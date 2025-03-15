Ведущий актер озвучки Kingdom Come: Deliverance 2 намекнул, что знает будущее серии

Том Маккэй, исполнитель роли Генри, протагониста Kingdom Come: Deliverance 2, заявил, что хотел бы и дальше озвучивать этого персонажа в будущих играх. В интервью Дэну Аллену на YouTube Маккэй рассказал, что, возможно, у него есть некоторые соображения относительно будущего направления развития серии.

Когда Аллен спросил Маккэй, как бы он отнесся к тому, что Генри не станет главным героем следующей игры из серии Kingdom Come: Deliverance? На это Маккэй ответил:

«С актерской точки зрения все очень похоже, и я открыт для любых идей. У нас есть хорошее представление о том, что будет дальше. Но, конечно, я не могу ничего говорить об этом, не думаю, что решение зависит от меня. Я открыт для всех идей. Мне нравится персонаж, мне нравится мир игры. ...... Никогда не знаешь, но я буду рад играть персонажа столько или столько, сколько захотят люди. Разумеется, решающее слово остается за Warhorse. Но на самом деле от фанатов во многом зависит, как будет развиваться история - что им нравится, что они думают и т.д. По-моему, так и должно быть».

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла на PC, PS5 и Xbox Series X/S в начале февраля. Игра получила признание как критиков, так и пользователей, а также стала коммерчески успешной: компания Warhorse сообщила, что всего за пару недель после релиза было продано более двух миллионов копий игры.