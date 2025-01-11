В сети появился первый скриншот с примером русской локализации в Kingdom Come: Deliverance 2

Вчера спало эмбарго на превью-версии Kingdom Come: Deliverance 2 от студии Warhorse. Журналисты уже поделились своими первыми впечатлениями от игры:
Превью копии для обзора, в том числе, были предоставлены и некоторым русскоязычным СМИ, благодаря чему в сети уже появился первый кадр с примером русской локализации в игре. Судя по скриншоту, как и в оригинальной игре, в сиквеле разработчики постарались и добавили аутентичный средневековый шрифт для локализаций:
Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Хейтеры этой игры настоящие геи, и лгбт люди. Нормальные люди, будут покупать игру и беречь этих разработчиков как зеницу ока. В игре есть русский язык, они говорят политика не для игр. Они послали sweet baby, чтобы негров и геев не было. Они не хотят делать игры ради бабок. Они хотят делать настоящую игру, для игроков. Вот они простые ребята, которые реально поднялись из грязи в князи, и делают настоящую игру.
Как купить игру на российский или белорусский аккаунт?
Не знаю, я играю только на пс5. Куплю диск, или с турецкого аккаунта
Политика не для игр? А почему они в РФ не продают?
Ты в нее играл?, чтобы рассыпаться тут в хвалебных эпитетах?
все вопросы к стим , а не к разрабам
С одной стороны да, с другой стороны русскоязычный не обязан жить в РФ.
Также напоминаю, что никто не будет переводить на казахский украинский армянский и пр. Языки банально потому, что рф+СНГ для остального мира это один регион, в котором все знают именно русский язык. Он более распространен. Так что для охвата проще сделать русский язык, даже если игра не продается. Да и продажи общие +- все те же остаются. Русскоязычные игроки как покупали, так и покупают.
А так с твоей логикой надо не только с продажи снять, но и язык убрать? Это зачем? Ну давай тогда вообще в шашки только играть или домино
Ну укр и Белоруссии можно было спокойно переводить, Испании Франции и Бразилии перевод же
Как же это просто... окуенно!
Чёт я не понял, вы типа даёте превью копии русскоязычным СМИ, но при этом не даёте российским игрокам купить игру? Где логика? Типа я вот почитал превью, а как мне игра купить то не прибегая к обходным методам? Я лучше куда подальше разработчиков пошлю и скачаю с зелёного магазина тогда.
"По степени распространённости (общему количеству владеющих языком людей) русский в 2022 году занимал восьмое место в мире (258,2 млн) ". Население России 150млн +- человек. Т.е. ещё 100 000 000 русскоязычных живут не на территории Российской Федерации. Вот тебе и логика. А ты и думал, что если человек знает русский, то он живёт только у нас. Лол
Малыш, угомони тряску, сейчас же.
А логика тут очень простая. Они (разрабы) конечно в курсе, что для покупки из рф есть варианты для тех кому это прям оооочень нужна эта игра и именно лицуха, а продавать (официально) Русским как то не по европейским стандартам...
Хотя она в *уй не брякала эта лицуха, когда есть наша версия на торент эдишн!