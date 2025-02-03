Виртуальный фотограф показал красоту природы в Kingdom Come: Deliverance 2 и возможности встроенного фоторежима

Пользователь под ником Photomode_Raro опубликовал серию скриншотов из Kingdom Come: Deliverance 2, демонстрируя красоту окружающего мира и возможности встроенного фоторежима. В представленных снимках можно увидеть плотные леса, живописные озера и холмистые пейзажи, которые делают игровой мир не только реалистичным, но чертовски красивым.

При этом, как отмечает сам автор, все снимки экрана были сделаны на стандартной версии PlayStation 5. Детализация объектов даже на обычной консоли впечатляет — картинка явно не уступает версии для ПК. Все снимки сделаны с использованием официального фоторежима, который будет доступен игрокам уже на релизе. При этом фотограф задался вопросом о возможном расширении настроек режима в будущем — в частности, он отметил, что было бы неплохо добавить ручную настройку глубины резкости. Разработчики пока не прокомментировали этот вопрос, но сам факт наличия фоторежима на старте уже должен обрадовать фанатов виртуальной фотографии.

Тем временем предзагрузка Kingdom Come: Deliverance 2 уже стартовала на консолях, где пользователям необходимо скачать около 80 ГБ данных. На ПК предзагрузка откроется сегодня вечером. Полноценный релиз игры состоится уже 4 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.