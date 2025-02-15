В короткометражке от разработчиков Kingdom Come: Deliverance 2 Индржих и Ян Птачек отмечают завершение проекта

Вышло короткометражное «прощальное» видео от создателей Kingdom Come: Deliverance 2, посвящённое завершению по проекту, где исполнялись роли главных героев игры - Люк Дейл, который играет Яна Птачека (Ганса) и Том Маккей — Индржих (Генри), переносящие их приятельскую химию Генри и Ганса из 1403 года в современную обстановку.
Сюжет первой части короткометражки The Last Day at Warhorse (Последний день в Warhorse) строится в таком плане:
Последний монтаж самый глубокий. Том и Люк посещают офисы Warhorse в последний раз после почти десяти лет интенсивной работы. Но грандиозное и согревающее сердце завершение, похоже, не входит в меню, учитывая, что креативный директор занят прослушиванием для «Новых Генри и Ганса» во время их прибытия.
Даниэль Вавра объяснил актёрам, что им нужен теперь кто-то помоложе, кто-то для «современной аудитории» (modern audiences).
Далее идёт более серьёзная часть и актёры благодарят сообщество и обсуждают работу над Kingdom Come Deliverance 2, а в финале они поют песню.
Kingdom Come: Deliverance 2 уже вышла на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.
всмысле? я думал это ремонтяш там в игре
как раз смотрю его ролик и думал кого он мне напоминает :D
"Ваш навык пьяница" повышен до 12
и записывают новые совместные стоны для длс.
Почему завершение? А как же длс? // Алексей Яковенко
Тут наверно речь идет о работе над основной игрой, что дальше патчи и длс будут.
Прошел, ушло где-то 30 часов, повестку не увидел, но и сама игра не зашла. Первая половина интересная, а вторая... тебя гоняют, как собаку, из точки А в точку Б все, кому не лень. Диалоги туповатые, ситуации тоже.
Саудит в игре был, миссия с ним интересная - провести судебный процесс на стороне защиты.
В целом оценка игры 6.5/10.
Там точно есть один гомосек , любит цветочки собирать и морды бить.
Наверное. Когда были варианты намекающие на повестку - я их пропускал или не выбирал. А так, чтобы намеренно что-то показывали... Такого не было.
он свою историю рассказывал , почему стал отшельником но когда он сообщил о том что ему нравился какой то парень в деревне я его сразу оборвал фразой типа "Ох, зачем я это спросил" )) Но даже в этом диалоге был откровенный стыд садовника и порицание игрового мира данной эпохи. Так что я считаю что да, это вполне уместно , не пропаганда глиномнесов.
Такая же хня, набегал часов 50 и игра тупо наскучила так, шо начал проходить Avowed ;)
И что и негра не нашёл? я думал он там по основному сюжету должен появится
кто их дублировал, включите оригинал на чешском, не возможно слушать
Мне индро в игре не понравился на рожу думал уродец и голос так себе, а в реале он еще страшнее