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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.8 195 оценок

В Kingdom Come: Deliverance 2 у игрока будут спрашивать, что интересного он сделал в первой игре

Gutsz
Новости

Ведущий дизайнер чешской студии Warhorse Прокоп Йирса, который занимается проработкой игрового мира в Kingdom Come: Deliverance 2, поделился интересной информацией в ходе своего последнего интервью. Он напомнил, что сиквел позиционируется командой разработчиков как реалистичная RPG, тем не менее, от некоторых привычных формул этого жанра авторы решили намеренно отказаться. Это касается событий и решений игрока в первой части игры. Продолжение не станет в открытую узнавать у игроков, чем они занимались в Kingdom Come: Deliverance, предлагая более тонкий подход.

Предыстория главного героя в Kingdom Come: Deliverance 2 будет раскрываться постепенно и через отдельные диалоги. По словам Йирсы, временами персонажи в игре будут интересоваться у геймеров событиями из первой части. В таких диалогах можно будет рассказать о своих подвигах или решениях, формируя образ главного героя и задавая тон некоторым событиям.

Такой подход был выбран разработчиками, так как он выглядит более естественным с точки зрения формирования истории, позволяя игрокам в какой-то степени самостоятельно создавать прошлое своего персонажа. Несмотря на такую возможность, некоторые события из первой игры будут определены разработчиками для создания цельного сюжета.

В Кутна-Горе жители, естественно, будут интересоваться, кто вы вообще такой. Вы не отсюда, так чем же вы занимались в других местах? Откуда вы? Что сделали? Ответы на эти вопросы станут вашей предысторией.

— поясняет Прокоп Йирса.

Kingdom Come: Deliverance 2 создается для ПК и консолей, однако пока не имеет точной даты релиза. Напомним, ранее авторы RPG рассказали о том, с какими сложностями столкнулись во время создания дебютного трейлера сиквела.

8
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Smusi

Интересно, можно ли во второй части снова увидеть Терезу, Фрицека с Матушем и Йоханку?

2
Nomen Ipsum

Ответ: "Я хз, не играл" будет?)

1
211186

Вот это я понимаю сюжет будет логичным продолжением

0
Aellie

Вариант "Доблестно сражался с управлением" будет?

0
ZAUSA

Ну теперь не буду играть, так как в первую не играл и мне нечего ответить.

0
Maksimys Flether

На самом деле это интересных ход, чем просто сделать предысторию первой части, тут игрок может считай сам рассказать честно или даже немного соврать

-1
shurasick876

А можно было просто сделать перенос сохранений. А тут просто сделали, как в Ведьмаке 3. Ну или как в Рыцарях старой Республики 2 Лорды Ситхов.

1
Starban

Как в В3 и Рыцарях СР 2 ЛС

0
Starban

Значит, наверное, без переноса сохранений

0
Пользователь ВКонтакте

Ипать, вот сиди и вспоминай, чего сделал, а чего нет...(типа легонько подталкивают к перепрохождению)... Такой принцип был в начальных "МассЭффект", там сохранения подхватывались и решения отражались в мире. // Эдуард Пашков

-3