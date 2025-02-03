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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.4 544 оценки

В Steam и Epic Games Store открылась предзагрузка Kingdom Come: Deliverance 2

AceTheKing
Новости

Только что в магазинах Steam и Epic Games Store для владельцев Kingdom Come: Deliverance 2 открылась возможность предзагрузки игры. На PS5 и Xbox Series X/S предзагрузка стала доступна еще раньше.

Ранее сообщалось, что эмбарго на публикацию обзоров для игры должно закончиться уже сегодня, поэтому, вероятно, уже в скором времени станут известны оценки игры и мы увидим первые вердикты от различных изданий.

Релиз игры состоится завтра в 19:00 по московскому времени на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

11
58
Комментарии: 58
Ваш комментарий
dexxxx123

уже на торентах

5
My life is a game

ага конечно)

1
Лидер 666 Racist

на торрентах вы будете завтра довиться , скорость будет нулевая, все будут орать когда уже скачается, потом когда будет 95% скачено, скорость упадет почти в ноль, и так еще пару часов ждать, потом выйдет патч на следующий день, и заново качать! кайф же! бесплатно зато! пираты вперед! ха-ха-ха

-19
Mimocrocodil Лидер 666 Racist

Ну так то да, чего смеешься то? Подумаешь, время на скачку потратиться. Я вот перед тем как на работу пойти ее поставлю и как вернусь уже игра скачается. Так что твой смех не уместен от слова совсем.

7
Лидер 666 Racist Mimocrocodil

не знаю чел, я никогда не работал нигде, поэтому не могу понять что это такое, когда куда-то надо отойти на 10 часов, и потом придти, ну максимум пойти могу пошопиться, так что для меня лично важно конечно же получать все и сразу.

P/s я если бы отошел куда-то на 10 часов, то когда бы пришел, просто завалился спать, труд вообще не для меня, могу максимум на беговой дорожке побегать 20 минут и все капец устаю

-15
QuaggyArnold Лидер 666 Racist

Никаких проблем на торренте не будет. Я качал паука со скоростью 13мб за 2 с лишним часа

0
HorribleNymor

В Эпике никакой предзагрузки нету идет отсчет времени 23 часа

3
Темный-Властелин

а она там вообще есть?

0
HorribleNymor Темный-Властелин

Да в Эпике есть Голд эдитон

0
Темный-Властелин HorribleNymor

я про предзагрузку, никогда не слышал

0
vas0k

подскажите, как активировать предзагрузку в Epic Games? не могу найти. сам лаунчер перезагружал - нет эффекта(((

1
Maksimus161rus

Отлично

0
вупсич пупсич

Нет никакой предзагрузки в 19 01 в стиме. Опять прогрев гоев

0
Котян Сутоевич

У вот меня не открылась. Видимо, ровно в 19:00 по МСК и начнётся, как было изначально заявлено.

0
My life is a game

Обман какой то

0
AceTheKing

https://store.steampowered.com/news/app/1771300/view/514074671752151719

0
Лидер 666 Racist AceTheKing

круто круто))

-1
Котян Сутоевич AceTheKing

Новость я видел в Стиме. Они, видимо, просто заранее (мин. за 10-15) выложили её.

0
My life is a game AceTheKing

твоя ссылка ведет сюда

-1
Azrael Erelim

Перезапусти сам стим

2
Mitya Architect

ух блин, помню как раз в месяц заходил на PG проверить новости и слухи когда там Чехи разродят продолжение...
(ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ СТИМ И ПОЙДЕТ ПРЕДЗАГРУЗКА, ну кто не в курсах)

0
Темный-Властелин

маякните когда будет доступна

0
Лидер 666 Racist
0
Темный-Властелин Лидер 666 Racist

О пошло, спасибо)

1
Fobus9955

ломать сегодня будут , инфа есть ? как бы круто было бы начать сегодня играть а потом сейвы перекинуть

0
Mitya Architect

типо элитный предзаказ)

0
My life is a game

наврядли
там не все файлы явно будут

завтра перед выходом распаковка наверняка еще будет файлов

0
Fobus9955 Mitya Architect

получается что так ) там вроде защиты нету никакой , хз стим сам кажется какую то минимальную защиту засовывает , на проверку лицензии , вроде ее на изах ломают , но точно не уверен , не подкован в теме взломов

0
Mitya Architect Fobus9955

а я проверил) ахаах пока нету в зеленом)))))
качаю в стиме, чет рад, ну как в детстве на новый год или день рождения)

0
Fobus9955 My life is a game

логично кстати , ладно по егурту и спать

0
YellowQuilbert

скачал, 15 минут поиграл и вышел, в окно.

0
Темный-Властелин

и как там в окне?

0
Jay C

Никакой предзагрузки в EGS нет и судя по всему не будет (((

0