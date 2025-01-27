В сеть попал список достижений ролевой игры Kingdom Come Deliverance 2

До выхода средневековой ролевой игры от чешской Warhorse Studios осталась неделя, и в сеть попал полный список достижений / трофеев.

Всего в Kingdom Come Deliverance 2 можно будет получить 49 трофеев (1 платиновый, 2 золотых, 12 серебряных, 34 бронзовых).

К счастью, достижений на сложность нет, поэтому вам не придётся проходить игру на самой высокой сложности для получения платины. Для достижения «И я там был...» вам нужно будет выполнить большинство квестов игры. Если сиквел хоть немного похоже на первую игру, то будет много трофеев, которые можно легко пропустить, и путь для платины станет ещё длиннее.

Спойлер

«Царство Пришло» – Вы получили все трофеи! А теперь идите и потрогайте траву.

«Дежавю» – Вы победили Птачека во время тренировки. Снова.

«Молчание - золото» – Благодаря вам налет на Семине не состоялся.

«Возмездие» – [спойлер] мертв. Самое время!

«Новые горизонты» – Добро пожаловать в регион Куттенберг!

«Полдень» – Вы застрелили вооруженного врага из пистолета.

«Чешский снайпер» – Вы убили врага выстрелом из арбалета в голову с большого расстояния.

«Перебор» – Вы разнесли кролика в пух и прах выстрелом из пистолета.

«Необычный бой» – Вы убили врага с помощью комбинации.

«Туши свет» – Вы перерезали горло врагу, который искал вас.

«Ик-ик-бум» – Изготовление пороха в пьяном виде - не самая лучшая идея.

«Перекованный меч» – Вы перековали меч, который так долго искали.

«Лучший друг человека» – Вы нашли и спасли Барбоса.

«Оригинальный стрелок» – Носите с собой четыре заряженных ружья.

«Блестяще» – Вы выиграли золотой значок в игре в кости.

«Индро-громила» – Вы победили лучшего драчуна в округе.

«Умри, но не сейчас» – В роли отца Богуты вы спасли своего брата.

«Сказки Куттенберга» – Вы помогли Розе закончить ее книгу.

«Истинный кардинал» – Вы прошли через церковный совет, не вызвав подозрений.

«Кающийся» – Вы совершили покаянное паломничество.

«Гроши должны быть в деле» – Вы потратили десять тысяч грошей.

«Выскользнуть из петли» – Вам удалось отговориться от казни.

«Конец» – Вы завершили историю.

«И я там был...» – Вы завершили большую часть игрового контента.

«Господь забирает» – Вы потеряли десять тысяч грошей.

«Ловкие пальцы» – Вы взломали самый трудный замок.

«Мои ботинки» – Пока ты валялся пьяный в отключке, кто-то стащил твои ботинки.

«Старый Ворон» – Вы нашли настоящего Лорда Небакова.

«Пост» – Вы закончили игру, не съев мяса и не убив ни одного животного.

«Камень на камень!» – Вы убили врага камнем, сброшенным с крепостной стены. Карл гордился бы вами!

«Никаких добрых дел» – Вы спасли Малешова, и вас не поймали.

«Старый друг» – Вы нашли Сивку.

«Голова гидры» – Все три командира мертвы, а пороховой погреб уничтожен.

«Перемирие» – Вы помогли двум враждующим деревням примириться. Пока что.

«Мастер мастеров» – Вы победили Завиша в трех дисциплинах.

«Без защиты» – Вы сломали щит врага.

«Индржих-сваха» – Вы привели Виктории ее возлюбленного. Против его воли.

«Лицом к лицу» – Вы наконец-то встретились с Марквартом фон Аулитцем.

«Под коричневым флагом» – Вы повесили ношеное нижнее белье на таверну. Очень ношеное.

«Хороший стрелок» – Вы выиграли соревнование шахтеров по стрельбе из лука, не промахнувшись!

«Под давлением» – Вы выиграли три стычки, истекая кровью.

«Это не кончится добром» – И это было только начало...

«Птица в руке» – Вы спасли Яна Птачека от виселицы.

«Грязная семерка» – Вы нашли всех соратников Сухого Дьявола.

«Мученик» – Вы помогли легату обрести мученичество.

«Мастер на все руки» – Вы успешно завершили каждую мини-игру.

«Оружие выбора» – Вы победили врага каждым видом оружия.

«Слово рыцаря» – Вы вознаградили травницу за ее помощь, как и обещали.

«Помни, помни…» – Вы действительно думали, что он не взорвется? Серьезно?

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.