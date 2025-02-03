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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.4 535 оценок

Виртуальный фотограф показал красоту природы в Kingdom Come: Deliverance 2 и возможности встроенного фоторежима

Gutsz
Новости

Пользователь под ником Photomode_Raro опубликовал серию скриншотов из Kingdom Come: Deliverance 2, демонстрируя красоту окружающего мира и возможности встроенного фоторежима. В представленных снимках можно увидеть плотные леса, живописные озера и холмистые пейзажи, которые делают игровой мир не только реалистичным, но чертовски красивым.

+ ещё 4 картинки

При этом, как отмечает сам автор, все снимки экрана были сделаны на стандартной версии PlayStation 5. Детализация объектов даже на обычной консоли впечатляет — картинка явно не уступает версии для ПК. Все снимки сделаны с использованием официального фоторежима, который будет доступен игрокам уже на релизе. При этом фотограф задался вопросом о возможном расширении настроек режима в будущем — в частности, он отметил, что было бы неплохо добавить ручную настройку глубины резкости. Разработчики пока не прокомментировали этот вопрос, но сам факт наличия фоторежима на старте уже должен обрадовать фанатов виртуальной фотографии.

Средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 ворвалась в десятку самых желанных и продаваемых игр на ПК

Тем временем предзагрузка Kingdom Come: Deliverance 2 уже стартовала на консолях, где пользователям необходимо скачать около 80 ГБ данных. На ПК предзагрузка откроется сегодня вечером. Полноценный релиз игры состоится уже 4 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

19
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
gou5

каеф

6
VETER15

Это точно игра?)

5
Маркет Плейс

Крайэнджай всегда был отличным по детализации, а здесь его последняя версия скорее всего.

0
вупсич пупсич

Жёсткий и бескомпромиссный коеф

2
aptem4ka

е6ать красотища!

2
Кей Овальд

Красиво, действительно.

2
MovableAlbin

очень круто

1
askazanov

Вроде неплохо, но посмотрим как в реале будет)))

1
Uglurk

Кросивое, как рыбов.

Но кое-где видны косяки в виде склонившейся в разные стороны травы и регулярных структур.

0
Пользователь ВКонтакте

Как-то это слишком подозрительно, чем больше пиарят и прославляют современные большие игры, тем сильнее они на релизе оказываются просто неиграбельными. // Матвей Ефимов

0
F0XDIE

Да поможет моей 4070 куртка...

0
Unmuted

Конечно выглядит здорово, потому что это вам не мыльный Ureal Engine где зелень обычно выглядит как нарисованная гуашью!
CryEnigne топ, печально что он менее популярный у разработчиков и CryTek ели концы с концами сводит, надеюсь это будет не последняя масштабная игра на этом замечательном движке!

0
Константин335

Как будто фотографии, графика отличная. А я даже первую часть не проходил, думаю надо будет сначала первую пройти, а потом уже вторую

0
Маркет Плейс

Лучше сразу вторую, здесь они улучшили геймплей и все остальное.

0
concluding

Блин, если без контекста увидел бы, то некоторые скриншоты природы стопудово перепутал с реальными фотографиями.

0
asimbox

Красиво деревня в поля убегает!

На ум так и приходя слова "тихое место", а ведь такая игра бы зашла. Где лишний раз на ветку не наступить при там то валежнике...

0
Ahnx

Неплохо. Жаль только, что сама игра ни о чём.

-5
Fenharell

уже поиграл?

-1
Лидер 666 Racist Fenharell

он казуал, ему такую игру не осилить) надо качать сначала моды, трейнеры, и то не факт что сможет.

-1