0
Night Strider

капитуляция

0
Banexander

Значит покупаем

0
Пользователь ВКонтакте

"Ыыы, делайте хорошую игру, тогда её купят, а если игра плохая, да ещё с повисточкой, то скачем с торрента." Забавно, что я встречал людей, которые хвалили Балдур 3 как лучшую игру на свете, но им было жалко 3к рублей, поэтому качнули пиратку))) 🙂 // Глеб Громов

0
shurasick876

Наши слоны!

-1
Русик_96

воры рады

-8
BitMan_and_Roban

Не воры, а пираты-робин гуды.

0