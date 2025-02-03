В Steam и Epic Games Store открылась предзагрузка Kingdom Come: Deliverance 2

Только что в магазинах Steam и Epic Games Store для владельцев Kingdom Come: Deliverance 2 открылась возможность предзагрузки игры. На PS5 и Xbox Series X/S предзагрузка стала доступна еще раньше.
Ранее сообщалось, что эмбарго на публикацию обзоров для игры должно закончиться уже сегодня, поэтому, вероятно, уже в скором времени станут известны оценки игры и мы увидим первые вердикты от различных изданий.
Релиз игры состоится завтра в 19:00 по московскому времени на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
уже на торентах
ага конечно)
на торрентах вы будете завтра довиться , скорость будет нулевая, все будут орать когда уже скачается, потом когда будет 95% скачено, скорость упадет почти в ноль, и так еще пару часов ждать, потом выйдет патч на следующий день, и заново качать! кайф же! бесплатно зато! пираты вперед! ха-ха-ха
Ну так то да, чего смеешься то? Подумаешь, время на скачку потратиться. Я вот перед тем как на работу пойти ее поставлю и как вернусь уже игра скачается. Так что твой смех не уместен от слова совсем.
не знаю чел, я никогда не работал нигде, поэтому не могу понять что это такое, когда куда-то надо отойти на 10 часов, и потом придти, ну максимум пойти могу пошопиться, так что для меня лично важно конечно же получать все и сразу.
P/s я если бы отошел куда-то на 10 часов, то когда бы пришел, просто завалился спать, труд вообще не для меня, могу максимум на беговой дорожке побегать 20 минут и все капец устаю
Никаких проблем на торренте не будет. Я качал паука со скоростью 13мб за 2 с лишним часа
В Эпике никакой предзагрузки нету идет отсчет времени 23 часа
а она там вообще есть?
Да в Эпике есть Голд эдитон
я про предзагрузку, никогда не слышал
подскажите, как активировать предзагрузку в Epic Games? не могу найти. сам лаунчер перезагружал - нет эффекта(((
Отлично
Нет никакой предзагрузки в 19 01 в стиме. Опять прогрев гоев
У вот меня не открылась. Видимо, ровно в 19:00 по МСК и начнётся, как было изначально заявлено.
Обман какой то
https://store.steampowered.com/news/app/1771300/view/514074671752151719
круто круто))
Новость я видел в Стиме. Они, видимо, просто заранее (мин. за 10-15) выложили её.
твоя ссылка ведет сюда
Перезапусти сам стим
ух блин, помню как раз в месяц заходил на PG проверить новости и слухи когда там Чехи разродят продолжение...
(ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ СТИМ И ПОЙДЕТ ПРЕДЗАГРУЗКА, ну кто не в курсах)
маякните когда будет доступна
О пошло, спасибо)
ломать сегодня будут , инфа есть ? как бы круто было бы начать сегодня играть а потом сейвы перекинуть
типо элитный предзаказ)
наврядли
там не все файлы явно будут
завтра перед выходом распаковка наверняка еще будет файлов
получается что так ) там вроде защиты нету никакой , хз стим сам кажется какую то минимальную защиту засовывает , на проверку лицензии , вроде ее на изах ломают , но точно не уверен , не подкован в теме взломов
а я проверил) ахаах пока нету в зеленом)))))
качаю в стиме, чет рад, ну как в детстве на новый год или день рождения)
логично кстати , ладно по егурту и спать
скачал, 15 минут поиграл и вышел, в окно.
и как там в окне?
Никакой предзагрузки в EGS нет и судя по всему не будет (((