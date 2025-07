Второе дополнение для Kingdom Come: Deliverance 2 покажут на Gamescom 2025

Kingdom Come: Deliverance 2 продолжает вызывать интерес в игровом мире, главным образом благодаря тому, что студия Warhorse уделяет ей особое внимание. Первое дополнение, Brushes with Death, вышло в мае, и уже идут разговоры о следующем. Legacy of the Forge перенесёт нас в заброшенную кузницу в Кутна-Горе, и сын кузнеца Индро сможет показать, что там внутри.

Ещё лучше то, что следующее дополнение будет представлено на Gamescom этого года с 20 по 24 августа. Также весьма вероятно, что DLC выйдет вскоре после Gamescom, так что выставка может стать своего рода трамплином.

PR-менеджер Тобиас Штольц-Цвиллинг сообщил:

Мы готовимся к Gamescom и представляем второе дополнение для KCD2! В этом году публичного стенда не будет, но ожидайте много свежей информации и новостей во время мероприятия, да и релиз DLC уже не за горами.