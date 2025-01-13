В сети появилась полная карта области Чешский рай в Kingdom Come: Deliverance 2

В начале февраля вы снова сможете отправиться в путешествие с Индржихом по Богемии XV века и пережить новые приключения в роли молодого героя. Kingdom Come: Deliverance 2 будет значительно масштабнее и обширнее своей предшественницы во всех отношениях.

Конечно, это касается и игрового мира. Когда игра была анонсирована, уже было известно, что она будет примерно в два раза больше, чем первая часть. Однако игровой мир в KCD2 не соединен, а разделен на две большие области.

«Чешский рай»: эта область в основном богата природой, здесь есть несколько небольших городов и замок Троски, который является первым крупным пунктом назначения Индржиха. Вы исследуете эту область в начале игры.

Куттенберг: Во второй области, куда вы отправитесь позже в игре, вы найдете копию средневекового города монетного двора. Но вы также можете исследовать окрестности.

В начале игры вы путешествуете по «Чешскому раю». Изначально карта скрыта под облаками, поэтому вы открываете ее постепенно. На карте вы также можете увидеть названия нескольких мест, где можно выполнить побочные задания и т. д., которые иногда более, иногда менее важны для основного сюжета игры.

Размер этой карты примерно такой же, как и игровой мир Kingdom Come: Deliverance, и вы можете провести там невероятно много времени.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.