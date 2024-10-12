В сети появилась карта Кутна-Горы из Kingdom Come: Deliverance 2

Создатели Kingdom Come: Deliverance 2 поделились внутриигровой картой Кутна-Горы - крупнейшего города в предстоящей игре.

Стилизация карты выполнена в духе оригинальной игры, имитируя средневековую миниатюру. Размер города неизвестен, но судя по карте он будет заметно больше, чем города из первой части - на карте Кутно-Горы можно разглядеть десятки зданий и улиц.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S 11 февраля 2025 года.