В сеть попал список достижений ролевой игры Kingdom Come Deliverance 2

До выхода средневековой ролевой игры от чешской Warhorse Studios осталась неделя, и в сеть попал полный список достижений / трофеев.
Всего в Kingdom Come Deliverance 2 можно будет получить 49 трофеев (1 платиновый, 2 золотых, 12 серебряных, 34 бронзовых).
К счастью, достижений на сложность нет, поэтому вам не придётся проходить игру на самой высокой сложности для получения платины. Для достижения «И я там был...» вам нужно будет выполнить большинство квестов игры. Если сиквел хоть немного похоже на первую игру, то будет много трофеев, которые можно легко пропустить, и путь для платины станет ещё длиннее.
- «Царство Пришло» – Вы получили все трофеи! А теперь идите и потрогайте траву.
- «Дежавю» – Вы победили Птачека во время тренировки. Снова.
- «Молчание - золото» – Благодаря вам налет на Семине не состоялся.
- «Возмездие» – [спойлер] мертв. Самое время!
- «Новые горизонты» – Добро пожаловать в регион Куттенберг!
- «Полдень» – Вы застрелили вооруженного врага из пистолета.
- «Чешский снайпер» – Вы убили врага выстрелом из арбалета в голову с большого расстояния.
- «Перебор» – Вы разнесли кролика в пух и прах выстрелом из пистолета.
- «Необычный бой» – Вы убили врага с помощью комбинации.
- «Туши свет» – Вы перерезали горло врагу, который искал вас.
- «Ик-ик-бум» – Изготовление пороха в пьяном виде - не самая лучшая идея.
- «Перекованный меч» – Вы перековали меч, который так долго искали.
- «Лучший друг человека» – Вы нашли и спасли Барбоса.
- «Оригинальный стрелок» – Носите с собой четыре заряженных ружья.
- «Блестяще» – Вы выиграли золотой значок в игре в кости.
- «Индро-громила» – Вы победили лучшего драчуна в округе.
- «Умри, но не сейчас» – В роли отца Богуты вы спасли своего брата.
- «Сказки Куттенберга» – Вы помогли Розе закончить ее книгу.
- «Истинный кардинал» – Вы прошли через церковный совет, не вызвав подозрений.
- «Кающийся» – Вы совершили покаянное паломничество.
- «Гроши должны быть в деле» – Вы потратили десять тысяч грошей.
- «Выскользнуть из петли» – Вам удалось отговориться от казни.
- «Конец» – Вы завершили историю.
- «И я там был...» – Вы завершили большую часть игрового контента.
- «Господь забирает» – Вы потеряли десять тысяч грошей.
- «Ловкие пальцы» – Вы взломали самый трудный замок.
- «Мои ботинки» – Пока ты валялся пьяный в отключке, кто-то стащил твои ботинки.
- «Старый Ворон» – Вы нашли настоящего Лорда Небакова.
- «Пост» – Вы закончили игру, не съев мяса и не убив ни одного животного.
- «Камень на камень!» – Вы убили врага камнем, сброшенным с крепостной стены. Карл гордился бы вами!
- «Никаких добрых дел» – Вы спасли Малешова, и вас не поймали.
- «Старый друг» – Вы нашли Сивку.
- «Голова гидры» – Все три командира мертвы, а пороховой погреб уничтожен.
- «Перемирие» – Вы помогли двум враждующим деревням примириться. Пока что.
- «Мастер мастеров» – Вы победили Завиша в трех дисциплинах.
- «Без защиты» – Вы сломали щит врага.
- «Индржих-сваха» – Вы привели Виктории ее возлюбленного. Против его воли.
- «Лицом к лицу» – Вы наконец-то встретились с Марквартом фон Аулитцем.
- «Под коричневым флагом» – Вы повесили ношеное нижнее белье на таверну. Очень ношеное.
- «Хороший стрелок» – Вы выиграли соревнование шахтеров по стрельбе из лука, не промахнувшись!
- «Под давлением» – Вы выиграли три стычки, истекая кровью.
- «Это не кончится добром» – И это было только начало...
- «Птица в руке» – Вы спасли Яна Птачека от виселицы.
- «Грязная семерка» – Вы нашли всех соратников Сухого Дьявола.
- «Мученик» – Вы помогли легату обрести мученичество.
- «Мастер на все руки» – Вы успешно завершили каждую мини-игру.
- «Оружие выбора» – Вы победили врага каждым видом оружия.
- «Слово рыцаря» – Вы вознаградили травницу за ее помощь, как и обещали.
- «Помни, помни…» – Вы действительно думали, что он не взорвется? Серьезно?
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Это пока нет. Список-то не окончательный. В "Дорожной карте" у них этой весной намечен выход "Хардкорного режима" - вот там, не сомневаюсь, и добавят подобные достижения. Как и будут добавлять новые по мере выхода DLC, как это было в 1-й части.
Расшифровка:
"Каплун" - Ян Птачек.
"Годвин" - отец Богута.
Ох уж эта халтурная копипаста с забугорных источников.
Ачивки длс это другуй разговор, но надеюсь будет хард мод, хотя в 1й я его и не осилил что загубило мои 100%(
никогда не понимал тех, кто страдает и выбивает на 100%
Я самые изи ачивки стараюсь только выбить или сюжетные, а не там где собери 10000 трав))
Каждый болеет по-своему).
да да, кто то покупает марки,кто то футболки по 100к,а я покупаю игры которые люблю - даже имея пиратку)
Забыли добавить достижение - «Есть пробитие»
"Под коричневым флагом"))
Да хватит уже форсить эти воукнутые помои. Желаю этой левацкой поделке коммерческого провала.
Выздоравливай!