Виртуальный фотограф показал красоту природы в Kingdom Come: Deliverance 2 и возможности встроенного фоторежима

Пользователь под ником Photomode_Raro опубликовал серию скриншотов из Kingdom Come: Deliverance 2, демонстрируя красоту окружающего мира и возможности встроенного фоторежима. В представленных снимках можно увидеть плотные леса, живописные озера и холмистые пейзажи, которые делают игровой мир не только реалистичным, но чертовски красивым.
При этом, как отмечает сам автор, все снимки экрана были сделаны на стандартной версии PlayStation 5. Детализация объектов даже на обычной консоли впечатляет — картинка явно не уступает версии для ПК. Все снимки сделаны с использованием официального фоторежима, который будет доступен игрокам уже на релизе. При этом фотограф задался вопросом о возможном расширении настроек режима в будущем — в частности, он отметил, что было бы неплохо добавить ручную настройку глубины резкости. Разработчики пока не прокомментировали этот вопрос, но сам факт наличия фоторежима на старте уже должен обрадовать фанатов виртуальной фотографии.
Тем временем предзагрузка Kingdom Come: Deliverance 2 уже стартовала на консолях, где пользователям необходимо скачать около 80 ГБ данных. На ПК предзагрузка откроется сегодня вечером. Полноценный релиз игры состоится уже 4 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.
каеф
Это точно игра?)
Крайэнджай всегда был отличным по детализации, а здесь его последняя версия скорее всего.
Жёсткий и бескомпромиссный коеф
е6ать красотища!
Красиво, действительно.
очень круто
Вроде неплохо, но посмотрим как в реале будет)))
Кросивое, как рыбов.
Но кое-где видны косяки в виде склонившейся в разные стороны травы и регулярных структур.
Как-то это слишком подозрительно, чем больше пиарят и прославляют современные большие игры, тем сильнее они на релизе оказываются просто неиграбельными. // Матвей Ефимов
Да поможет моей 4070 куртка...
Конечно выглядит здорово, потому что это вам не мыльный Ureal Engine где зелень обычно выглядит как нарисованная гуашью!
CryEnigne топ, печально что он менее популярный у разработчиков и CryTek ели концы с концами сводит, надеюсь это будет не последняя масштабная игра на этом замечательном движке!
Как будто фотографии, графика отличная. А я даже первую часть не проходил, думаю надо будет сначала первую пройти, а потом уже вторую
Лучше сразу вторую, здесь они улучшили геймплей и все остальное.
Блин, если без контекста увидел бы, то некоторые скриншоты природы стопудово перепутал с реальными фотографиями.
Красиво деревня в поля убегает!
На ум так и приходя слова "тихое место", а ведь такая игра бы зашла. Где лишний раз на ветку не наступить при там то валежнике...
Неплохо. Жаль только, что сама игра ни о чём.
уже поиграл?
он казуал, ему такую игру не осилить) надо качать сначала моды, трейнеры, и то не факт что сможет.