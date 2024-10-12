ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Kingdom Come: Deliverance 2 11.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.7 303 оценки

В сети появилась карта Кутна-Горы из Kingdom Come: Deliverance 2

AceTheKing
Новости

Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 поделились внутриигровой картой Кутна-Горы - крупнейшего города в предстоящей игре.

Стилизация карты выполнена в духе оригинальной игры, имитируя средневековую миниатюру. Размер города неизвестен, но судя по карте он будет заметно больше, чем города из первой части - на карте Кутно-Горы можно разглядеть десятки зданий и улиц.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S 11 февраля 2025 года.

6
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
AGS37

вот что мне понравилось и запомнилось из этой игры так это очень красивые карты)

3
Wolfenstein

супер, и первая часть шикарная а эта выглядит еще лучше! браво Вавра !

0
Mitya Architect

Ну все, ждем подробное сравнения как было как стало и что в игре

0
Lvinomord

Даа..большой город - пока у всех сундуки вскроешь столько времени уйдёт)

0
Mitya Architect
0
Grognac
-6