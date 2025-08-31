ЧАТ ИГРЫ
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 5 934 оценки

В начале сентября пройдёт первый официальный фан-фест Kingdom Come: Deliverance

monk70 monk70

Поклонники Kingdom Come: Deliverance вскоре смогут насладиться первым официальным мероприятием, посвящённым этой игре. 6 сентября в историческом Малешове пройдёт фан-фестиваль, предлагающий полнодневную программу, насыщенную средневековыми мероприятиями, концертами, лекциями и встречами с разработчиками из Warhorse Studios.

Гостей ждут средневековый лагерь, конные прогулки, стрельба из арбалета, тематические киоски и богатый выбор еды и напитков. Также будет организован турнир по игре в кости и конкурс косплея, где фанаты смогут перевоплотиться в персонажей KCD.

Музыкальную атмосферу в течение дня создадут группы Bakchus, Sukuba Ensemble и Krless, а кульминацией фестиваля станет вечерний оркестровый концерт композитора Яна Валты, автора культового саундтрека к Kingdom Come: Deliverance.

На главной сцене и в спортзале также пройдут лекции и дискуссии разработчиков из Warhorse Studios, включая Збынка Зелинку (сценарий), Петра Пекаржа (ведущего художника по кат-сценам), Петра Коларжа (продюсера) и Анну Пачесову (ведущего художника по персонажам). Программу также дополнят специальные гости и сюрпризы.

11
9
Комментарии: 9
Gridon

Выездной лагерь для тех кто не наигрался в рыцарей в детском саду.

7
Даздрасен Дыклоп

Будут в друг друга палками тыкать и на флейтах играть?)

6
North235

Эти ваши комментарии... откуда столько желчи? завидуете это или что?

3
AndralStormborn

Конечно завидуют, у них то нет возможности поехать на такой фест и пофанится.

Даздрасен Дыклоп AndralStormborn

Чувак, я в 00 насмотрелся на всяких любителей кольца и прочих фэнтези ролеплейщиков, с палками и ведрами на башках. Выглядело это крайне дико.

2
Вайнекс

Да эт местные дурачки, всегда примерно такое пишут)

2
Vespasian1905

Весёлое. В Царицыно вроде в середине сентября будет рыцарский турнир. Правда, без Птачека с Индржихом, но тоже ничего, наверное,)

WerGC

в Выборге и то лучше так и рыцарские турниры есть