В начале сентября пройдёт первый официальный фан-фест Kingdom Come: Deliverance

Поклонники Kingdom Come: Deliverance вскоре смогут насладиться первым официальным мероприятием, посвящённым этой игре. 6 сентября в историческом Малешове пройдёт фан-фестиваль, предлагающий полнодневную программу, насыщенную средневековыми мероприятиями, концертами, лекциями и встречами с разработчиками из Warhorse Studios.

Гостей ждут средневековый лагерь, конные прогулки, стрельба из арбалета, тематические киоски и богатый выбор еды и напитков. Также будет организован турнир по игре в кости и конкурс косплея, где фанаты смогут перевоплотиться в персонажей KCD.

Музыкальную атмосферу в течение дня создадут группы Bakchus, Sukuba Ensemble и Krless, а кульминацией фестиваля станет вечерний оркестровый концерт композитора Яна Валты, автора культового саундтрека к Kingdom Come: Deliverance.

На главной сцене и в спортзале также пройдут лекции и дискуссии разработчиков из Warhorse Studios, включая Збынка Зелинку (сценарий), Петра Пекаржа (ведущего художника по кат-сценам), Петра Коларжа (продюсера) и Анну Пачесову (ведущего художника по персонажам). Программу также дополнят специальные гости и сюрпризы.