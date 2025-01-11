В сети появился первый скриншот с примером русской локализации в Kingdom Come: Deliverance 2

Вчера спало эмбарго на превью-версии Kingdom Come: Deliverance 2 от студии Warhorse. Журналисты уже поделились своими первыми впечатлениями от игры:

Превью копии для обзора, в том числе, были предоставлены и некоторым русскоязычным СМИ, благодаря чему в сети уже появился первый кадр с примером русской локализации в игре. Судя по скриншоту, как и в оригинальной игре, в сиквеле разработчики постарались и добавили аутентичный средневековый шрифт для локализаций:

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.