В разработке Kingdom Come: Deliverance 2 принимают участие эксперты по истории и мастера по фехтованию

Уже в этом году чешская студия Warhorse собирается представить прямое продолжение своей реалистичной RPG про Средневековье Kingdom Come: Deliverance, которая покорила сердца фанатов жанра еще в 2018 году. Шесть лет — достаточно большой срок для создания второй части, но это время было необходимо для реализации всех идей. В Kingdom Come: Deliverance 2 разработчики вознамерились воссоздать самый правдоподобный мир Средневековья, и в этом им помогла целая команда различных экспертов.
Новыми подробностями разработки поделился ведущий сценарист Мартин Циглер в интервью Epic Games. Несмотря на то, что его специализация — история и сюжет, он довольно часто имел дело с приглашёнными экспертами, как и другие члены команды Warhorse. Студия заручилась помощью самых опытных реконструкторов Европы, историков из университетов, специалистов по религии и культурологии. Именно они помогли сделать реалистичную версию Богемии того времени в Kingdom Come: Deliverance 2 и пояснили авторам, что картофель добавлять не стоит — его тогда еще не было.
В дополнение к остальным экспертам, команда разработчиков также полагалась на помощь мастеров по фехтованию. С их помощью удалось упростить боевую систему из первой части и при этом сделать её разнообразнее в плане тактики сражения.
Что касается сюжета, игроков ждет история о личной мести главного героя к Сигизмунду и политические разборки высших чинов. Основной сюжет будет в большей степени линеен, однако второстепенные задания обещают быть очень вариативными, позволяя игроку определять судьбы персонажей и финал задания.
Напомним, ранее разработчики рассказали о кузнечном деле в Kingdom Come: Deliverance 2. Релиз игры должен состояться до конца этого года на ПК и консолях.
Историки историкам рознь, как мы поняли по новому ассасину и сериалам от нетфликс историческим
Ждем шедевр!!!
будет опять на.. любилово. как с первой частью.
Не знаю, как тебе, мне было в кайф исследовать мир первой части, ловил кайф от атмосферы и музыки, от гемплея. Где там налюбилово?
я тоже. но обещали гораздо больше. в итоге покромсали на пол пути ибо поняли что замахнулись слишком высоко.
Они и так сделали на пределе возможностей.
Хорошо, конечно, не в наших реалиях это ещё ничего не значит.
лучшая боевка. сейчас перепрохожу на харде. суммарно по компонентам игры, это одна из лучших игр. никаких супергеройских штучек, как во всех играх. никакой ты не давалкин, никакой ты не нео.