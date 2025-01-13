В сети появилась полная карта области Чешский рай в Kingdom Come: Deliverance 2

В начале февраля вы снова сможете отправиться в путешествие с Индржихом по Богемии XV века и пережить новые приключения в роли молодого героя. Kingdom Come: Deliverance 2 будет значительно масштабнее и обширнее своей предшественницы во всех отношениях.
Конечно, это касается и игрового мира. Когда игра была анонсирована, уже было известно, что она будет примерно в два раза больше, чем первая часть. Однако игровой мир в KCD2 не соединен, а разделен на две большие области.
- «Чешский рай»: эта область в основном богата природой, здесь есть несколько небольших городов и замок Троски, который является первым крупным пунктом назначения Индржиха. Вы исследуете эту область в начале игры.
- Куттенберг: Во второй области, куда вы отправитесь позже в игре, вы найдете копию средневекового города монетного двора. Но вы также можете исследовать окрестности.
В начале игры вы путешествуете по «Чешскому раю». Изначально карта скрыта под облаками, поэтому вы открываете ее постепенно. На карте вы также можете увидеть названия нескольких мест, где можно выполнить побочные задания и т. д., которые иногда более, иногда менее важны для основного сюжета игры.
Размер этой карты примерно такой же, как и игровой мир Kingdom Come: Deliverance, и вы можете провести там невероятно много времени.
Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.
11 точек перемещения получается, вроде как
Не думаю что это полная карта ибо чето маловато... это наверное просто район один из
О, наконец-то в новости Индро называют Индржихом, а не Генри, хотя бы за это спасибо.
Индра и Индржих это считай одно и то-же. Индро говорят только непосредственно при разговоре с самим человеком с таким именем.
Так я и не говорю что это разные имена, мог написать "Индржиха называют Индржихом", но мне нынешний вариант показался лучше. Речь про то что в любой другой новости его упоминают как Генри, просто потому что берут полностью текст новости с англоязычных статей, и переводят как там, а там это Генри
Лучше Генри, чем начнут коверкать связку рж ))
Прикольно
Эх, год или полтора придется ждать всех длс и оптимизации((
Не придется, она в хорошем состоянии по словам уже игравших, тут существенно лучше ситуация на релизе, чем с первой частью.
Что то карта маловата )))) Не как в сталкер 2. Но все равно игра будет крутая !!!!!!! Сейчас пере прохожу 1ю часть и очень нравится.
Жаль, что не едино, но все равно экстаз)
Ну, одно единственное место с загрузочным экранном на всю игру - думаю всё таки можно простить. Как например простить то что в Ведьмаке 3 чтобы добраться из Антена на Скеллиге или Туссент - нужно тоже использовать телепорт и смотреть на загрузку.
Везде леса, 99%. Че то Ubisoft-ом попахивает.
скорее беседкой, они же умудрились сделать из Сиродила который в морровинде описывали как райское место - 100% лес!
Не, у Юбиков в Фар Крае с этим было прикольнее. Там и животные всякие нападают, и вингсьют есть, и возможность челов повзрывать гранатами/гранатомётом. А здесь унылое реалистичное средневековье, где куча полей да лесов, а вот делать там некуй)
если в этой игре нельзя изнасиловать крестьянку, то я отказываюсь верить что эта игра пр осредневековье
Ты ещё напиши, жениться на 12ти летней девочке. Ага, конечно)) Не, они все сейчас соевые, повестка была половиной беды.
Юбисофт делает большие пустые леса с несколькими аванпостами - потому что не знает чем карту заполнить, а игру раздуть надо.
Вархорс делает большие леса с несколькими деревушками - потому что размеры и расположение лесов, речек и деревушек с их количеством на карте и местам относительно друг друга, почти полностью совпадают с таковыми в реальной жизни чуть ли не 1:1 по всем историческим справкам и нынешним картам, открой реальную карту Чехии и там будут все эти деревни с этими же названиями и расположением. Реализм, натуральность, и что не менее важно иммерсивность, ибо "карта" созданная настоящей природой и историей, а не сделанные искусственно из головы или сгенерировано.
Как говорится в меме "Мы не одинаковые"