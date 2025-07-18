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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 5 734 оценки

Второе дополнение для Kingdom Come: Deliverance 2 покажут на Gamescom 2025

monk70 monk70

Kingdom Come: Deliverance 2 продолжает вызывать интерес в игровом мире, главным образом благодаря тому, что студия Warhorse уделяет ей особое внимание. Первое дополнение, Brushes with Death, вышло в мае, и уже идут разговоры о следующем. Legacy of the Forge перенесёт нас в заброшенную кузницу в Кутна-Горе, и сын кузнеца Индро сможет показать, что там внутри.

Ещё лучше то, что следующее дополнение будет представлено на Gamescom этого года с 20 по 24 августа. Также весьма вероятно, что DLC выйдет вскоре после Gamescom, так что выставка может стать своего рода трамплином.

PR-менеджер Тобиас Штольц-Цвиллинг сообщил:

Мы готовимся к Gamescom и представляем второе дополнение для KCD2! В этом году публичного стенда не будет, но ожидайте много свежей информации и новостей во время мероприятия, да и релиз DLC уже не за горами.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Meddypap

Уж лучше так, чем выпустить раньше и сломать всё сразу в игре

North235
перенесёт нас в заброшенную кузницу в Кутна-Горе

Блин, а я-то думал, история будет про родную кузницу в Скалице.