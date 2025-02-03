В Steam и Epic Games Store открылась предзагрузка Kingdom Come: Deliverance 2

Только что в магазинах Steam и Epic Games Store для владельцев Kingdom Come: Deliverance 2 открылась возможность предзагрузки игры. На PS5 и Xbox Series X/S предзагрузка стала доступна еще раньше.

Ранее сообщалось, что эмбарго на публикацию обзоров для игры должно закончиться уже сегодня, поэтому, вероятно, уже в скором времени станут известны оценки игры и мы увидим первые вердикты от различных изданий.

Релиз игры состоится завтра в 19:00 по московскому времени на PC, PS5 и Xbox Series X/S.