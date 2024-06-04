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Kingdom Come: Deliverance 2 2024 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.8 195 оценок

В специальном ролике авторы Kingdom Come: Deliverance 2 показали, как создавался анонсирующий трейлер игры

Gutsz
Новости

Чешская студия Warhorse устроила весьма грандиозный анонс полноценного продолжения для ролевой игры Kingdom Come: Deliverance. Разработчики пригласили живых актеров, которые подарили свою внешность и голоса ключевым героям сиквела, чтобы создать атмосферное погружение в мир средневековой Богемии. На первый взгляд может показаться, что такую презентацию игры было организовать очень просто, но на самом деле над дебютным трейлером работало больше двух сотен человек, и на него ушло несколько месяцев усердной работы.

Подробности производства первого анонсирующего трейлера для Kingdom Come: Deliverance 2 были озвучены разработчиками в рамках специального видео. В свежем ролике они показали несколько интересных закулисных кадров во время его съёмок и рассказали о сложностях его создания.

Съёмки трейлера проходили в Кутна-Гора, Чехия, сразу после зимних праздников. По словам ведущих актёров, съёмки попали на одни из самых холодных январских ночей, и при этом весь процесс был строго засекречен. В съёмке участвовала огромная команда из 250 человек, которые занимались созданием правильной средневековой атмосферы. Для финальной музыкальной сцены были дополнительно приглашены еще 37 музыкантов и 14 хоровых певцов. Весь проект был вызовом, но реакция аудитории стоила всех усилий, считают в Warhorse.

Напомним, ранее авторы RPG рассказали о масштабах сиквела на примере сценария, который оказался в два раза больше первой игры.

Выход Kingdom Come: Deliverance 2 ожидается до конца 2024 года на ПК и консолях.

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