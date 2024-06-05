В Kingdom Come: Deliverance 2 у игрока будут спрашивать, что интересного он сделал в первой игре

Ведущий дизайнер чешской студии Warhorse Прокоп Йирса, который занимается проработкой игрового мира в Kingdom Come: Deliverance 2, поделился интересной информацией в ходе своего последнего интервью. Он напомнил, что сиквел позиционируется командой разработчиков как реалистичная RPG, тем не менее, от некоторых привычных формул этого жанра авторы решили намеренно отказаться. Это касается событий и решений игрока в первой части игры. Продолжение не станет в открытую узнавать у игроков, чем они занимались в Kingdom Come: Deliverance, предлагая более тонкий подход.
Предыстория главного героя в Kingdom Come: Deliverance 2 будет раскрываться постепенно и через отдельные диалоги. По словам Йирсы, временами персонажи в игре будут интересоваться у геймеров событиями из первой части. В таких диалогах можно будет рассказать о своих подвигах или решениях, формируя образ главного героя и задавая тон некоторым событиям.
Такой подход был выбран разработчиками, так как он выглядит более естественным с точки зрения формирования истории, позволяя игрокам в какой-то степени самостоятельно создавать прошлое своего персонажа. Несмотря на такую возможность, некоторые события из первой игры будут определены разработчиками для создания цельного сюжета.
В Кутна-Горе жители, естественно, будут интересоваться, кто вы вообще такой. Вы не отсюда, так чем же вы занимались в других местах? Откуда вы? Что сделали? Ответы на эти вопросы станут вашей предысторией.
— поясняет Прокоп Йирса.
Kingdom Come: Deliverance 2 создается для ПК и консолей, однако пока не имеет точной даты релиза. Напомним, ранее авторы RPG рассказали о том, с какими сложностями столкнулись во время создания дебютного трейлера сиквела.
Интересно, можно ли во второй части снова увидеть Терезу, Фрицека с Матушем и Йоханку?
Ответ: "Я хз, не играл" будет?)
Вот это я понимаю сюжет будет логичным продолжением
Вариант "Доблестно сражался с управлением" будет?
Ну теперь не буду играть, так как в первую не играл и мне нечего ответить.
На самом деле это интересных ход, чем просто сделать предысторию первой части, тут игрок может считай сам рассказать честно или даже немного соврать
А можно было просто сделать перенос сохранений. А тут просто сделали, как в Ведьмаке 3. Ну или как в Рыцарях старой Республики 2 Лорды Ситхов.
Как в В3 и Рыцарях СР 2 ЛС
Значит, наверное, без переноса сохранений
Ипать, вот сиди и вспоминай, чего сделал, а чего нет...(типа легонько подталкивают к перепрохождению)... Такой принцип был в начальных "МассЭффект", там сохранения подхватывались и решения отражались в мире. // Эдуард Пашков