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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.8 195 оценок

В сиквеле Kingdom Come: Deliverance в два раза больше слов и часов озвучивания персонажей

Gutsz
Новости

Продолжение реалистичной RPG про средневековую Богемию Kingdom Come: Deliverance обещает заметно вырасти в масштабах. Речь идет не только о размерах игрового мира и возможностях игрока во время прохождения — сиквел заметно прибавит в области сценария. Авторы из студии Warhorse отметили, что над сиквелом трудилась увеличенная команда сценаристов и консультантов по истории, чтобы создать по-настоящему эпическое приключение.

Как отмечают разработчики игры, сценарий для Kingdom Come: Deliverance 2 практически в два раза больше, чем для оригинальной игры. В сюжете ролевой игры используется около 1.7 миллиона слов только на одном языке, в то время как для первой игры было написано всего 800 тысяч слов. Из-за этого количество часов озвучки значительно выросло. У сиквела 240 часов озвучивания персонажей против 108 часов для первой части.

Кроме этого, в Warhorse пожаловались, что увеличенный масштаб Kingdom Come: Deliverance 2 принес с собой огромное количество ошибок. Во время разработки RPG было обнаружено в 5 раз больше различных сбоев и багов, чем в оригинальной игре. Большинство из них уже удалось устранить, и к релизу команда обещает полностью от них избавиться.

Kingdom Come: Deliverance 2 должна выйти до конца 2024 года на ПК и консолях. Новый трейлер игры с точной датой релиза могут показать на предстоящей Summer Game Fest.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
PanKotovsky

Это ждем, это берем!

Я тут недавно для себя первую часть открыл.

Последний раз такие ощущения были от Готики 2)

Но с системой боя надо что-то делать....

5
Котян Сутоевич

Да нормальная там боевая система. На толпу наваливаться просто в одно рыло не надо).
Тем не менее, во 2-й части всё же обещали её улучшить.

6
-zotik-

К боевке быстро привыкаешь, она кажется только сложной и не понятной, кстати ты вот готику прям идеально упомянул. Там боевка такая же)) только в кингдрм каме чуть более гибкая и вариативная. В готике 3х стороння, в КК шести и обе дуэльные

0
PanKotovsky Котян Сутоевич

Вот именно, макс 1 противник. Если больше, то все - приехали.

Симулятор блин фехтовальщика...

Я не против реализма, но можно как-то попроще сделать...

Двуручником же можно против кучи врагов рубиться. Викинги в помощь)

0
Sok_pomidorowy PanKotovsky

Позиционирование в таких замесах реально решает. Запрыгнул на пригорок, перепрыгнул поваленное дерево, такие вещи дают возможность атаковать зазевавшихся ботов, подставляй их под их же лучников, главное собак первыми вырезай, а то беда. Ну и контратаки. Если на харде играешь, то конечно сложнее будет, а если на обычной то тебе будут показывать окошко для контратак, даже если тебя бьет враг вне твоего фокуса.

0
Mokou -zotik-

У меня почему-то только за Терезу получалось нормально драться, там сразу чувствуешь с какой стороны блок ставить, куда надо атаковать. А за Гришку надоедают контр атаки противника.

0
211186

Молодцы ребята, верим в вас!

0
Fedmoped

Норм система боевая, просто как в жизни - толпой можно бить и льва)))) а так, встать в узком месте и принимать по одному, отступать и парировать (если норм раскачан то на врага нужно пару ударов всего тык-тык и следующий), отвлечь одного собакой, или вообще как татаро-монгол из лука кружась на коняшке.

-1
Квантум2355

очередной обман от вавры) отлично помним что было на релизе первой части и оскароносный сюжет по типу: Ты убил мою семью, готовься к смерти. И интересно на сколько они принизят бюджет на этот раз вавра наверное после этого в миллиардеры попадет. Ну и по классике от антона сало логвинова будет 12/10

-1