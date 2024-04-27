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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.7 145 оценок

В Kingdom Come Deliverance 2 появятся алебарды со своим уникальным набором движений и приемов

butcher69
Новости

Во второй части игры Kingdom Come Deliverance появится новый вид оружия — алебарды. Хотя алебарды и были доступны еще в первой части Kingdom Come, но они не были отдельным типом оружия, а просто вариацией копья. В сиквеле они будут полноценным видом вооружения со своим уникальным набором движений и приемов. Об этом рассказал ведущий гейм-дизайнер Warhorse в свежем интервью чешскому порталу Reflex.

Kingdom Come: Deliverance 2 станет прямым продолжением оригинала, и снова главным героем выступит Индржих. Игра будет в два раза больше первой части.

Kingdom Come: Deliverance 2 планируется к выходу на PC, PlayStation и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
aptem4ka
Kingdom Come: Deliverance 2 станет прямым продолжением оригинал

Эх, помню последнюю прогулку с Птачеком, когда они собрались следовать за антогонистом. От осознания окончания приключения аж сердечко разрывалось

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AdMiRoN

Блин, добавили бы расчлененку еще, было бы действительно круто

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