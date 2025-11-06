ЧАТ ИГРЫ
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 6 310 оценок

В Kingdom Come: Deliverance 2 пройдут бесплатные выходные в Steam и Xbox

monk70 monk70

Kingdom Come: Deliverance 2, одна из лучших игр 2025 года и одна из игр, претендующих на звание «Игра года», будет доступна бесплатно в Steam и на Xbox Series X/S с сегодняшнего дня, 6 ноября 2025 года, и до следующего понедельника, 10 ноября 2025 года. Эти бесплатные выходные проходят непосредственно перед выходом третьего и последнего дополнения Mysteria Ecclesiae, которое выйдет 11 ноября 2025 года.

Помимо бесплатных выходных, если вы решите приобрести полную версию игры, вы получите её со скидкой 40% как в Steam, так и на Xbox. Однако поклонники PlayStation, похоже, остались в стороне, поскольку никаких упоминаний о бесплатных выходных для PlayStation или скидках на консоли PlayStation не предусмотрено.

North235

Одна из очень немногих игр, которая однозначно стоит покупки и окупает каждый рубль.

The Path to Yourself

Конечно стоит, но в магазине для самых уважаемых верхов

The Path to Yourself Котян Сутоевич

Твои нашёл 🤣

apocalyptoo

Лучшая игра 2025!!!

VengelBryde

Фуфлыга

The Path to Yourself

Смешная шутка, а чего не столетия ?

Jesse Faden

Ого, отлично)
Можно будет попробовать )

Пользователь ВКонтакте

Отличная игра. 11 числа заключительное dlc выйдет. Очень жду. С кухней dlc понравилось // Саша Семенов

prorock

И ведь найдутся же отчаянные геймеры, которые успеют её даже пробежать))

Goodvini
упоминаний о бесплатных выходных для PlayStation или скидках на консоли PlayStation не предусмотрено.


У плойки никаких поблажек, только хардкор!!!