В сети появились подробности дополнения Legacy of the Forge для Kingdom Come: Deliverance 2

Legacy of the Forge, второе дополнение к хиту Kingdom Come Deliverance 2, выйдет 9 сентября. Сюжет сосредоточен на старой кузнице в Куттенберге. Это место особенно важно для Индржиха, поскольку много лет назад здесь работал его отец. Чтобы сохранить наследие, главный герой решает вдохнуть новую жизнь в разрушенную мастерскую и вернуть ей былое величие.

Кроме того, Индро предстоит восстановить сломанные городские часы, повреждённый механизм которых долгое время бездействовал. Для этого герою потребуется собрать команду опытных кузнецов, которые помогут починить башню.

Главной особенностью Legacy of the Forge станет возможность самостоятельно восстановить разрушенное здание кузницы и прилегающие к нему территории.

Набор доступных модификаций разделён на три категории, управляемые с отдельных планов. Они охватывают:

всё здание кузницы;

сад и небольшую площадь;

центральную комнату.

Каждая из доступных секций содержит около дюжины различных элементов, которые можно отремонтировать. Они включают в себя как видимые конструктивные элементы, такие как крыша или фасад здания, так и мелкие детали, например, украшения на стенах.

Почти каждый элемент декора также имеет ряд альтернативных вариантов, различающихся по цене, внешнему виду и функциональности. Например, обычный стол в главной комнате можно заполнить посудой, но его также можно превратить в столешницу, полную алхимических реагентов. Это даёт значительную свободу в выборе стиля оформления жилища и необходимых вещей.

Разработчики подчеркнули своё стремление сделать так, чтобы даже игроки, уже прошедшие основную сюжетную линию, не скучали в Legacy of the Forge. Именно поэтому в дополнении представлена ​​новая система престижа.

Престиж — это дополнительная валюта, необходимая наряду с золотом для покупки дальнейших улучшений коттеджа. Это означает, что даже игрокам, собравшим всё золото Богемии за игру, всё равно придётся выполнять побочные задания.

Дополнительный престиж можно получить, выполнив новый тип заданий, отмеченный на карте оранжевым значком. Они различаются по сложности.

Введение новой сюжетной линии и расширенной механики восстановления кузниц должно вернуть интерес игроков, которые смогли получить максимум удовольствия от базовой игры. Будем надеяться, что новая механика оправдает ожидания фанатов, а новый сюжет расширит богатый мир серии.