В сети показали, как создавался новый динамичный трейлер Kingdom Come: Deliverance 2

Недавно Warhorse Studios выпустила короткий трейлер к Kingdom Come: Deliverance 2. Несмотря на то, что ролик длится всего сорок секунд, он очень динамичный, веселый и хорошо заряжает энергией. Что интересно, за его создание отвечали аниматоры из Platige Image..

Компания Platige Image, занимающаяся созданием компьютерной графики, 3D-анимации и спецэффектов, на своем YouTube-канале выложила короткое видео, в котором показаны фрагменты работы над созданием кинематографичного трейлера. В ролике показали как готовый результат, так и кадры с захвата движения. Как и трейлер, ролик очень драйвовый, а в одной из сцен была задействована даже настоящая лошадь. Данный факт в своем профиле на X отметил Даниэль Вавра, глава Warhorse Studios.

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Platige Image неоднократно сотрудничала с CD Projekt RED, создав интро к первой The Witcher, а также трейлеры ко второй, третьей и четвертой частям. В 2013 году они создали первый трейлер для Cyberpunk 2077, а также работали над такими проектами, как God of War, Frostpunk, Watch Dogs 2, League of Legends и Call of Duty: Black Ops 6.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля на PC и консолях PS5 и XSX/S.