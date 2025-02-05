В релизный день Kingdom Come: Deliverance 2 собрала почти 160 тыс игроков онлайн и 93% положительных отзывов в Steam

После многих лет ожидания Kingdom Come: Deliverance 2 наконец-то вышла, и она получила массу положительных отзывов от фанатов. Игра действительно оказалась в центре споров, но это длилось недолго и не сильно повредило репутации игры.

Kingdom Come: Deliverance 2 отлично стартовала в Steam: всего через несколько часов после запуска на цифровой платформе Valve количество одновременных игроков в игре от чешской студии Warhorse превысило 159 тысяч человек. Кроме того, пользователей весьма довольны игрой – из 2 874 отзывов 93% являются положительными.