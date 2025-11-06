В Kingdom Come: Deliverance 2 пройдут бесплатные выходные в Steam и Xbox

Kingdom Come: Deliverance 2, одна из лучших игр 2025 года и одна из игр, претендующих на звание «Игра года», будет доступна бесплатно в Steam и на Xbox Series X/S с сегодняшнего дня, 6 ноября 2025 года, и до следующего понедельника, 10 ноября 2025 года. Эти бесплатные выходные проходят непосредственно перед выходом третьего и последнего дополнения Mysteria Ecclesiae, которое выйдет 11 ноября 2025 года.

Помимо бесплатных выходных, если вы решите приобрести полную версию игры, вы получите её со скидкой 40% как в Steam, так и на Xbox. Однако поклонники PlayStation, похоже, остались в стороне, поскольку никаких упоминаний о бесплатных выходных для PlayStation или скидках на консоли PlayStation не предусмотрено.