Власти города Кутна-Гора ожидают наплыв туристов и готовят для них специальные экскурсии

Первая часть Kingdom Come: Deliverance вышла в феврале 2018 года и повествовала о Сазавском монастыре. По данным о посещаемости этого памятника, в период с 2017 по 2018 год наблюдался явный рост посещаемости — на 19,6 процента.

В замке в Ратаи-над-Сазавой значительно возросло количество посетителей. После выхода первой части игры она увеличилась на 100 процентов – с 1500 посетителей до 3000. Посещаемость также выросла в Стршибрна Скалица.

Посещая пейзажи, города и памятники, изображенные в игре, вы можете увидеть, как средневековые места менялись с течением времени. Не только Сазавский монастырь, но и территория вокруг реки Сазава, основного места действия сюжетной игры, стали популярным местом, куда игроки отправляются, чтобы своими глазами исследовать впечатляющую архитектуру и изменение ландшафта с течением времени.

После выхода второй части популярной игры можно ожидать большего интереса к Кутне-Горе. Для поклонников игры уже подготовлены два маршрута: один — самостоятельный с QR-кодами, а другой, продолжительностью около пяти часов, — с гидом. «Мы определенно рассчитываем, что игра привлечет туристов, интерес уже чувствуется», — заявила Дагмар Остржанска, руководитель отдела культуры мэрии города Кутна-Гора.