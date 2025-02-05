В релизный день Kingdom Come: Deliverance 2 собрала почти 160 тыс игроков онлайн и 93% положительных отзывов в Steam

После многих лет ожидания Kingdom Come: Deliverance 2 наконец-то вышла, и она получила массу положительных отзывов от фанатов. Игра действительно оказалась в центре споров, но это длилось недолго и не сильно повредило репутации игры.
Kingdom Come: Deliverance 2 отлично стартовала в Steam: всего через несколько часов после запуска на цифровой платформе Valve количество одновременных игроков в игре от чешской студии Warhorse превысило 159 тысяч человек. Кроме того, пользователей весьма довольны игрой – из 2 874 отзывов 93% являются положительными.
так руки и не дошли до сих пор до 1й части, стоит играть?
да
Стоит если не ждешь от неё скайрима, любителям магии и постоянного мордобоя игра покажется дико скучной и медлительной.
надоели слишком быстрые игры, а скурим даже не играл
Значит игра очень понравится.
У меня у одного в игре миллион фпс, а когда " заставки " 5 фпс ?))
У меня что в игре, что в кат-сценах всё нормально. Настройки графики на "Высокие" стоят.
Так радуйся. Заставки можно и в ютубе посмотреть
Хорошей игре хорошие продажи. Но для меня дорого сейчас. Подожду когда будет скидка и куплю, пиратить такую игру не хочу
Там мужские сцены. За них обругали Dragon Age
Я просто проигнорирую тебя, свидетели повестки во всех играх
держи нас в курсе
Сюжет решает? Потому что сильна сторона игры точно не в боевой системе. Посмотрев нарезку унылых боёв с NPC у меня сложилось стойкое впечатление, что гг сражается с роботами, а не с людьми.
я те больше скажу- они вообще терпеливо ждут пока ты там свои дела поделаешь- ну, например, позанимаешься пиксельным хантингом, пытаясь поднять щит с земли. "бро, ты не спеши, мы подождём, война подождёт, галактика на паузу встанет". а ещё дело происходит не в чехии, а в эстонии
160к консольщиков- это же сила! вот бы их на войну отправить- сразу двух(а то и 160к) зайцев убить. человеку с клавиатурой и мышью в этот консольный высер играть невозможно. качать 80 гектар чтобы через пять минут удалить- такое себе развлечение -_-
добавил небось чёрномазых и садомию?
Ты забыл про знаменитых средневековых чешских трансгендеров, и прославивших чехию на весь средневековый мир сильных и независимых чешских феменисток.
Кто ищет тот всегда найдет