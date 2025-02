В короткометражке от разработчиков Kingdom Come: Deliverance 2 Индржих и Ян Птачек отмечают завершение проекта

Вышло короткометражное «прощальное» видео от создателей Kingdom Come: Deliverance 2, посвящённое завершению по проекту, где исполнялись роли главных героев игры - Люк Дейл, который играет Яна Птачека (Ганса) и Том Маккей — Индржих (Генри), переносящие их приятельскую химию Генри и Ганса из 1403 года в современную обстановку.

Сюжет первой части короткометражки The Last Day at Warhorse (Последний день в Warhorse) строится в таком плане:

Последний монтаж самый глубокий. Том и Люк посещают офисы Warhorse в последний раз после почти десяти лет интенсивной работы. Но грандиозное и согревающее сердце завершение, похоже, не входит в меню, учитывая, что креативный директор занят прослушиванием для «Новых Генри и Ганса» во время их прибытия.

Даниэль Вавра объяснил актёрам, что им нужен теперь кто-то помоложе, кто-то для «современной аудитории» (modern audiences).

Далее идёт более серьёзная часть и актёры благодарят сообщество и обсуждают работу над Kingdom Come Deliverance 2, а в финале они поют песню.

Kingdom Come: Deliverance 2 уже вышла на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.