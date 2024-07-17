В Kingdom Come: Deliverance 2 уделили особое внимание реалистичности NPC и их характеристикам

Ещё в первой части ролевой игры Kingdom Come: Deliverance команда разработчиков из студии Warhorse позаботилась о том, чтобы фоновые персонажи выглядели максимально правдоподобно. У каждого NPC была своя профессия, свой распорядок дня, место жительства и дом, где они отдыхали. Каждое их действие было проработано, что уже могло сильно удивить в 2018 году, когда вышла первая часть. В сиквеле авторы решили развить эту идею и пойти дальше в создании реалистичных NPC.
Ведущий сценарист Kingdom Come: Deliverance 2 Мартин Циглер в недавнем разговоре с журналистами рассказал, что главной заслугой команды стало то, что они смогли перенести наработки с NPC в новую игру, где теперь есть большой город — Куттенберг. Это значительно повлияло на общее восприятие фоновых персонажей, ведь теперь их правдоподобное поведение масштабируется в несколько раз больше. Кроме этого, была улучшена общая система персонажей в игре.
По словам разработчика, в Kingdom Come: Deliverance 2 игроки встретят больше персонажей с уникальными чертами поведения и особенностями. Для команды их реалистичное поведение было основной целью для создания необходимой атмосферы средневековья. Теперь у них будет не только свой распорядок дня с походом на работу и домашними делами, их поведение будет более динамичным. Поведение NPC будет учитывать сторонние события, поведение игрока и степень вашего прохождения игры. Это основные факторы, которые могут изменить их стандартные планы.
Кроме этого, теперь в игре учитываются характеристики фоновых персонажей. Например, в зависимости от статуса NPC и его профессии, в его карманах может находиться определённый тип оружия, и он может дать отпор при нападении игрока или правонарушении, происходящем рядом.
Напомним, ранее авторы рассказали об участии историков и фехтовальщиков в разработке Kingdom Come: Deliverance 2. Выход игры должен состояться до конца этого года.
Представляю, сколько багов будет в релизной версии, - с учётом того, что игра станет "жирнее" предыдущей части в механиках и объёме в целом. Рано или поздно отполируют, конечно, до приемлемого состояния, но лично я проходить буду через месяц-другой, наверное.
В самой же игре не сомневаюсь, 1-ю часть люблю).