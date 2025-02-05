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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.4 638 оценок

В релизный день Kingdom Come: Deliverance 2 собрала почти 160 тыс игроков онлайн и 93% положительных отзывов в Steam

monk70
Новости

После многих лет ожидания Kingdom Come: Deliverance 2 наконец-то вышла, и она получила массу положительных отзывов от фанатов. Игра действительно оказалась в центре споров, но это длилось недолго и не сильно повредило репутации игры.

Kingdom Come: Deliverance 2 отлично стартовала в Steam: всего через несколько часов после запуска на цифровой платформе Valve количество одновременных игроков в игре от чешской студии Warhorse превысило 159 тысяч человек. Кроме того, пользователей весьма довольны игрой – из 2 874 отзывов 93% являются положительными.

11
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
SkyraX

так руки и не дошли до сих пор до 1й части, стоит играть?

3
My life is a game

да

2
Destroited

Стоит если не ждешь от неё скайрима, любителям магии и постоянного мордобоя игра покажется дико скучной и медлительной.

0
SkyraX Destroited

надоели слишком быстрые игры, а скурим даже не играл

0
Destroited SkyraX

Значит игра очень понравится.

0
Andrey Likarenko

У меня у одного в игре миллион фпс, а когда " заставки " 5 фпс ?))

2
Котян Сутоевич

У меня что в игре, что в кат-сценах всё нормально. Настройки графики на "Высокие" стоят.

2
RASTA PAHAN

Так радуйся. Заставки можно и в ютубе посмотреть

1
Константин335

Хорошей игре хорошие продажи. Но для меня дорого сейчас. Подожду когда будет скидка и куплю, пиратить такую игру не хочу

-1
Mirabell Ivsi

Там мужские сцены. За них обругали Dragon Age

0
Константин335 Mirabell Ivsi

Я просто проигнорирую тебя, свидетели повестки во всех играх

2
pol newman

держи нас в курсе

0
Jarvis666

Сюжет решает? Потому что сильна сторона игры точно не в боевой системе. Посмотрев нарезку унылых боёв с NPC у меня сложилось стойкое впечатление, что гг сражается с роботами, а не с людьми.

-1
pol newman

я те больше скажу- они вообще терпеливо ждут пока ты там свои дела поделаешь- ну, например, позанимаешься пиксельным хантингом, пытаясь поднять щит с земли. "бро, ты не спеши, мы подождём, война подождёт, галактика на паузу встанет". а ещё дело происходит не в чехии, а в эстонии

0
pol newman

160к консольщиков- это же сила! вот бы их на войну отправить- сразу двух(а то и 160к) зайцев убить. человеку с клавиатурой и мышью в этот консольный высер играть невозможно. качать 80 гектар чтобы через пять минут удалить- такое себе развлечение -_-

-1
ExperimentalRumble

добавил небось чёрномазых и садомию?

-2
Destroited

Ты забыл про знаменитых средневековых чешских трансгендеров, и прославивших чехию на весь средневековый мир сильных и независимых чешских феменисток.

-2
Константин335

Кто ищет тот всегда найдет

2